Le défenseur des Bruins Charlie McAvoy suspendu 4 matchs

Le défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy a été suspendu pour quatre rencontres par la LNH à la suite d'une mise en échec illégale à la tête d'un rival.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle mardi, en début de soirée.

L'incident est survenu lundi, durant la troisième période de la partie entre les Bruins et les Panthers de la Floride. McAvoy a écopé une punition de match pour un coup dangereux à la tête du défenseur Oliver Ekman-Larsson.

C'est la deuxième fois que McAvoy est suspendu par la LNH pour un coup à la tête au cours de sa carrière.

En neuf matchs cette saison, McAvoy a inscrit deux buts et six aides. Il a amassé 43 buts et 195 aides en 389 rencontres dans la LNH, toutes avec les Bruins.

McAvoy perdra 197 916,68 $US en salaire. Ce montant sera remis au fonds d'urgence des joueurs de la LNH.