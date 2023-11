Félix Auger-Aliassime stoppé par Stefanos Tsitsipas à Paris

La belle séquence de Félix Auger-Aliassime a pris fin mercredi, au deuxième tour du tournoi de Paris. Il s'est incliné devant le 6e joueur mondial, Stefanos Tsitsipas, en deux manches de 6-3 et 7-6 (7/4).

En quête d'une septième victoire d'affilée, le Québécois a bien commencé le match. Il a obtenu deux occasions de bris dès le premier jeu, mais n'a pu en profiter.

Il semblait tout de même en pleine possession de ses moyens, particulièrement au service. Il a mis sa première balle en jeu 13 fois avant d'avoir besoin d'une deuxième.

Le Grec a su mieux saisir ses chances. Il a réussi le bris au quatrième jeu pour mener 3-1 au terme d'un long échange. Cela a été suffisant pour aller chercher la première manche en 39 minutes.

Auger-Aliassime a à nouveau manqué son coup dans la seconde manche.

À 5-3, il a eu trois points de bris pour mettre fin à la manche. Il a plutôt permis à Tsitsipas de rester dans le match. Le Grec a brisé le service du Québécois dès le jeu suivant pour finalement pousser le match au bris d'égalité.

Si Félix Auger-Aliassime a eu du succès avec son premier service, il en a arraché avec son deuxième. Il n'a inscrit que 3 points en 19 occasions (16 %).

C'était le premier affrontement de l'année entre les deux joueurs. Tsitsipas mène le face-à-face avec six victoires contre trois.

Maintenant 19e au classement mondial, Auger-Aliassime perdra encore quelques rangs cette semaine, puisqu'il avait atteint la demi-finale l'année dernière à Paris. Il se retrouvera au mieux à la 29e place.

Après Alcaraz, Medvedev battu d'entrée

Tout juste avant le match d'Auger-Aliassime, le no 3 mondial Daniil Medvedev a été éliminé par Grigor Dimitrov 6-3, 6-7 (4/7) et 7-6 (7/2) au deuxième tour, comme le no 2 mondial Carlos Alcaraz la veille.

Mené 5-2 dans la troisième manche, le Russe a retardé l'échéance jusqu'au bris d'égalité décisif et a sauvé les six premières balles de match, dont une au bout d'un échange de 47 coups, mais le Bulgare (17e) a fini par conclure à sa septième occasion, en un peu moins de trois heures. Avant cela, il a eu toutes les peines à égaliser à une manche partout et n'y est parvenu qu'à sa septième occasion.

Mardi soir, Alcaraz s'était lui incliné d'entrée devant le Russe issu des qualifications Roman Safiullin 6-3, 6-4.

Le no 1 mondial Novak Djokovic doit encore faire son entrée en lice dans l'après-midi, contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (31e).

Le ton est monté entre Medvedev, connu pour ses sautes d'humeur, et le public de Bercy. Dans la deuxième manche, il a été sifflé après avoir jeté sa raquette quand il a permis à Dimitrov de revenir de 5-2 à 5-5. Puis, il a lancé à l'arbitre : Je ne vais pas jouer quand ils sifflent.

Tu dois aller jouer. Plus tu arrêtes (de jouer), plus ça les énerve, plus ils sifflent , lui a répondu ce dernier.

Ils sont bêtes! S'ils ne sifflent pas, je joue! , a repris Medvedev.

Hé, vous ne sifflez pas. Je joue, les gars, mais fermez vos bouches, OK! , a-t-il dit directement aux spectateurs.

Je ne joue pas comme ça! Je n'ai rien fait pour qu'ils me sifflent , a ajouté le no 3 mondial, titré en 2020 à Paris. La discussion lui a finalement valu un avertissement pour dépassement de temps.

Medvedev n'avait toujours pas digéré l'incident une fois le match terminé : il a quitté le court en faisant un doigt d'honneur au public.

Medvedev-Dimitrov, c'est l'un des meilleurs duels du circuit à regarder, à mon avis. Opposition géniale dans les frappes, le style et la personnalité , a écrit sur X Andy Murray.

En huitièmes de finale, Dimitrov affrontera le Kazakh Alexander Bublik (33e), tombeur de Frances Tiafoe (14e) 6-3, 6-3 au premier tour et vainqueur du Chilien Nicolas Jarry (20e) 7-6 (7/3) et 7-6 (7-3) au suivant.