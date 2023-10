Coupe du monde de 2034 : l’Australie se retire, la voie est libre pour l’Arabie saoudite

L'Arabie saoudite est presque certaine d'obtenir l'organisation de la Coupe du monde de soccer masculin de 2034, puisque la Fédération australienne a choisi de ne pas déposer sa candidature.

La FIFA avait établi à mardi la date limite pour le dépôt d'une candidature pour l'obtention du prestigieux tournoi. Le retrait de l'Australie du processus signifie que l'Arabie saoudite est maintenant seule en lice.

Nous avons évalué toutes nos options dans le but de déposer notre candidature pour l'obtention de la Coupe du monde de la FIFA et, après avoir pris tous les facteurs en considération, nous en sommes venus à la conclusion de ne pas participer au processus pour la compétition de 2034 , a dit Football Australia dans un communiqué.

La FIFA doit encore approuver la sélection de l'Arabie saoudite comme pays hôte. La décision devrait être prise l'an prochain, mais ça ne semble être qu'une formalité pour ce petit pays, l'un des plus grands producteurs de pétrole de la planète.

Il s'agirait de la touche finale à son ambitieux plan de devenir un joueur incontournable sur la scène sportive internationale, après avoir attiré de nombreuses vedettes dans leurs clubs locaux, avoir acheté le club anglais de Newcastle, avoir lancé le circuit de golf LIV et avoir présenté de nombreux galas de boxe majeurs.

Ce plan d'investissements massifs en sport, approuvé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, a souvent été qualifié d'opération de sportswashing afin d'adoucir l'image du pays à l'étranger, qui a été ternie par sa réputation en matière de droits des femmes et par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, en 2018.

Le président de la FIFA Gianni Infantino entretient de bonnes relations avec la Fédération saoudienne de soccer et avec le prince héritier, et l'octroi d'un tournoi de soccer d'envergure à ce pays du Moyen-Orient figure depuis longtemps parmi ses priorités.

Après avoir octroyé la Coupe du monde de 2030 à la candidature conjointe de l'Espagne, du Portugal et du Maroc – certains matchs seront également présentés en Amérique du Sud –, la FIFA a décidé d'accélérer le processus d'octroi du tournoi de 2034 plus tôt ce mois-ci, en le limitant uniquement aux fédérations membres qui se trouvent en Asie et en Océanie.

Les échéanciers très courts ont donné seulement quatre semaines aux fédérations pour signifier leur intérêt, et à peine un mois supplémentaire pour qu'elles concluent des ententes de financement avec leur gouvernement national.