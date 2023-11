Dabrowski et Routliffe atteignent les demi-finales à Cancun

La paire composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe s'est qualifiée pour les demi-finales des finales de la WTA, mercredi à Cancun, au Mexique, triomphant en deux manches 6-4 et 6-2 de l'Allemande Laura Siegemund et de la Russe Vera Zvonareva, 6es têtes de série.

Avec cette deuxième victoire d'affilée en deux manches, Dabrowski et Routliffe, 6es favorites du tournoi, ont obtenu leur laissez-passer pour les demi-finales, prévues ce week-end. Le tandem avait vaincu les premières têtes de séries, les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, plus tôt cette semaine.

Cette rencontre, une reprise la finale du double féminin aux Internationaux des États-Unis, s'est soldée en 1 heure 28 minutes. Comme à New York, la Canadienne et la Néo-Zélandaise l'ont emporté.

La paire Dabrowski-Routliffe n'a subi qu'un seul bris de service, en réussissant 4 à l'encontre de leurs adversaires, ajoutant un impressionnant total de 83 % de jeux gagnés sur leurs deuxièmes balles de service, permettant de contrecarrer leurs ennuis initiaux au service, avec seulement 59 % de premiers services réussis.

Avec cette défaite, Siegemund et Zvonareva présentent un dossier d'une victoire et une défaite dans la phase de groupe des finales de la WTA. Elles avaient battu les 4es têtes de série Krejcikova et Siniakova mardi.

Mercredi, les 2es favorites Storm Hunter et Elise Mertens ont aussi remporté une victoire en deux manches de 7-5 et 6-4, l'emportant face au duo composé de Nicole Melichar-Martinez et Ellen Perez.