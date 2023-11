Un triplé canadien en canoë-kayak aux Jeux panaméricains

Le Canada a entamé de belle façon sa 15e journée aux Jeux panaméricains avec cinq médailles, dont trois en or, en canoë-kayak, vendredi, à Santiago.

Michelle Russell a d’abord pris le 1er rang au K-1 500 m. La Néo-Écossaise de 31 ans a enregistré un chrono de 1:51,25 tout juste devant l'Argentine Brenda Eliana Rojas (+0,76 s) et la Mexicaine Beatriz De Lourdes Briones Fragoza (+1,82 s).

Russell avait représenté le Canada aux Olympiques de Tokyo et avait pris le 25e rang au 500 m.

Le duo composé de Simon McTavish et de Ian Gaudet a ensuite décroché l'or au K-2 500 m avec un temps de 1:30,45. Les Argentins Gonzalo Raul Lo Moro Benassi et Augistin Vernice (+0,80 s) et les Américains Jonas Wolfgang Ecker et Aaron Small (+1,03 s) ont complété le podium.

Publicité

Un autre tandem canadien a ensuite triomphé au C-2 500 m. Alix Plomteux et Craig Spence ont obtenu l'or en 1:42,12. Les Brésiliens Evandilson Elisio Avelar Neto et Filipe Vinicius Santana Vieira (+1,40 s) et les Cubains José Ramon Pelier Cordova et Javier Requeiro Gil (+1,54 s) ont suivi.

Aussi, Sophia Jensen, de Chelsea, a fini 3e au C-1 200 m avec un temps de 46,87 s, battu seulement par la Cubaine Yarisleidis Cirilo Duboy (45,87 s) et par la Chilienne Maria José Mailliard Rodriguez (46,18 s).

Finalement, Courtney Stott, Natalie Davison, Riley Melanson et Toshka Besharah ont remporté la médaille d'argent du K4 500 m derrière l'équipage mexicain.

Les Jeux panaméricains se terminent dimanche.