TEMPE, Arizona – Trois jours après avoir disputé à Las Vegas ce que Martin St-Louis considérait comme le meilleur match du Canadien depuis son arrivée derrière le banc, le Tricolore a trébuché en Arizona en s’inclinant 3-2 face à des Coyotes qui ont dominé beaucoup plus que la marque finale ne peut le suggérer.

L’entraîneur-chef des Coyotes, André Tourigny, disait avant la rencontre ne pas suivre de près ce que font St-Louis et le Canadien. Or, il fallait qu’il soit parfaitement au courant des ennuis du trio d’Alex Newhook pour lui envoyer dans les pattes celui de sa vedette Clayton Keller. Le résultat a été sans appel.

Newhook, Juraj Slafkovsky et Josh Anderson ont été embouteillés et bouchonnés dans leur territoire, particulièrement en deuxième période, et ce fut la meilleure expression de la domination des Coyotes en possession de rondelle.

Ce n’était pas juste eux autres, a dit St-Louis en ne voulant pas maintenir indûment les projecteurs sur son deuxième trio. On n’a que trois ou quatre joueurs qui ont joué un bon match. Ce n’est pas assez dans cette ligue-là.

C’est une très bonne équipe et ils nous ont montré ce qu’ils avaient en deuxième période , a renchéri le gardien Jake Allen, qui a été de loin le meilleur joueur de son équipe avec 32 arrêts dont plusieurs étaient fumants.

Ils ont dominé avec beaucoup d’habiletés et beaucoup de vitesse. Ils nous ont collés dans notre zone. Mais on s’en est sorti et on avait encore une chance de gagner en amorçant la troisième période. Sauf qu’on n’était pas aussi à point ce soir qu’on l’avait été dans les matchs précédents.

Les Coyotes n’avaient pas l’air d’une équipe qui jouait un troisième match en quatre soirs, et le Canadien ne ressemblait pas à une équipe reposée. Il avait juste l’air d’une équipe qui avait l’esprit ailleurs.

À sa décharge, bien des gens avaient l’esprit ailleurs.

Ouvrir en mode plein écran Juraj Slafkovsky, Shane Wright et Logan Cooley, les trois espoirs que le Canadien considérait pour le premier choix au total du repêchage en 2022. (photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Une confrontation Slafkovsky-Cooley qui fait jaser

Il était très tentant d’aborder le match de jeudi soir comme une confrontation entre Slafkovsky et Logan Cooley, deux espoirs du repêchage de 2022 que le Canadien avait considéré avec sa toute première sélection.

Très tentant aussi de transformer ce match en simulacre de procès afin de déclarer beaucoup trop tôt que le CH a commis une erreur en repêchant Slafkovsky. On rappellera qu’à l’époque du repêchage, le débat impliquait Slafkovsky et Shane Wright. En ce sens, il y a un brin de révisionnisme dans le fait de recentrer le débat sur Cooley pour mieux remettre en question le choix du Canadien.

Ce sont deux joueurs totalement différent , a fait valoir Bill Armstrong, le directeur général des Coyotes, qui était ravi de choisir Cooley avec le troisième choix au total.

Slaf avait été assez impressionnant en entrevue. Ce qu’il a accompli à son année de repêchage était aussi très impressionnant. On avait adoré sa présence aussi. Il avait l’air d’une vedette rock quand on l’avait invité à souper. J’ai aimé apprendre à le connaître et de voir à quel point il aime le hockey et qu’il cherche à s’améliorer.

Les gens peuvent bien écrire ceci et cela; les choses vont finir par se placer d’elles-mêmes. Ce sont deux très bons joueurs et je suis qu’il doit y avoir une petite rivalité dans leur tête, j’en suis sûr.

Intéressant qu’Armstrong, lui-même un ancien joueur, admette que ce genre de match comparatif mette les joueurs au défi.

De la façon dont le Canadien avait laissé son exécution au vestiaire, jeudi, et à voir comment son indiscipline en troisième période lui a coupé les ailes, personne dans son vestiaire ne devait se soucier de Cooley ni de toute cette histoire.

Mais cette confrontation n’est pas pour autant une simple construction des amateurs et des médias. Car à défaut de dire qui a raison et qui a tort, elle jette un éclairage sur les choix de développement des deux équipes.

Le poids de jouer sans confiance

Avant le match, Tourigny a commenté le dossier en plaçant ses commentaires sous la bannière du développement des jeunes joueurs.

Le nom de Slafkovsky n’a jamais été prononcé, mais tout le monde savait de qui il était question.

Quand tu es dans la LNH et que tu es nerveux de faire des jeux, que tu n’es pas confiant avec la rondelle, tu as de la misère à dormir le soir parce que tu n’es pas content de ta performance, a dit l’entraîneur-chef des Coyotes. Le monde a beau dire ‘ce n’est pas grave, il est jeune, qu’il joue’, lui doit vivre avec lui-même à tous les jours. Il sait qu’il ne performe pas et il est assis dans le vestiaire à côté d’un gars qui sait que tu as de la misère. Ce n’est pas une position où tu es en confiance pour te développer.

Les Coyotes estiment que Cooley aurait peut-être pu jouer dans la LNH l’an dernier, mais que cela ne lui aurait pas rendre service. Ils étaient heureux de le voir prendre de l’expérience à l’Université du Minnesota et de transporter sur ses épaules une équipe qui s’est rendue en finale du championnat national.

Le Canadien, lui, a tenu à garder Slafkovsky dans son giron dès l’âge de 18 ans en voulant l’initier le plus rapidement possible aux exigences de la Ligue nationale. Martin St-Louis se réjouit que son jeune poulain ait plus de touches de rondelles qu’il n’en avait la saison dernière. Or, après deux premiers matchs très encourageants, le jeu de Slafkovsky semble souvent embourbé comme l’était son trio jeudi.

Tandis que Cooley surfait encore sur l'adrénaline de son premier but dans la LNH, marqué mercredi soir à Anaheim, Slafkovsky a prolongé sa disette offensive. Il n'a récolté qu'un point en dix matchs, et il avait été blanchi à ses 15 derniers matchs avant de se blesser la saison dernière. Ça commence à lui peser.

Les Coyotes et le Canadien sont dans des situations similaires avec plusieurs jeunes joueurs qu’ils veulent faire progresser afin qu’ils atteignent leur plein potentiel. Mais cela ne fait pas pour autant de la LNH une ligue de développement, plaide Tourigny. C’est une ligue de performance où il faut livrer la marchandise, et non pas fonctionner par essai et erreur.

Quand tu n’es pas capable d’exécuter quelque chose qui est normalement ton rôle sans être nerveux, c’est que tu n’es pas rendu là , a-t-il martelé.

Le rôle de Cooley, qui n’est pas encore primordial aux succès des Coyotes, est d’abord de stimuler l’attaque avec son coup de patin et ses habiletés de possession de rondelle.

Or, en troisième période, lors d’un avantage numérique, son accélération en entrée de zone lui a permis de battre Johnathan Kovacevic et de faire une passe précise à Nick Schmaltz, qui était le premier rendu devant le filet d’Allen.

Cooley disputait face au CH un troisième match en quatre soirs pour la première fois dans la LNH et n’a pas nécessairement été dominant, mais ce but a quand même fait la différence dans le match.

Le rôle de Slafkovsky avec le Canadien est celui d'un attaquant top-6 et d'un membre de la deuxième unité d'avantage numérique. Il accumule des répétitions qui ne s’achètent pas , comme aime le répéter St-Louis, mais à quel point remplit-il ce rôle avec satisfaction ?

L’équipe a commencé à considérer la possibilité de le céder au Rocket de Laval. Slafkovsky sait ce qui lui est demandé, il doit maintenant l’appliquer avec confiance.

Le retour au jeu de Christian Dvorak, qui pourrait survenir samedi soir à St-Louis, aurait pu être une occasion de passer à l’action, sauf que le Rocket sera inactif durant toute la semaine prochaine. Rétrograder Slafkovsky sans qu’il ne puisse jouer des matchs serait contre-productif.

Par ailleurs, s’il ne s’agit que de faire une place à Dvorak, il faudra surveiller le statut de Rafaël Harvey-Pinard, qui a quitté le match de jeudi à la suite d’une blessure à la jambe droite.

Tout ce qui a séduit le Canadien à propos de Slafkovsky n’a pas subitement disparu. C’est encore un joueur au gabarit prodigieux, à la vitesse étonnante et qui sera capable de mettre à profit de très bonnes mains lorsqu’il aura appris à se donner un peu de temps et d’espace.

Mais si l’on retient l’argument de Tourigny à propos de la confiance et de la nervosité, peut-être y a-t-il lieu d’aider Slafkovsky autrement à renouer avec des atouts qui en faisaient encore récemment un jeune joueur sûr de lui.

Le pseudo-débat avec Cooley ne pèse pas lourd dans la balance, mais ce match ne l’aura pas aidé à refaire le plein de confiance.