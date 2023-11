Dimitrov et Rublev premiers quarts-de-finaliste à Paris

Grigor Dimitrov (17e), s'est qualifié en vitesse pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris en dominant Alexander Bublik (33e) 6-2, 6-2 jeudi, tout comme Andrey Rublev (5e), vainqueur de Botic Van De Zandschulp.

Au lendemain de son combat étincelant de près de trois heures face à Medvedev, le Bulgare de 32 ans, demi-finaliste du précédent Masters 1000 à Shanghai en octobre, ne s'est pas attardé sur le court contre le Kazakh. Il y est resté à peine plus d'une heure.

Je me sens aussi bien que possible, ça a été une semaine intense. Il faut faire avec ce que vous avez , a dit l'ex-numéro 3 mondial.

Dimitrov jouera son deuxième quart de finale dans la salle parisienne, après celui en 2019. Il s'était hissé jusque dans le dernier carré cette année-là.

Aucun problème non plus pour le Russe, d'ores et déjà qualifié pour le Masters de fin de saison qui réunira le top 8 à Turin, en Italie, à la mi-novembre.

Il n'a pas tremblé face au Néerlandais, 60e à l'ATP. Il l'a éliminé en deux manches identiques de 6-3 en 65 minutes.

Sinner forfait après son match terminé en pleine nuit

Le numéro 4 mondial Jannik Sinner, qualifié à deux heures et demie du matin passées la nuit précédente, a déclaré forfait avant son huitième de finale contre l'Australien Alex de Minaur prévu jeudi après-midi à Paris, a annoncé le tournoi.