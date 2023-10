Des Alouettes en confiance sans arrogance

Les vieux footballeurs disent qu'il est très difficile de battre la même équipe trois fois en une saison. Les Alouettes tenteront samedi de vaincre les Tiger Cats pour la 4e fois de l’année et même la 5e fois, si on compte le calendrier présaison.

Les deux équipes se connaissent bien… très bien.

Montréal et Hamilton se croisent en demi-finale de l’Est pour une troisième année d’affilée. En2021, les Tiger-Cats ont eu le meilleur, tandis que les Alouettes l’ont emporté l’an dernier. Chaque équipe a gagné sur son terrain.

Les Alouettes sont donc favoris — par trois points ou trois et demi, selon les dizaines de sites de paris qu'on voit à la télé.

Pour le joueur canadien par excellence des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy, les quatre victoires ne mèneront pas l’équipe vers un excès de confiance.

Ce n’est pas de l’arrogance, c’est de la confiance , a-t-il dit.

On arrive confiants. On sait ce qu’on est capable de faire. Je ne crois pas ce que ce soit plus difficile. Au contraire, c’est peut-être eux qui, dans leur tête, se disent qu’ils ne peuvent pas battre Montréal , souligne Dequoy.

Prépondérance de la défense

L’équipe montréalaise s’est démarquée par sa défense productive cette saison. Les hommes du coordonnateur Noel Thorpe ont marqué neuf touchés, un de moins que le record d’équipe de 2002, mais tout de même un sommet dans la LCF cette saison.

De l’autre côté, l’attaque montréalaise est au dernier rang avec 31 touchés offensifs.

Bref, on a quelquefois l’impression que la défense des Alouettes gagne les matchs et que le rôle de l’attaque est d’en faire juste assez pour ne pas perdre la rencontre.

Du côté de l’unité défensive, on ne se met pas la pression de marquer à tout prix, mais on sait qu’à la fin du match, ce sont souvent les revirements qui auront fait la différence.

Si on peut créer un revirement, si on peut aller chercher un écart de points là, on va sécuriser une victoire. C’est notre objectif de marquer et ce n’est pas par crainte que l’offensive ne pourra pas aller chercher des points , a dit le maraudeur Marc-Antoine Dequoy.

Dequoy et le secondeur Tyrice Beverette sont au cœur de la prolifique défense des Alouettes. Ils ont réussi deux touchés chacun.

Beverette a ramené deux ballons échappés dans la zone des buts adverses, tandis que Dequoy a réussi deux interceptions pour des touchés, dont une où il a dû galoper 108 verges pour inscrire le majeur.

Lestage absent à l'entraînement

Le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage était le seul joueur régulier absent lors de la première séance d’entraînement de la semaine, mercredi au Parc olympique.

Lestage a dû quitter la rencontre de samedi dernier quand l'imposant Dylan Wynn des Tiger-Cats, joueur de ligne défensive de plus de 130 kg, lui est tombé sur la jambe, ce qui n’est jamais très agréable.

Après avoir quitté le match, Lestage a été vu sur le banc, portant une orthèse au genou.

En son absence, c’est Philippe Gagnon qui s’est entraîné comme garde du côté gauche.