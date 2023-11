L’urgence d’une politique concernant les athlètes trans

La situation vécue à Victoriaville le week-end dernier, impliquant une athlète trans, aurait sans doute pu être évitée, du moins, mieux gérée et les personnes impliquées auraient pu avoir des lignes directrices auxquelles se référer.

C’est qu’une politique concernant la participation des athlètes trans existe bel et bien à Boxe Canada, mais cette politique est toujours en attente de l’approbation du Conseil d’administration de la fédération.

Revenons tout d’abord aux événements survenus la semaine dernière. Dans le cadre des Championnats provinciaux des Gants dorés à Victoriaville, un combat a été annulé lorsque l’une des participantes, Katia Bissonnette, s’est retirée après avoir appris, une heure avant son combat, que sa rivale, Mya Walmsley, est une boxeuse trans.

Chez Boxe Canada, il n’y a aucune politique officielle en vigueur clarifiant la participation des athlètes trans et on est conscient que l'on doit agir rapidement.

Le fait de ne pas avoir de politique laisse les membres dans l’incertitude, en particulier les athlètes féminines, reconnaît Christopher Lindsay, directeur général à Boxe Canada. C’est un problème flagrant que nous devons rectifier.

Un comité engagé par Boxe Canada a rédigé une telle politique après 18 mois de travail, politique qui a été remise au CA de Boxe Canada. Il n’y a toutefois pas eu consensus au sein des membres du CA. Et sentant la patate chaude , on s’en est alors remis aux fédérations provinciales et territoriales pour avoir leur avis à ce sujet.

Une fois cette consultation terminée, le conseil d’administration ne se sentait pas prêt à prendre une décision , explique M. Lindsay. C’est au CA de Boxe Canada que revient la responsabilité d’adopter ou non cette politique. Le monde de la boxe canadienne est donc en attente.

Après les événements de Victoriaville, M. Lindsay admet que l’on doit agir vite.

Il y a certainement un sentiment d’urgence. Il est devenu évident, dans les derniers jours [...] qu’il est mieux d’avoir une politique en place, même si elle n’est pas absolument parfaite, que rien du tout. Au moins, il y aurait une règle claire , avoue M. Lindsay.

Nous devons fournir des lignes directrices précises à toutes les personnes impliquées. Des bénévoles ont été mis sous pression [à Victoriaville]. Ce serait une première étape d’avoir une politique. Ensuite, nous serons ouverts à y apporter des modifications.

Le Conseil d’administration se serait d’ailleurs consulté au cours des derniers jours, mais personne ne pouvait indiquer quand une décision serait prise concernant l'adoption de cette politique. Des membres du CA ont refusé de commenter le dossier.

Christopher Lindsay a d’ailleurs ajouté que le président du Boxe Canada, Ryan O’Shea, assistera en novembre au premier congrès de la World Boxing et qu’il compte soulever la problématique vécue au Canada.