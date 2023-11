Jannik Sinner déclare forfait à Paris, l’ATP critiquée

Le numéro 4 mondial Jannik Sinner, qualifié à deux heures et demie la nuit précédente, a déclaré forfait avant son huitième de finale contre l'Australien Alex de Minaur, prévu jeudi après-midi, au Masters 1000 de Paris, ont annoncé les organisateurs.

Le jeune Italien de 22 ans a invoqué son état de fatigue pour justifier sa décision. Son retour sur le terrain était attendu à peine plus de 14 heures après son premier match à Bercy, duquel il est sorti victorieux 6-7 (6/8), 7-5 et 6-1 contre l'Américain Mackenzie McDonald (42e). Il n'en disputera pas de second.

Comme il est déjà qualifié pour les finales de l'ATP disputées à Turin à compter du 12 novembre, cette décision était la bonne pour sa santé et son corps, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Si Sinner est resté plutôt sobre dans ses commentaires formulés sur X (anciennement Twitter), son entraîneur et certains collègues sont montés aux barricades pour critiquer la programmation de l'ATP.

Son entraîneur, l'Australien Darren Cahill, a affirmé sur Instagram que le tournoi n'avait aucune considération pour la santé des joueurs .

Casper Ruud, 8e mondial, battu à son premier match contre Francisco Cerundolo, s'est montré encore plus caustique.

Bravo l'ATP, a lancé le Norvégien. Belle façon d'aider l'un des meilleurs joueurs du monde à récupérer.

Quelle blague! , a-t-il conclu.

Le tennis professionnel s'est souvent retrouvé sous les feux de la rampe en raison d'un enjeu de programmation ou a été accusé de faire fi de la santé des joueuses et des joueurs.

Lors du dernier Omnium Banque Nationale, à Montréal, Elena Rybakina et Daria Kasatkina ont terminé leur duel à près de 3 h. L'horaire du tournoi avait été tellement chamboulé par la pluie et par les longs matchs que Liudmila Samsonova avait dû disputer sa demi-finale et la finale le même jour. Elle avait été écrasée par Jessica Pegula en deux manches de 6-1 et 6-0.

La numéro un mondiale de l'époque, Iga Swiatek, avait aussi fait connaître son mécontentement.

Lors de la saison de terre battue, à Rome et à Madrid, j’ai joué quatre matchs qui se sont terminés vers ou après minuit, a-t-elle dit lors de sa disponibilité médiatique d’avant tournoi. On devrait peut-être plus se concentrer sur ce qui est bon pour la santé des joueuses, car nous sommes en compétition chaque semaine. Cela serait plus facile de comprendre si cela avait du sens de jouer si tard.

Le cas de Sinner confirme les propos de Swiatek. L'Italien venait tout juste de remporter le tournoi de Vienne dimanche dernier au bout d'un combat dantesque contre Daniil Medvedev.

D'ailleurs, trois des quatre finalistes des tournois de la semaine dernière (Félix Auger-Aliassime à Bâle, Medvedev et Sinner à Vienne) sont tombés à leur premier ou deuxième match de la semaine à Bercy. Seul Hubert Hurkacz (no 11) fait exception à la règle. Le Polonais s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à sa victoire de 6-4 et 6-3 sur Francisco Cerundolo jeudi.

Dimitrov et Rublev qualifiés pour les quarts

Sur le terrain, Grigor Dimitrov (17e) s'est qualifié en vitesse pour les quarts de finale en dominant Alexander Bublik (33e) 6-2, 6-2, tout comme Andrey Rublev (5e), vainqueur de Botic Van De Zandschulp.

Au lendemain de son combat étincelant de près de trois heures face à Medvedev, le Bulgare de 32 ans, demi-finaliste du précédent Masters 1000 à Shanghai en octobre, ne s'est pas attardé sur le court contre le Kazakh. Il y est resté à peine plus d'une heure.

Je me sens aussi bien que possible, ça a été une semaine intense. Il faut faire avec ce que vous avez , a dit l'ex-numéro 3 mondial.

Dimitrov jouera son deuxième quart de finale dans la salle parisienne, après celui en 2019. Il s'était hissé jusque dans le dernier carré cette année-là.

Aucun problème non plus pour le Russe, d'ores et déjà qualifié pour le Masters de fin de saison qui réunira le top 8 à Turin, en Italie, à la mi-novembre.

Il n'a pas tremblé face au Néerlandais, 60e à l'ATP. Il l'a éliminé en deux manches identiques de 6-3 en 65 minutes.