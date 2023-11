La FIFA va-t-elle s’installer à Paris?

Les énormes organisations que sont le Comité international olympique ( CIO ) et la FIFA pourraient-elles bientôt déménager leur siège social de la Suisse vers la France pour y être exonérés d'impôts, elles et leurs centaines d'employés?

La France, depuis 2014, est déjà un paradis fiscal, car les compétitions sportives sont exonérées d’impôts , précise Pierre Rondeau, professeur et spécialiste de l’économie du sport, joint par Radio-Canada Sports à Paris.

En 2016, la France a accueilli l’Euro de football, l’ UEFA n’a pas payé d’impôts, souligne-t-il. D’ailleurs, la Cour des comptes a estimé que le manque à gagner se chiffre à 246 millions de dollars. Récemment, la France a organisé la Coupe du monde de rugby, et la Fédération internationale de rugby n’a pas payé d’impôts. Quand, en 2024, le CIO va organiser les Jeux olympiques, il ne paiera pas non plus d'impôts. Depuis 2022, sous la présidence de Macron, cette exonération concerne tous les grands événements sportifs quels qu’ils soient, alors qu’avant, il fallait que chaque événement en fasse la demande.

Ouvrir en mode plein écran Le nom de la fédération Photo : Reuters / Arnd Wiegmann

Le gouvernement Macron a entrepris de modifier sa loi des finances pour 2024 pour l’appliquer aux fédérations sportives. Le 18 octobre dernier, une première partie du projet de loi portant sur l’exonération fiscale des fédérations sportives internationales a été adopté en utilisant le 49.3 , une sorte de bâillon, pour éviter la tenue d'un vote à l’Assemblée nationale.

Jusqu’à aujourd’hui, cela ne choquait pas que la France soit une terre d’accueil des grands événements sportifs, indique Pierre Rondeau. Ce qui est choquant, c’est que l’installation du siège d’une grande organisation internationale sportive comme la FIFA ne génère pas de retombées économiques, alors que des événements sportifs apportent leur lot de touristes, une grande visibilité et, surtout, une image de marque.

La FIFA dans le viseur de la France

La FIFA possède déjà une antenne à Paris où travaillent une centaine de salariés, qui bénéficient d’une exonération d'impôts sur le revenu. Son siège social à Lausanne, en Suisse, compte quelque 3000 employés. Si la FIFA devait déménager ses bureaux en France, ce ne serait avantageux pour personne, selon Pierre Rondeau.

Il y a une différence entre créer 3000 emplois en France en proposant des avantages fiscaux aux entreprises avec 3000 salariés qui vont contribuer à la société française, et déménager un siège comme celui de la FIFA , avec des employés qui seraient exonérés d’impôts et de cotisations sociales, affirme-t-il. À l’heure où, en France, on a des problématiques sociales, sociétales, de pouvoir d’achat, d’inflation, de précarisation, on envoie un très mauvais signal aux yeux de l'opinion publique de faire un cadeau fiscal à la FIFA .

Finalement, pour le spécialiste français, on ne prête qu’aux riches.

Ouvrir en mode plein écran Maison olympique à Lausanne Photo : Getty Images / David Ramos

La FIFA a déclaré un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars avec une trésorerie de plus de 4 milliards pour la période de 2019 à 2022. Le taux d’imposition en Suisse n’étant que de 4,5 %, quel serait l’intérêt pour la FIFA de déménager?

Le président français Emmanuel Macron a un lobbying très fort avec lui qui travaille sur les symboles, fait remarquer Pierre Rondeau. Et faire revenir la FIFA à Paris, là où était son siège historique, en est un. Elle a été créée en 1904 en France et son siège est resté à Paris jusqu'en 1932. La symbolique est donc très forte, et le président serait très fier et très honoré d’être celui qui a fait revenir en France le siège du sport le plus populaire du monde. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a prochainement des élections et que sa popularité est fortement en baisse.

Et une fois les velléités politiques du président Macron réalisées, s’arrêteraient-elles à la FIFA ?

Le CIO pourrait être concerné, soutient le spécialiste. Symboliquement, le faire revenir à la Sorbonne, là où ont été créés les Jeux olympiques modernes, serait un poids très très fort pour la présidence d'Emmanuel Macron. En ramenant l'intérêt historique, on renverserait ainsi l’image négative. Ce serait le retour de la FIFA ou du CIO à Paris pour l’histoire et non pas pour des raisons fiscales.

Mais au-delà de l’image, il n’y aurait aucun intérêt à avoir ces sièges sociaux. Il y a des pays qui seraient prêts à accueillir ces fédérations à n'importe quel prix, comme le Qatar, qui avait été évoqué pour avoir le siège de la FIFA . Au bout du compte, partout où la FIFA voudra déménager, elle pourra obtenir tout ce qu’elle veut , conclut-il.

L’écrivain et humoriste français Tristan Bernard a affirmé que l’argent n’a pas d’odeur. Mais à partir d’un million, il commence à se faire sentir...