Une première pour quatre athlètes au Championnat des Quatre Continents

Il n’y a pas que la Place Bell qui aura un effet de nouveauté quand la crème du patinage de vitesse courte piste prendra d'assaut la glace à compter de samedi.

S’il est vrai qu’une compétition séniore d’envergure internationale, le Championnat des Quatre Continents, sera présentée pour la première fois à Laval, ce sera également jour de première pour deux patineuses et deux patineurs.

La composition de l’équipe pour cette compétition est prédéterminée par les résultats du championnat canadien. L’objectif n’est pas seulement de gagner des médailles, mais aussi de fournir une expérience sur la scène internationale pour certains patineurs qui ne se qualifient pas pour les coupes du monde.

Ainsi donc, Karina Montminy, Cynthia Mascitto, William Sohier et Jérôme Courtemanche en seront à leur début avec l'équipe séniore canadienne. Cette dernière précision est très importante dans le cas de Mascitto, puisqu’elle a patiné pour l’Italie lors des dernières années, et compte passablement d'expérience à ce niveau avec l'équipe italienne.

Publicité

Je suis super excitée. Heureuse d’être ici et de représenter mon pays , a raconté Mascitto en marge de l’entraînement mercredi.

J’ai super hâte de patiner avec les meilleures au monde, revenir après un an et demi et donner tout ce que j’ai.

Elle a repris l'entraînement récemment à l’invitation d’un entraîneur, elle qui n'avait pas nécessairement l’intention de poursuivre dans le courte piste à son retour au Canada.

J’y vais un jour à la fois. L’important est que je me donne à chacun des entraînements, je travaille fort et je fais ce qu’il faut pour être à mon meilleur. Dépendamment de comment je me sens, c’est ce qui va déterminer le futur.

Si on fait fi des Jeux universitaires d'hiver 2023 de Lake Placid, les trois autres débuteront leur carrière internationale.

Publicité

Je suis là pour acquérir de l’expérience, patiner contre des gens contre qui je n’ai jamais patiné, alors je suis vraiment en mode expérience , a confié William Sohier.

Je n’ai pas d’attente, et je patine mieux quand je n’ai pas d’attente. J'essaie de me mettre dans ce mode relax, et profiter un peu de l’expérience , a-t-il poursuivi.

Je m'attends à ce que le niveau soit plus élevé sur la glace. J’ai peut-être un peu plus hâte de me mesurer aux autres patineurs étant donné que le niveau va être un petit peu plus élevé. C’est pas un niveau de stress de plus, mais plus hâte , a rétorqué Jérôme Courtemanche.

Ce sera la première fois que je me compare aux meilleurs au monde, vous me direz que des meilleurs au monde on en a au Canada, mais avoir autant de personnes d’un aussi haut niveau, ce sera la première fois, donc c’est sûr que je vise les finales A, je veux essayer de faire le mieux possible, mais de faire le plus de courses et d’en apprendre le plus possible, ça va être le principal objectif , a-t-il enchaîné.

Pour Karina Montminy, il faut ajouter l’effet de surprise à celui de la nouveauté, puisqu’elle a appris la semaine dernière qu’elle serait de la compétition.

Je vais surtout être là pour prendre de l'expérience, je n’ai pas fait beaucoup de courses au niveau international, ça va être un challenge vraiment intéressant.

C’est sûr que tout est possible, c’est du courte piste, alors je vais prendre chaque course comme si je pouvais la gagner. Je vais essayer de faire les finales les plus hautes possibles, mais rendu là, il arrivera ce qui arrivera.

Je ne connais pas vraiment mes adversaires non plus, alors je vais voir comment ça va aller au fur et à mesure.

Bienvenue dans le relais

Si l’équipe canadienne de courte piste est parmi les meilleures au monde, et ce depuis des années, il en va de même pour ces deux équipes au relais.

Pour moi, le relais c’est la distance la plus stressante parce que je ne veux pas être la raison que quelque chose ne fonctionne pas. Mais c’est quand même la course la plus fun, c’est quelque chose qu’on revient en équipe et qu’on travaille ensemble et on se supporte , a bien résumé Cynthia Mascitto.

Évidemment que pour le relais, vu qu’on est en équipe, il y a un peu de stress supplémentaire parce que ta performance a un impact sur les autres. Ça, ça va être stressant un petit peu , a corroboré William Sohier.

Son de cloche différent cependant du côté de Jérôme Courtemanche.

Le fait que mon équipe soit une équipe qui a déjà remporté des médailles, ça me met plus en confiance. Au relais, je sais que j’ai une équipe qui va être capable de me supporter, et de me tirer vers le haut.

Les principales têtes d’affiche de l'équipe seront, bien sûr, présentes lors de ce Championnat des Quatre Continents, qui rassemblera l’élite mondiale de la discipline, les 4 et 5 novembre à la Place Bell de Laval.