Les Rangers remportent la Série mondiale

Les Rangers du Texas ont remporté leur toute première Série mondiale en venant à bout des Diamondbacks de l'Arizona 5-0, mercredi, lors du cinquième match.

Un simple de Mitch Garver qui a poussé Corey Seager vers la plaque a été à l'origine du point de la victoire en septième manche.

Jonah Heim a quant à lui permis à Josh Jung et Nathaniel Lowe de croiser le marbre avec un simple en neuvième. Le circuit de deux points de Marcus Semien mettait la touche finale à la victoire, quelques instants plus tard.

Josh Sborz a ensuite effectué les derniers retraits pour mettre un terme à la saison du baseball majeur.

Seager s'est rendu sur les sentiers en septième en frappant le premier coup sûr des siens. Jusque-là, Zac Gallen, des Diamondbacks, se dirigeait vers un match sans point ni coup sûr.

Gallen a terminé sa saison avec une performance d'un point, trois coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers. Le candidat pour le trophée Cy-Young dans la Ligue nationale a également retiré six frappeurs sur des prises.

Dans l'autre clan, Nathan Eovaldi a permis à neuf frappeurs de se rendre sur les sentiers, mais il a toutefois limité les dégâts en n'accordant aucun point.

Le partant a rempli les buts en cinquième avec des buts sur balles concédés à Ketel Marte et Tommy Pham ainsi qu'un simple à Christian Walker. Il a toutefois mis fin à la menace en forçant Lourdes Gurriel fils à cogner un roulant à l'arrêt-court.

Eovaldi a œuvré au monticule pendant six manches, allouant quatre frappes en lieu sûr et cinq passes gratuites.

Les Rangers avaient aussi été les champions de l'Américaine en 2010 et 2011, avant de perdre en Série mondiale contre les Giants de San Francisco et les Cardinals de St. Louis.