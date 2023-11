Un dernier Tour de France pour Hugo Houle en 2024 ?

Le Tour de France 2024 pourrait être le dernier de la carrière de Hugo Houle, même si le cycliste de 33 ans compte rouler au sein du peloton professionnel jusqu’en 2026.

C’est l’hypothèse qu’il a lancée lors d’un entretien avec Radio-Canada Sports, jeudi. Un scénario qu’il envisage alors que le Tour 2024 aura une saveur spéciale pour lui qui est établi en France depuis plus de 10 ans.

C’est quand même [un Tour] symbolique pour moi. Il y a une étape qui part de Saint-Paul-Trois-Châteaux, où j’ai habité pendant 5 ans avec Antoine [Duchesne], raconte Houle. Ensuite, on vient compléter le Tour à Monaco-Nice où j’habite maintenant, c’est quand même significatif. Je ne sais pas combien d’autres Tours je vais faire par la suite, mais ça pourrait être le dernier.

Lorsqu’on le relance à savoir s’il envisage sérieusement que ce soit sa dernière Grande Boucle, il répond :

Publicité

Oui. Après, j’aimerais m’attaquer au Giro en 2025 et 2026 afin de me permettre de faire une coupure en juin et juillet pour préparer les Championnats du monde à Montréal [en septembre 2026], explique-t-il. En 2025, j'en serais à préparer ma routine pour 2026 et en théorie, ça passerait par le Giro.

C’est une hypothèse que j’ai élaborée. Je n’en ai pas encore parlé avec l’équipe [...], mais mon idée c’est un peu ça. Ça se peut que 2024 soit mon dernier Tour qui se termine à Monaco. C’est quand même cool de penser que je pourrais clore ce chapitre avec le Tour ici, où j’habite.

Cette possibilité n’est pas nécessairement nouvelle puisque Houle avait prévu se retirer du cyclisme après les Jeux olympiques de Paris, l’année prochaine. L’attribution des Championnats du monde de cyclisme sur route à la ville de Montréal en 2026 est toutefois venue contrecarrer ses plans.

C’est inévitable que je dois être à Montréal en 2026 , admet Houle, qui a décidé de prolonger sa carrière jusqu’à ces mondiaux au Québec.

Et Houle veut s’y présenter au sommet de sa forme et pour le moment, il croit que de faire l’impasse sur le Tour de France serait le scénario idéal pour y parvenir.

Publicité

Objectifs Tour et Jeux olympiques en 2024

Sans surprise, Hugo Houle fait du Tour de France et des Jeux olympiques de Paris ses deux grands objectifs pour la prochaine saison.

J’ai déjà fait deux Jeux, ce qui est bien, mais à Rio [en 2016], le village olympique était loin et il y avait le virus Zika. On n’a pas trop vécu l’engouement des Jeux, tout ce qui est autour. À Tokyo, COVID-19 oblige, je suis allé à l'hôtel, j’ai fait la course et je suis reparti. Je ne suis même pas allé au village.

De pouvoir vivre des Jeux olympiques en Europe, dans une ville que je connais relativement bien; de pouvoir être plus libre de voir d’autres compétitions, c’est une belle occasion. On verra, je ne me mets pas de pression à outrance. Si j’ai à y aller, je vais y aller.

Toujours pragmatique, Houle rappelle qu’il doit d’abord être sélectionné pour représenter le pays. Le Canada aura deux représentants masculins pour la course sur route et la lutte s’annonce serrée pour ces deux places.

Tout se décidera en début de saison puisque la sélection sera dévoilée le 1er juin.

Une lourde chute en fin de saison

Lorsque joint chez lui à Monaco, Hugo Houle avait prévu reprendre l’entraînement structuré la semaine prochaine afin d’être prêt pour le premier camp de l’équipe début décembre.

Houle s’était permis trois semaines de repos, lui qui a complété sa saison le 7 octobre au Tour de Lombardie, en Italie. Une dernière course marquée par une lourde chute qui lui a laissé quelques ecchymoses.

J’ai chuté dans une descente. J’ai pris une bonne débarque. En frappant un trou, j’ai eu une crevaison avant. J’avais des tubeless et le pneu a complètement explosé, déjanté. J’ai glissé sur le côté, il n’y a rien que je pouvais faire. J’avais de grosses plaies.

Je ne me suis pas cogné la tête, mais après une semaine, j’ai commencé à avoir des symptômes de commotion cérébrale. J’étais quand même sonné. C'était une grosse chute. Ça faisait longtemps que je n’étais pas tombé, mais là j’en ai pris une bonne. Tout est beau maintenant, mais ça m’a affecté pendant quelques jours.

Une chute qui concluait une saison quelque peu décevante pour le vainqueur d’étape sur le Tour de France 2022.

Mon bilan n’est pas catastrophique. J’ai fait de bons résultats à certains moments, mais j’étais déçu parce que chaque fois que je m’approchais du niveau auquel je voulais être, je tombais malade. Les deux fois où je me sentais vraiment en forme, je tombais malade avant de pouvoir m’exprimer.

Houle fait référence aux Classiques ardennaises du printemps et au Tour de France.

J’ai été malade aux mauvais moments. Cette année, c’est ce que je retiens.

Des tests plus poussés n’ont rien révélé d’anormal, ce qui fait dire à Houle que tout ira mieux la saison prochaine.