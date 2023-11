L’adaptation rapide de Joshua Roy

Joshua Roy a gagné le cœur de bien des partisans montréalais ces deux dernières années avec des performances impressionnantes dans la LHJMQ , au Championnat du monde de hockey junior et au camp d’entraînement du Canadien cet automne. Ses prouesses suscitent maintenant l’attention bien au-delà des frontières québécoises.

Elles sont maintenant étudiées ailleurs dans la Ligue américaine, ce qui est en soi un bien joli compliment pour un jeune homme de 20 ans qui n’a que sept matchs d’expérience dans ce circuit impitoyable.

Ce mercredi, en tête des marqueurs de la Ligue américaine se trouvent évidemment Arshdeep Bains et Christian Wolanin, comme vous savez, suivi de près par Roy lui-même, auteur de 12 points, dont 5 buts, en 7 rencontres.

Publicité

Jusqu’ici, l’adaptation va bien , a-t-il laissé tomber, sourire aux lèvres, après l’entraînement matinal du Rocket à Laval, mercredi.

C’est le moins qu’on puisse dire.

L’adaptation, au hockey, peut prendre de multiples formes. L’on a tendance à la considérer d’abord et avant tout, à tort ou à raison, comme étant verticale, soit d’un niveau inférieur à un autre plus élevé. C’en est sa manifestation la plus évidente.

Ouvrir en mode plein écran Joshua Roy célébrant un but. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Mais elle peut être horizontale aussi : d’une ligue professionnelle à une autre au calibre semblable, d’une organisation à une autre.

Publicité

Au détour de la conversation après l’entraînement matinal, l’entraîneur du Rocket Jean-François Houle a reconnu une certaine valeur à la comparaison entre deux vétérans de son équipe : Philippe Maillet, qui vient d’arriver sur la Rive-Nord, et Michell Stephens, qui, lui, vit le rêve à Laval depuis maintenant un an. Les deux ont vécu une transition houleuse.

Le premier, parmi les meilleurs marqueurs de la KHL, en Russie, ces deux dernières années, n’a que deux passes en sept matchs et un ronflant différentiel de -9.

Stephens, pour sa part, avait connu des débuts aussi laborieux l’année dernière. En provenance de l’organisation des Red Wings de Détroit, il n’avait marqué qu’une fois à ses 21 premiers matchs avec le Rocket pour finalement terminer l’année avec 20 buts.

Des ligues différentes, des organisations différentes, des défis semblables.

Des cas qui ne ressemblent pas à celui de Roy évidemment, un espoir offensif de premier plan pour le CH, mais qui rendent d’autant plus remarquable la douce transition que le Beauceron vit chez les professionnels.

Transition réussie dans un contexte difficile – l’équipe a perdu six de ses sept premiers matchs (1-5-1) – grâce à son intelligence, selon son coéquipier William Trudeau.

Partout où il va, il s’adapte bien. En majorité à cause de son intelligence du jeu. Il est tout le temps bien placé, il fait de bons jeux avec son bâton. Je pense que son QI hockey l’aide beaucoup à passer du junior au professionnel , a lancé le jeune défenseur.

Houle a connu le jeune homme au mois de mai 2022 quand il s’est joint à l’équipe alors en pleine épopée éliminatoire. Roy était surtout venu pour apprendre et n’avait disputé qu’un seul match. Aujourd’hui, l’entraîneur voit une grande différence entre le joueur qu’il a sous la main et celui qu’il voyait il y a 18 mois environ.

La grosse différence, c’est la confiance. Il est confiant avec la rondelle, il fait des jeux. Il n’a pas peur d’essayer des choses, il se crée de l’espace. Physiquement, il est en avance sur une couple de plus jeunes qui sont un peu moins gros. Il a un bel avenir devant lui , a fait valoir le fils de Réjean.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La suite des choses

L’on disait que ses prouesses traversaient les frontières, Roy doit s’attendre à être la cible de prédilection des défenseurs adverses maintenant, foi de Houle, Jean-François celui-là.

Le choix de cinquième tour du CH en 2021 a amassé 9 de ses 12 points lors des 4 premiers matchs à domicile. Il a été plus discret dans les trois suivants, disputés à l’étranger, avec trois passes, ce qui est loin d’être catastrophique dans le contexte. Lorsqu’il a été blanchi, le reste de l’équipe a subi le même sort.

N’empêche, son aisance n’était pas la même, a assuré le patron.

Ça prend une constance aussi. Des jeunes comme ça, parfois, ça prend un peu de temps avant d’apprendre à jouer sur la route. Là, il va jouer contre les meilleurs défenseurs tout le temps. Les autres instructeurs vont savoir que c’est un très bon joueur et là, il va être couvert. Va falloir qu’il trouve le moyen d’amener de l’offensive sur la route aussi , a expliqué l’entraîneur du Rocket.

C’est déjà beaucoup demander à un jeune qui n’aurait pas dû représenter le fer de lance de l’attaque de son équipe à tout juste 20 ans. Maillet, en premier lieu, a été embauché pour enlever cette pression de production aux jeunes espoirs tricolores appelés à faire le grand saut un jour.

Pendant que Maillet dort, Roy s’amuse. Et personne ne s’en plaint.

Je pense que tout le monde est pas mal impressionné, il fait parler de lui et c’est tout à son honneur. Il a fait de belles choses depuis le début.

Puis, le défenseur a précisé qu’il n’y a pas que Roy qui est jeune, la saison aussi .

Il faut qu’il continue sur sa lancée , a ajouté Trudeau.

Son début flamboyant a permis à Roy de rêver. Mais pas trop. Sept matchs dans la Ligue américaine ne font pas une carrière, même si bien des amateurs sur les réseaux sociaux se sont enflammés devant ses exploits dans les dernières semaines.

Le Beauceron l’avoue : un rappel par le Canadien lui a effleuré l’esprit. On peut le comprendre.

C’est sûr que ça trotte dans la tête, mais je dois rester concentré. Je suis à Laval, je suis ici pour me développer, avoir du succès avec l’équipe et collectivement aussi. La Ligue américaine est une super bonne ligue, je suis à ma place et je vais travailler fort pour être prêt si jamais un jour, j’ai droit à un rappel , a-t-il laissé tomber.

On a failli lui dire qu’il pouvait enlever le conditionnel.

En rafale

Le Rocket tentera de mettre fin à une série de trois revers mercredi soir en accueillant les Comets d’Utica à la Place Bell, la même équipe qui l’a éliminé en séries au printemps dernier.

Laval affrontera ensuite les Marlies de Toronto, vendredi et samedi, avant de profiter d’une pause inusitée de huit jours.

Nolan Yaremko et Jakov Novak, rappelés le week-end dernier des Lions de Trois-Rivières dans l’ ECHL , en seront à un premier match avec le Rocket. Jakub Dobes sera le gardien partant.

Emil Heineman, blessé à la tête par le genou d’un officiel, et Jared Davidson, blessé à une épaule à l’entraînement, ont tous deux patiné en compagnie de Paul Byron avant le début de l’entraînement. Houle n’a pas fourni de mise à jour dans le cas du Finlandais, mais s’attend à revoir Davidson dans la formation très bientôt.