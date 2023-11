Le message de paix du capitaine de l’équipe de hockey d’Israël

Eliezer Sherbatov, ce joueur de hockey québécois d’origine israélienne qui a fui la guerre en Ukraine pour finalement s’installer à Laval, est aujourd’hui touché par une autre guerre, cette fois en tant que Juif : celle que livre Israël depuis un mois.

Après des années à jouer au hockey à des endroits aussi peu habituels qu’au Kazakhstan, en Slovénie, à Marioupol, en Ukraine, et même à Auschwitz, en Pologne, il lance aujourd’hui un appel à la paix devant le dur conflit qui se déroule sur sa terre natale.

Les gens ont beaucoup de haine à cause des décisions des gouvernements, dit-il. C’est beaucoup de décisions gouvernementales qui font en sorte que nous, le peuple, on commence à se diviser, en tant que religions, couleurs, communauté, mais ça ne devrait pas être cela.

Au contraire, poursuit-il, il faut démontrer que l’on est tous dans le même bateau. On n’a pas assez de temps pour montrer qu’on est joyeux, pas assez de temps de montrer qu’on est heureux, alors on essaie de trouver d’autres moyens d’être malheureux, d’être méchants et de mettre de l’huile sur le feu alors qu’au contraire, il faut l’éteindre.

Le parcours aussi riche que peu orthodoxe d’Eliezer Sherbatov l’a amené à faire une profonde introspection au fil des ans.

Moi, je suis très fier d’être un Israélien, capitaine de l’équipe d'Israël... mais aujourd’hui, j’ai fait un pas en arrière. Et maintenant, je veux donner de l’amour à tout le monde. Je vois beaucoup de manifestations, de Palestiniens, de Russes, d'Ukrainiens, d'Israéliens... Mais pourquoi ne manifestez-vous pas tous ensemble contre ceux qui prennent ces décisions-là pour faire mal aux gens du peuple comme nous?

À la place de diviser ces manifestations, pourquoi on ne le fait pas tous ensemble? Pourquoi on ne dit pas tous : "Arrêtons la guerre, ensemble". On est tous dans le même bateau, c'est nous qui souffrons , ajoute-t-il, non sans une certaine émotion.

Vous savez, en hébreu, Eliezer veut dire "le bon Dieu aide". Alors, si on peut trouver de l’aide, on va la prendre. De l’aide, on n'en a jamais assez.

Ouvrir en mode plein écran Eliezer Sherbatov sur la glace Photo : Sherbatov

Si l'on devait résumer la vie de la famille Sherbatov, le mot résilience serait tout désigné. Les parents fuient l’antisémitisme en Russie dans les années 1980. Ils s’installent ensuite en Israël pensant y trouver la paix. En 1991, année de naissance d’Eliezer, Israël est bombardé. Ils décident alors de trouver un havre de paix pour leurs enfants. Ce sera le Canada. C'était il y a plus de 30 ans.

Comme ses parents, il va lui aussi connaître un parcours difficile. Sa passion pour le hockey va le transformer en globe-trotter du patin. Il va jouer dans la LHJMQ. Puis, ce sera la France, le Kazakhstan, la Slovénie.

On n'était pas content que je sois revenu à Auschwitz, on disait même que j'étais un traître

Dans sa quête identitaire, Eliezer va même prendre une décision lourde de conséquences : aller jouer à Auschwitz, en Pologne, là où se trouve le camp de concentration où ont été exterminés tant de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.

C’est une décision qui m’a amené beaucoup de critiques, avoue-t-il. Plusieurs personnes étaient fières de moi, plusieurs ont dit : "Tu ramènes la fierté au peuple juif." Mais pour moi, ce n'est pas juste aux Juifs, mais à tout le monde. Je dis que oui, la guerre est derrière nous, bien sûr qu'il ne faut pas oublier, mais il faut avancer en tant qu’êtres humains.

Moi, je trouve que c’est la bonne décision de montrer aux gens que tout le monde peut vivre ensemble, que tu sois de n’importe quelle religion. On est en 2023, se diviser par la religion ou par la couleur de notre peau, ça n’a plus de sens pour moi. Surtout après avoir frôlé la mort.

Il ajoute, avec un brin d'humour : À ce jour, je suis le premier Juif depuis 75 ans à être allé de mon propre gré dans la ville d’Auschwitz.

Ouvrir en mode plein écran La famille Sherbatov Photo : Eliezer Sherbatov

Un jour, voulant retrouver les racines ukrainiennes de sa mère, il a décidé d’aller jouer pour l’équipe de Marioupol, en Ukraine, sans se douter une seconde du drame qui va s'y jouer.

J'ai des racines en Ukraine, surtout par ma mère, dit-il. Aller visiter ce beau pays et jouer avec des joueurs de hockey professionnels de très haut niveau, c’était mon objectif.

Il a finalement réussi à fuir le pays après quelques jours dignes d’un film de Rambo . Eliezer va tirer des leçons de cette mésaventure dramatique.

Depuis que c’est arrivé, je suis conscient de chacun de mes gestes, explique-t-il. Je réfléchis avant de dire quelque chose, avant de faire du mal à quelqu’un, avant de dire une bêtise. Maintenant, je vis en sachant qu’il y a un sens. Chaque moment que je vis, j’essaie de le vivre avec une émotion et être conscient de mes émotions. Quand je suis avec mes enfants, je les regarde dans les yeux et je sors mes émotions. Je suis conscient, maintenant, que la vie peut partir en deux secondes.

Ouvrir en mode plein écran Le joueur de hockey Eliezer Sherbatov Photo : Sherbatov

En plus de jouer avec les Maroons de Waterloo, dans la ligue sénior, Eliezer est aujourd'hui entraîneur au gymnase familial, à Laval, qu'il partage avec ses deux frères.

On est les Nations unies ici, on a même des entraîneurs musulmans, lance-t-il. Et il n'y a jamais eu de problèmes. Comme quoi, Palestiniens et Israéliens peuvent vivre en paix.

Son regard sur la guerre qui a éclaté dans son pays natal brise un peu sa sérénité, mais son message de paix demeure.