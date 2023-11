Samuel Charron dribble entre le parasoccer et le soccer

Samuel Charron revient d’un séjour en Australie, après une première expérience dans la Victorian State League 3, un circuit de sixième division. Il n’est pas le premier joueur de soccer canadien à décrocher un contrat professionnel à l’étranger; mais il est certainement l’un des premiers avec une paralysie cérébrale à le faire.

Parce que oui, le Franco-Ontarien s’appuie en grande partie sur un seul pied, lorsqu’il joue. Ma paralysie touche mon côté droit. Donc je suis gaucher ! , lance-t-il. C’est très rare que je vais utiliser mon pied droit, seulement quand je suis dans une très mauvaise situation. Mais c’est sur ça que ça me limite un peu.

C’est pas mal juste ça qui m’affecte. À part ça, je suis capable de me maintenir au niveau des autres. Je peux jouer 90 minutes par match. Ça m’a amené en Australie. Maintenant, je veux voir à quel niveau je peux me rendre.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Charron lors d'un match de qualification en 2016 Photo : Gracieuseté : Canada Soccer - Morten Olsen

L’athlète de 25 ans est habitué de contrer des adversaires qui, eux, passent d’un pied à l’autre. Il se passionne pour le ballon rond depuis l’âge de 4 ans, et il a toujours avec des joueurs sans handicap. Dans la cour avec ses amis, dans les clubs locaux, et à l’école, et dans l’équipe universitaire Saint-Francis-Xavier, où il a aussi décroché un diplôme en affaires internationales.

Publicité

Mais en parallèle à ses matchs à 11 contre 11, Charron se démarque aussi en 7 contre 7, en parasoccer, une version adaptée du sport, pratiquée par des personnes qui ont une paralysie cérébrale.

En parasoccer, il fait assurément partie de l’élite mondiale , explique son entraîneur Drew Ferguson, un ancien milieu de terrain pour l’équipe nationale masculine qui dirige maintenant le programme canadien de parasoccer. Il est vraiment bon, ça ne fait aucun doute. Au soccer régulier, il pourrait très bien jouer se tirer d'affaire dans la Canadian Premier League, par exemple.

La feuille de route de Samuel Charron confirme ces éloges. L’Ottavien a été nommé meilleur joueur du tournoi lors des deux plus récentes Coupes du monde de parasoccer, en 2019 et en 2022. En 51 matchs internationaux, il a inscrit 43 buts. Il est le meilleur buteur de l’histoire du pays.

Et pourtant il a été recruté presque par hasard, alors qu’il avait 12 ans. L’entraîneur Ferguson se trouvait à Gloucester, en banlieue d’Ottawa, pour un camp d’entraînement. Sur le terrain adjacent s’entraînait l’équipe locale, dans laquelle jouait Samuel Charron. Pendant une pause, on est allé voir. Et quand Samuel court, ça ne paraît pas qu’il a la PC (paralysie cérébrale). Mais quand il marche, un peu. Quelqu’un nous a dit, ‘’ce gars-là a la PC’’. On ne le croyait pas, il survolait le terrain. On a été vérifié avec son père pour être sûr.

Ouvrir en mode plein écran Drew Ferguson est un ancien joueur professionnel qui a représenté plusieurs fois le Canada sur la scène internationale. Photo : Gracieuseté : Canada Soccer

Une forme de dépistage peu orthodoxe à laquelle Drew Ferguson et son équipe sont maintenant habitués, depuis la création du programme. On a déjà recruté un joueur dans un hôtel en Colombie-Britannique, simplement après avoir remarqué un passant qui avait une démarche particulière.

Publicité

Il faut dire que le parasoccer est moins connu que d’autres parasports, comme le basketball en fauteuil roulant. Canada Soccer supervise le programme depuis 2011 seulement.

Il faut faire connaître ce qu’on fait, parce que sinon c’est très dommage si on passe à côté de bons joueurs potentiellement , affirme Charron, reconnaissant toutefois que son sport a grandi en popularité depuis ses débuts. Mais ça se développe tranquillement.

Les Parapanaméricains en attendant les Paralympiques

Le parasoccer a subi un dur coup lorsqu’il a été éclipsé du programme paralympique après les Jeux de Rio, en 2016. Le Comité international paralympique souhaite voir ce sport développer un bassin féminin, avant de le réintégrer, pour une question de parité.

Cette décision a éloigné Samuel Charron de son rêve paralympique. D’autant plus que le Canada avait raté de justesse sa qualification aux Jeux de Rio.

Un recul qui a fait mal à l’équipe canadienne, pour plusieurs raisons. En perdant la nomination paralympique, les athlètes perdaient aussi leur financement. Je n’ai jamais compris pourquoi ils nous ont retirés, on parle quand même du sport le plus populaire au monde , affirme Drew Ferguson. La formation a aussi perdu du même souffle un de ses meilleurs joueurs, Liam Stanley, qui a finalement poursuivi son rêve paralympique en athlétisme, représentant le Canada à Tokyo en 2021.

Ouvrir en mode plein écran Liam Stanley, à droite, est un ancien membre de l'équipe nationale de parasoccer. Il a représenté le Canada aux Jeux paralympiques en athlétisme, en 2021. Photo : Reuters / MARKO DJURICA

Mais ce pourrait être une question de temps avant que l’un des meilleurs joueurs de parasoccer ne devienne officiellement un athlète paralympique. Samuel Charron a bon espoir pour les Jeux de Los Angeles en 2028, alors qu’il sera âgé de 30 ans.

C’est vraiment le rêve. C’était un rêve de jouer professionnel, mais de pouvoir représenter le Canada sur le grand stage, ce serait formidable, il n’y a rien qui pourrait égaler ça.

Encore faudra-t-il toutefois que le pays se qualifie, pour cet hypothétique tournoi paralympique. Mais ce retour coïncide aussi avec une montée du Canada à l’international, qui a obtenu le meilleur résultat de son histoire à la Coupe du monde 2022, avec une 9e place. D’ailleurs, lors de celle-ci, un tournoi féminin avait aussi lieu en parallèle, autre signe encourageant.

Drew Ferguson, Samuel Charron et le reste de l’équipe s’envoleront bientôt la semaine prochaine pour Santiago, au Chili, où ils vont prendre part aux Jeux parapanaméricains.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe canadienne de parasoccer en préparation pour les Jeux parapanaméricains de Santiago Photo : Gracieuseté : Canada Soccer

Un tournoi important, l’occasion pour le Canada de confirmer son ascension sur la scène mondiale. L’équipe a de grandes aspirations.

On pense qu’on peut jouer pour la médaille de bronze. On pense qu’on a l’équipe pour aller chercher un podium , avance Samuel Charron, pour qui les Parapanaméricains occupent une place importante dans son cœur. C’est vraiment une belle expérience, avec le village des athlètes et tout ça. En 2015, on avait eu une 4e place, à la maison à Toronto, c’était extraordinaire.

L’équipe sur place sera jeune. Seulement trois vétérans, incluant Charron, ont vécu l’expérience parapanaméricaine. Une rare occasion de tisser des liens, pour des sportifs dispersés à travers un vaste pays, qui n’ont pas souvent l’opportunité de jouer ensemble.

Mais la compétition sera féroce, prévient Drew Ferguson : trois des meilleurs pays au monde, l’Argentine, les États-Unis et le Brésil seront présents, dans une compétition qui ne compte que six équipes. Ce sont des pays très développés. Le Brésil compte par exemple trois équipes nationales, divisées par région. Ce ne sera pas facile.

Après Santiago, Charron rentrera ensuite chez lui, à Ottawa, pour quelques semaines avant de planifier son prochain départ. Il compte retourner en Australie, cette fois-ci pour jouer une saison complète, à 11 contre 11.