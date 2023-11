La mort tragique de l’ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, Adam Johnson, samedi dernier durant un match de la Ligue élite d’Angleterre, a créée une situation presque sans précédent dans l’histoire du hockey. Et le malaise est énorme.

Johnson, qui portait les couleurs des Panthers de Nottingham, a eu la carotide tranchée par une lame de patin d’un joueur des Steelers de Sheffield, Matt Petgrave.

Sur la séquence, on voit Johnson entrer en territoire offensif sur le flanc gauche et couper vers le centre après avoir franchi la ligne bleue. Petgrave arrive en sens contraire et amorce une approche au porteur, probablement avec l’intention d’appliquer une solide mise en échec. Un coéquipier de Johnson passe toutefois inopinément devant Petgrave et un léger contact entre les deux hommes fait légèrement dévier le joueur de Sheffield de sa trajectoire.

Déporté vers la droite, Petgrave ne peut clairement plus appliquer de mise en échec. Puis soudainement, la jambe gauche de Petgrave s’élève jusqu’à ce que son patin atteigne Johnson à la hauteur du cou.

Il s’agit d’une séquence hautement inhabituelle. Ceux qui ont pratiqué le hockey savent à quel point il faut déployer un effort délibéré pour élever un patin à cette hauteur lorsqu’on porte un uniforme de hockey. Et de l’autre côté, il apparaît difficile d’expliquer que la jambe de Petgrave se soit ainsi élevée à la suite du déséquilibre latéral que son léger contact avec le coéquipier de Johnson a provoqué.

À titre d’exemple, lorsque la partie supérieure du corps d’un patineur est projetée vers la patinoire (vers l’avant ou vers l’arrière), on peut parfois voir un joueur résister involontairement à ce déséquilibre en élevant un patin à une hauteur anormale. Après tout, l’instinct des patineurs consiste à répartir les charges de façon à rester debout. Par contre, dans le contexte d’un changement de direction comme celui de Petgrave, il est très difficile d’expliquer que son patin gauche ait pu se rendre jusqu’au cou d’Adam Johnson.

Et c’est pourquoi la police du Yorkshire du Sud a ouvert une enquête qui, de l’aveu même de ses porte-paroles, s’annonce longue.

***

Sur les réseaux sociaux, cet épouvantable événement a donné lieu à toutes sortes d’accusations, de suppositions et de débordements.

Certains ne se sont pas gênés pour accuser Matt Petgrave de meurtre prémédité. D’autres, comme l’ancien joueur de la LNH Sean Avery, ont estimé que Petgrave avait probablement élevé sa jambe dans l’espoir de nuire à Johnson, mais qu’il n’avait pas l’intention de le blesser. Et d’autres, dont certains témoins directs du match, croient tout simplement à un rarissime accident.

Il est aussi important de noter que ces événements surviennent dans un pays qui n’a pas une culture de hockey très développée. Pour les enquêteurs affectés au dossier, il n’est probablement pas évident de saisir les nuances différenciant un accident fortuit d’un accident difficile à interpréter comme celui ayant provoqué le décès d’Adam Johnson.

Le corps de police du Yorkshire du Sud a d’ailleurs publié un communiqué expliquant que ses enquêteurs ont visionné les images de la rencontre, parlé à des témoins et sollicité l’aide d’ experts hautement spécialisés afin de tenter de comprendre les circonstances entourant la mort d’Adam Johnson.

En lisant ce communiqué, on se demande ce que le département de la sécurité des joueurs de la LNH ferait pour conseiller les policiers anglais.

(Une parenthèse ici pour souligner que je suis loin d’admirer le laxisme du département de la sécurité des joueurs de la LNH. Il est toutefois indéniable que ses responsables ont une expertise inégalée à travers le monde pour juger des circonstances entourant un drame comme celui survenu dans la Ligue élite anglaise.)

À titre d’exemple, la notion d’intention est ici primordiale afin de pouvoir catégoriser la blessure mortelle dont a été victime Adam Johnson. Et dans ce cas, les responsables de la LNH conseilleraient probablement aux policiers de visionner le match au complet — et peut-être même des matchs précédents — afin de vérifier si un ou des accrochages étaient auparavant survenus entre les deux joueurs.

Les experts de la LNH seraient probablement aussi les mieux qualifiés pour déterminer si l’élévation de la jambe et du patin de Petgrave pouvait résulter d’un réflexe involontaire, d’un déséquilibre ou d’une intention.

Toujours à titre d’exemple, dans ses vidéos explicatives, le département de la sécurité de la LNH souligne parfois que les joueurs qui s’apprêtent à donner une mise en échec frontale ont le réflexe de légèrement sortir le genou lorsqu’ils se rendent compte qu’ils vont rater la cible (on les suspend quand même). Peut-on faire un tel rapprochement avec le geste commis par Matt Petgrave? Ou, au contraire, le déploiement d’un patin à la hauteur de la tête exigeait-il que le geste soit réfléchi et surpasse le simple réflexe involontaire ?

Les experts de la LNH seraient aussi probablement en mesure d’expliquer aux policiers anglais à quel point ce type de collision est inhabituel à un niveau de jeu aussi élevé. Adam Johnson était âgé de 29 ans et il avait joué dans la LNH. Matt Petgrave, qui a 31 ans, a joué au hockey junior majeur canadien et dans plusieurs ligues professionnelles, incluant la Ligue américaine. On ne parle pas de joueurs amateurs ayant de la difficulté à tenir sur leurs patins.

***

Au bout du compte, même s’ils sont conseillés par des experts, les policiers du Yorkshire du Sud font face à un incroyable casse-tête parce que le spectre de leur investigation est extrêmement large.

Il leur sera probablement impossible de démontrer que Matt Petgrave avait l’intention de mettre la vie d’Adam Johnson en danger. Il est d’ailleurs extrêmement difficile de croire à cette thèse.

Si leur enquête leur permet de conclure que Petgrave tentait effectivement de se servir de sa jambe pour mettre Johnson en échec, des accusations de négligence criminelle ou d’homicide involontaire sont possibles. Soulever l’un de ses patins à une telle hauteur est l’un des gestes les plus dangereux que l’on puisse commettre au hockey. Mais encore là, cette intention sera très difficile à prouver.

Quant à la thèse du pur accident, elle devra probablement être appuyée scientifiquement pour être acceptable. Par exemple, en démontrant que lorsqu’un joueur se déporte vers la droite et que son patin gauche coince dans la glace, la jambe gauche tend à s’élever de manière incontrôlable. Ça ne semble pas évident à démontrer non plus.

Le hockey est un sport rapide à action continue qui laisse place à toutes sortes d’interprétations. C’est aussi un sport au sein duquel, en un court instant de frustration, des joueurs peuvent parfois commettre des gestes épouvantables pour simplement faire mal à un adversaire.

La liste de ces gestes déviants nécessiterait probablement des centaines de mètres de papier. Mais on n’a qu’à penser à la mise en échec que Zdeno Chara avait infligée à Max Pacioretty en 2011 à l’extrémité d’une baie vitrée, et qui avait failli laisser le joueur du Canadien paraplégique. Ou la mise en échec de Mark Scheifele sur Jake Evans durant les séries de 2021, ou le coup de patin asséné par Joe Veleno au dernier Championnat mondial, ou la récente mise en échec de Charlie McAvoy à la tête d’Oliver Ekman-Larsson.

Cette fois, les enquêteurs du Yorkshire du Sud font face à une situation nébuleuse qui a coûté la vie à un athlète. Souhaitons-leur de parvenir à départager le vrai du faux et faire la lumière sur cette affaire.