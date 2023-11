TEMPE, Arizona – La Ligue nationale de hockey a finalement mis à la disposition du grand public certaines des données qu’elle accumule depuis que des puces électroniques ont été implantées dans les rondelles et l’équipement des joueurs, il y a un peu plus de deux ans. Et certaines données disent des choses très intéressantes par rapport au Canadien.

Quelques statistiques individuelles générées par l'outil EDGE (Nouvelle fenêtre), bien qu’anecdotiques, piquent la curiosité. On constate entre autres que Michael Matheson est le joueur qui a enregistré la plus grande vitesse de pointe depuis le début de la saison (36,92 km/h) et que Juraj Slafkovsky est deuxième chez les attaquants à ce chapitre (derrière Josh Anderson) avec une vitesse de pointe qui a déjà été mesurée à 36,64 km/h.

Les puces électroniques ont également mesuré que Brendan Gallagher était premier de classe dans l'équipe pour le taux le plus élevé de temps passé en zone adverse et pour le taux le plus bas de temps passé en zone défensive. On notera aussi qu’Arber Xhekaj est celui qui a décoché le lancer le plus puissant chez le Canadien jusqu’à maintenant avec une frappe à 160,55 km/h.

Mais c’est au plan collectif que les données sont plus révélatrices par rapport au comportement de l’équipe.

Publicité

Entre autres choses, on y découvre qu’avant les matchs de mercredi, le Canadien se classait au cinquième rang de la LNH au chapitre des tirs dangereux. L’outil détermine le niveau de danger des lancers en fonction de leur provenance. Or, le Tricolore se distingue par le nombre de lancers qu’il a cadré à courte distance dans les différentes situations de match.

Tout part avec notre équilibre , a expliqué Martin St-Louis, qui a répété ce mot comme un mantra au terme de l’entraînement de mercredi. Il faut être équilibré sur la glace. Si tu n’es pas balancé, souvent un joueur de l’autre équipe sera capable de couvrir deux des nôtres. Si tu joues avec de l’équilibre sur la glace, c’est plus difficile pour l’adversaire.

Et pour arriver à cet équilibre, ça prend du monde à l’intérieur de l’enclave. On n’obtiendra pas de lancers à haut danger si on est tous à l’extérieur.

Autrement dit, les cinq joueurs doivent s’assurer de couvrir le plus d’espace lorsqu’ils sont en contrôle de la rondelle, de surveiller les espaces libres que lui offre l’adversaire et de ne pas négliger certaines portions de la patinoire qui pourraient l’aider à attaquer. Tout cela prend de la coordination.

Le Canadien, tel Picasso.BALADO.Tellement hockey. Le Canadien, tel Picasso BALADO Tellement hockey Écouter l’audio (Le Canadien, tel Picasso. 41 minutes 49 secondes) Durée de 41 minutes 49 secondes 41:49

Sean Monahan mène le bal chez le Canadien avec 15 lancers qui ont été décochés dans la zone payante. Compte tenu du fait qu’il s’agit de 15 lancers dangereux sur les 22 tirs qu’il a cadrés jusqu’à maintenant, il ne faut pas se surprendre de le voir mener l’équipe avec cinq buts.

Publicité

Surprise, surprise : Gallagher est deuxième avec 12 tirs dangereux, ce qui suggère qu’il a repris ses habitudes d’antan en ce qui a trait à l’emplacement d’où il dégaine.

Sachant cela, on peut deviner la réticence de Martin St-Louis à défaire le trio que forment Monahan, Gallagher et Tanner Pearson à l’approche du retour au jeu de Christian Dvorak, car la façon dont ils attaquent est menaçante. Sans compter qu’ils n’ont pas encore donné un seul but à l’adversaire à égalité numérique.

Cole Caufield, dont le volume de tirs est le plus élevé chez le Canadien, arrive au troisième rang avec 10.

Aller là où le jeu le demande

Dans le cas du trio que forment Josh Anderson, Alex Newhook et Juraj Slafkovsky, la situation est un peu différente. Les deux premiers demeurent largement au-dessus de la moyenne de la LNH pour le nombre de tirs dangereux depuis le début de la saison, mais Slafkovsky n’en a réussi aucun.

St-Louis n’a pas manifesté d'inquiétude à l'endroit de Slafkovsky précisément, notant que l'important était que quelqu’un au sein du trio reste à l’intérieur de l’enclave. Mais il a admis du même souffle que ce trio a des progrès à faire en matière d’équilibre sur la glace pour mieux profiter de ses chances de marquer. Il a d'ailleurs montré des extraits vidéos à ses trois attaquants avant l’entraînement de mercredi afin de les guider dans cette direction.

Certains soirs, ce trio est dominant et donne une idée de ce que la combinaison de ces trois talents peut donner. D'autres fois, c'est plus laborieux. Mais ce n'est pas comme si ce trio manquait de chances de marquer.

Ouvrir en mode plein écran Alex Newhook Photo : Getty Images / Claus Andersen

Newhook a trois buts à sa fiche et a eu sa part de chances loupées, dont deux poteaux face aux Golden Knights de Vegas lundi. Le choses vont plutôt bien au plan personnel, mais le jeune centre se retrouve dans l’étrange situation d’avoir deux ailiers qui tentent tous les deux de conjurer le mauvais sort.

St-Louis a souvent parlé de la vitesse explosive d’Anderson et du fait qu’il devait reconnaître les bons moments pour l’utiliser. On comprend que parfois, ralentir peut permettre à son équipe de mieux retrouver cet équilibre tant recherché sur la glace.

Tu dois lire où sont les cinq joueurs adverses et où sont tes quatre coéquipiers, a expliqué St-Louis. Tu ne peux pas juste aller là où tu as envie d’aller. Tu dois aller là où le jeu demande que tu ailles. C’est assurément quelque chose qui s’apprend

Pour Anderson, qui a eu d’innombrables chances depuis le début de la saison sans réussir à capitaliser, les succès collectifs de l’équipe ôtent un peu de pression et donnent le temps à son trio d’apporter les correctifs nécessaires.

En ce moment, là où en est, je suis extrêmement confiant que ça va débloquer éventuellement, a-t-il dit. Il faut juste continuer à travailler sur notre jeu. Si l’on continue d’obtenir nos chances de marquer, les buts vont venir en paquet.