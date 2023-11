Tammara Thibeault de retour de Santiago en route vers Paris

La boxeuse de la Mauricie, Tammara Thibeault est de retour de Santiago avec un autre titre majeur, la médaille d’or des Jeux panaméricains.

La nouvelle championne est maintenant invaincue depuis les quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo.

Depuis ce temps, elle revendique 21 victoires internationales d’affilée dans la catégorie des 75 kilogrammes, ce qui lui a permis d’engranger un championnat continental, un championnat mondial, une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth et des victoires dans des tournois européens majeurs en Bulgarie et en Finlande, en plus de récente médaille à Santiago.

Championne mondiale en 2022, elle n’a pas eu l’occasion de défendre son titre cette année, puisque le Canada s’est retrouvé parmi les nombreux pays qui ont choisi de ne pas envoyer d’athlètes aux mondiaux de l’IBA pour protester contre l’instance dirigeante de la boxe, suspendue par le Comité international olympique.

Elle se considère donc toujours la championne du monde.

Parce que personne ne m'a battue depuis, je me considère encore comme championne du monde. J'ai battu des adversaires qui m'avaient vaincue dans le passé. Donc, ça me donne un peu confiance que je poursuis le bon cheminement et je suis sur la bonne voie pour les Jeux.

Sa série de victoires se veut une excellente préparation pour Paris, puisqu’elle lui a permis d’affronter des boxeuses de tous les continents et de tous les styles.

Il y a une grosse différence entre le style d'Amérique latine et le style européen. Je pense que, pour ma préparation en vue des Jeux, c'était hyperimportant. C'était critique pour la préparation des prochains mois.

Tammara Thibeault se retrouve certainement parmi les favorites pour les Jeux de Paris, elle qui a obtenu le meilleur résultat canadien en boxe féminine avec une 5e place à Tokyo.

Elle se considère prête à faire face à la pression.

Ça fait deux ans depuis les Jeux. J'ai plus de maturité physique et mentale. J'ai traversé plusieurs gros championnats. Je pense que cette expérience va me servir aux Jeux dans quelques mois.

Paris en attendant les pros

À 26 ans (27 en décembre), Tammara Thibeault ne laisse pas planer de doute quand on parle de son avenir après les Jeux olympiques.

C’est sûr qu'après Paris, on aimerait ça passer pro. C'est un nouveau défi. Ça fait longtemps que je suis sur le circuit amateur. Je pense qu'où je suis rendue dans ma vie, je veux quelque chose de nouveau. Je n'ai pas fini de boxer, j'aime trop ce que je fais. J'ai besoin de changement.

Quand on lui demande si son style tout en finesse se prête bien à la boxe professionnelle, elle souligne qu’elle est aussi capable de mordre dans son protecteur buccal et d’aller à la guerre quand il le faut.

Puis, dans le milieu d’une réponse sur les ajustements qu’elle devra faire chez les professionnelles, elle s’arrête, comme pour se ramener sur la tâche à accomplir.

Mais ça, c'est bien plus tard...