Jessica Pegula en demi-finales à Cancun

Jessica Pegula a terminé la ronde préliminaire des finales de la WTA avec une fiche parfaite de 3-0 en vertu d'une victoire de 6-3 et 6-2 contre Maria Sakkari, jeudi.

Pegula a mérité sa place en demi-finale, elle qui avait perdu ses trois matches à ce tournoi l'an dernier.

Il s'agissait d'une huitième victoire de suite pour Pegula, qui a remporté l'Omnium de Corée en octobre.

L'Américaine de 29 ans n'a pas perdu de manche à Cancun jusqu'ici.

Elle jouera en demi-finale samedi.

Sakkari, neuvième au monde, a été battue en deux manches à ses trois rencontres.

Pegula a réussi moins de coups gagnants que Sakkari (12-7), mais elle a aussi commis presque deux fois moins de fautes directes (35-18). La soirée a été venteuse, avec quelques courtes averses.

L'autre demi-finaliste de ce groupe devait être déterminée plus tard jeudi, alors que la no 1 Aryna Sabalenka at rendez-vous avec Elena Rybakina.

Plus tôt cette année, Sabalenka a défait Rybakina en finale à Melbourne, décrochant ainsi un premier titre en grand chelem.

Pegula est déjà assurée de terminer au premier rang dans son groupe de quatre joueuses avec ses victoires contre Sabalenka et Rybakina.

Les deux autres demi-finalistes seront connues vendredi.

La championne des Internationaux des États-Unis Coco Gauff croisera le fer avec la championne de Wimbledon Marketa Vondrousova, tandis que la quadruple championne en Grand Chelem Iga Swiatek affrontera Ons Jabeur.