L’équipe israélienne de soccer jouera en Hongrie

L'équipe masculine israélienne de soccer jouera deux matchs à domicile des qualifications pour l'Euro 2024 en Hongrie.

La guerre entre Israël et le Hamas a forcé l'équipe israélienne à prendre du retard dans la course à trois avec la Suisse et la Roumanie pour terminer parmi les deux premières équipes du groupe I et accéder au tournoi.

Israël, qui a rejoint l'UEFA en 1994, ne s'est jamais qualifié pour l'Euro.

L'équipe devra jouer quatre matchs entre le 12 et le 21 novembre, dont deux à domicile dans un pays neutre pour des raisons de sécurité.

Ces deux matchs auront lieu au Pancho Aréna, à Felcsut. L'UEFA a refusé d'expliquer le processus de sélection du lieu.

Le 15 novembre, Israël affrontera la Suisse dans une reprise du match originalement prévu le 12 octobre. Il accueillera ensuite la Roumanie le 18 novembre.

Le match d'Israël face au Kosovo, qui était prévu le 15 octobre, a été remis au 12 novembre. Israël complètera son calendrier le 21 novembre, à Andorre.

Si Israël ne termine pas parmi les deux premières équipes de son groupe, elle pourra participer à un autre tournoi de la dernière chance en mars. Trois équipes qui participeront à ce tournoi gagneront les dernières places disponibles parmi les 24 qui joueront à l'Euro 2024.