La boxeuse Mya Welmsley comptait monter sur le ring pour livrer le premier combat de sa carrière, en fin de semaine à Victoriaville, lors des championnats provinciaux des Gants dorés. Mais son combat a été annulé à la dernière minute, quand son statut de personne trans a été révélé. « Je me suis sentie atterrée », a-t-elle confié en entrevue à Radio-Canada Sports.

J’ai eu peur, j’ai eu peur parce que je me suis fait outter de la sorte , mentionne-t-elle, faisant référence à la divulgation en public de son identité de genre. J’ai craint de ne plus pouvoir pratiquer mon sport, de la réaction des gens.

C’était la première fois que l’Australienne de 27 ans vivait un incident du genre dans le milieu de la boxe. Ça fait environ quatre ans que je m’intéresse au sport, et je le pratique de façon plus sérieuse depuis environ un an et demi. J’ai toujours eu un bel accueil, au gymnase, et le soutien de mes entraîneurs. J’ai jamais senti que c’était un enjeu avant cette semaine.

Combat annulé : la version des faits de la boxeuse transgenre.

Son adversaire, Katia Bissonnette, a soulevé des enjeux de sécurité pour expliquer sa décision de se retirer du combat. J’étais mindée (motivée) pour ce combat-là, je me réchauffais, j’allais monter sur le ring. Et mon entraîneur a reçu un texto d’un entraîneur d’un autre club, qui lui a dit que mon adversaire était née dans un corps d’homme. C’était un choc.

Je trouvais que par principe de précaution, c’était mieux de m’abstenir. C’était trop collé au combat pour avoir le temps de réfléchir. C’était plus prudent d’annuler, finalement , ajoute la Saguenéenne.

Si l’information est parvenue si tard à ses oreilles, c’est que la Fédération canadienne de boxe a recommandé à Boxe Québec de ne pas divulguer le statut de transgenre de Mya Welmsley.

Ils (Boxe Canada) nous ont dit de ne pas avertir, que ça pourrait contrevenir à la réglementation de Safe Sport (Sport sécuritaire), que ça pourrait constituer de la diffamation, que ça exposerait la personne trans. Donc, on n’a pas pu prévenir Katia, qui a été surprise. Mais on s’est assuré de faire la bonne chose , explique Ariane Fortin, présidente de la fédération québécoise.

Mya Welmsley dit avoir été horrifiée par le déroulement de la soirée. J’étais sur place avec ma copine. Quand j’ai appris que le combat a été annulé, ma première réaction a été de craindre que quelque chose était arrivé à mon adversaire.

Puis, on a été voir son Facebook, et on a découvert sa publication qui disait que j’étais un homme. J’étais horrifiée évidemment, c’est horrible de publier cela en ligne, de lancer des accusations de la sorte , a-t-elle raconté en entrevue à Tout un matin. Ensuite, je comprends que c’était décevant pour les deux. Je pense que les deux, on souhaitait un bon combat, pour gagner de l’expérience, s’améliorer, ajouter des combats à notre fiche.

Une politique à venir

Katia Bissonnette espère surtout que cet incident va permettre d’éclaircir les zones floues autour des rings.

Je ne suis pas transphobe. Je suis ouverte d’esprit. Mais c’est ma vie qui est en jeu, j’ai pris une décision seulement en fonction de ça , insiste celle qui pratique le sport de manière récréative d’abord et avant tout.

On manquait d'informations, sur l’ossature, la musculation, poursuit-elle. La transition date de quand? Quel est son taux d’hormones? La boxe, au départ, c’est dangereux, encore plus si on ne peut pas mesurer l’ampleur des risques. Ça prend juste un coup de poing...

Elle ajoute que la fédération québécoise, consciente de la situation, avait décidé d’envoyer un arbitre d’expérience sur le ring. Je pense que ça démontre qu’ils étaient conscients du risque, pour faire ça. Mais il suffit que je mange un ou deux coups, ça va vite.

J’ai soulevé des enjeux. J’espère que ça va faire réfléchir les instances qui vont mettre des solutions en place , conclut-elle.

Plaidoyer pour l'inclusion des personnes transgenres dans le sport amateur.

La place des athlètes trans dans les compétitions demeure un dossier complexe, encore plus lorsque le sport implique des contacts physiques. Ariane Fortin en est consciente, et elle indique qu’un comité au sein de son équipe travaille actuellement à mettre en place une politique, qui est en attente d’une approbation par Boxe Canada. Elle souhaite que cet incident permette d’accélérer le processus.

On espère avoir une ligne de conduite claire pour les cas comme celui-là, mais pour là, il n’y a pas de réglementation claire au niveau national ou international , exprime l’ancienne athlète, qui dit aussi avoir déjà vécu une situation semblable dans sa carrière.

Mya Welmsley, elle, espère pouvoir enfiler les gants pour une première fois très bientôt. Elle s’en remet au système en place, qu’elle croit sécuritaire. La meilleure façon de s’assurer qu’une compétition est juste n’est pas de resserrer les régulations en y ajoutant des tests arbitraires et invasifs, mais plutôt de faire confiance aux entraîneurs et aux athlètes , avance-t-elle.

Avec des informations de Geneviève Tardif