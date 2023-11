La Fédération saoudienne de soccer s'est dite prête à accueillir la Coupe du monde de 2034 en hiver ou même en été. Le royaume est le seul candidat à l'organisation du tournoi.

Il existe de nombreuses nouvelles technologies qui permettent de refroidir ou d'ajouter des climatiseurs dans les stades, sans compter que de nombreuses villes du royaume jouissent d'une atmosphère très agréable en été , a souligné mardi soir auprès de l' AFP le patron du soccer saoudien Yasser Al-Misehal.

Nous sommes prêts à faire face à toutes les possibilités , a-t-il assuré, en marge de la remise des prix de la Confédération asiatique de football (AFC) au Qatar, où le Mondial a justement été organisé pour la première fois en dehors de l'été, entre les 20 novembre et 18 décembre 2022.

Officiellement, le royaume saoudien, où les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés Celsius en été, n'a pas encore été désigné pour accueillir le tournoi planétaire, mais le suspense est maigre, la FIFA ayant indiqué mardi que sa candidature était la seule sur la table.

Selon Yasser Al-Misehal, le royaume sera le premier pays à accueillir seul une Coupe de monde avec 48 équipes, les deux éditions précédentes étant partagées entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en 2026, et entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc en 2030.

L'Arabie saoudite présentera une candidature solo , a-t-il affirmé.

Comme dans le reste du Golfe, l'une des régions les plus chaudes du monde, les villes saoudiennes connaissent de fortes chaleurs en été, mais certaines bénéficient toutefois d'un climat plus tempéré comme Abha, Taif ou à Al-Baha, où s'est déroulé l'été dernier le Championnat arabe de soccer des clubs.

Les infrastructures sportives y sont toutefois plus limitées. Les plus grands stades se situent dans la capitale Riyad, ou dans la ville côtière de Jeddah.

La monarchie pétrolière, qui a multiplié les investissements dans le soccer, mais aussi la formule 1, le golf, l'équitation ou la boxe, devrait prendre le relais d'une formule tricontinentale inédite, avec également trois matchs en Amérique du Sud en 2030.

Formellement, la FIFA n'a reçu pour le moment que des déclarations d'intérêt pour 2030 et 2034, en attendant le dépôt des candidatures, qui seront évaluées et soumises à un vote à la fin de l'année prochaine.

Mais l'absence de compétition laisse peu de place au suspense, tout en soulevant de nombreuses questions sur l'impact environnemental de l'événement de 2030 et sur la compatibilité du tournoi de 2034 avec les engagements de la FIFA en matière de droits de la personne.