Dequoy candidat au titre de joueur canadien par excellence

Brady Oliveira, des Blue Bombers de Winnipeg, et Chad Kelly, des Argonauts de Toronto, sont les candidats au titre de joueur par excellence de la Ligue canadienne de football, tandis que Marc-Antoine Dequoy, des Alouettes de Montréal, est celui de l'Est pour le titre de meilleur joueur canadien.

La LCF a dévoilé mercredi les candidats à ses divers honneurs pour la saison 2023, qui s'est conclue dimanche. Les gagnants seront connus lors du gala tenu par le circuit à Niagara Falls, le 16 novembre prochain.

Le porteur de ballon des Blue Bombers a terminé au 1er rang avec des gains de 1534 verges au sol, 2016 verges à partir de la ligne de mêlée et 13 touchés, dont 4 par la passe.

De son côté, le quart des Argos a mené son équipe à une fiche de 16 victoires et 2 défaites. Il a amassé 4123 verges par la passe et 23 passes de touché en plus de marquer 8 touchés par la course.

Mathieu Betts, des Lions de la Colombie-Britannique, et Adarius Pickett, des Argonauts, sont en lice pour le titre de joueur défensif par excellence de la LCF .

Betts a présenté un sommet personnel de 18 sacs du quart cette saison en plus de 44 plaqués défensifs, 2 plaqués sur les unités spéciales, 3 plaqués pour des pertes, provoqué 3 échappés et bloqué un botté de dégagement. Quant à lui, Pickett, a amassé 105 plaqués défensifs et 19 sur les unités spéciales.

Le joueur des Alouettes Marc-Antoine Dequoy a réussi 80 jeux défensifs, un sommet pour lui, dont 5 interceptions (dont 2 retournées pour un touché), 3 échappés provoqués et 2 ballons recouvrés. Il a aussi rabattu 6 passes. Le dernier joueur des Alouettes à avoir remporté l'un des trophées annuels du circuit est Hénoc Muamba, élu meilleur joueur canadien en 2019.

Oliveira est le candidat de l'Ouest pour ce titre.

Jermarcus Hardrick, des Blue Bombers, et Dejon Allen, des Argonauts, sont les candidats au titre de meilleur joueur de ligne offensive. Sean Whyte, des Lions, et Javon Leake, des Argos, représentent respectivement l'Ouest et l'Est pour le trophée remis au meilleur joueur des unités spéciales, tandis que Kai Gray, des Elks d'Edmonton, et Qwan’tez Stiggers, de Toronto, se disputent le titre de recrue de l'année.

Mike O’Shea, des Bombers, et Ryan Dinwiddie, des Argonauts, sont en lice pour le trophée de l'entraîneur par excellence en 2023.