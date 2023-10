James Harden serait cédé aux Clippers de Los Angeles

Le souhait du basketteur vedette James Harden aurait finalement été exaucé. Selon ce que rapporte notamment Adrian Wojnarowski du réseau ESPN, il aurait été cédé par les 76ers de Philadelphie aux Clippers de Los Angeles, mardi, dans un échange qui inclut sept joueurs et de multiples choix au repêchage.

Toujours selon Wojnarowski, P.J. Tucker et Filip Petrusev accompagneraient Harden en Californie. Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington et Kenyon Martin fils prendraient le chemin inverse. Les Clippers enverraient également aux 76ers deux choix de premier et de deuxième tours.

L'Associated Press s'est aussi fait confirmer l'entente par une source.

Ce nouveau chapitre de la carrière du joueur par excellence de la NBA en 2018 s’amorcerait plus de deux mois après avoir publiquement réclamé un échange et dénigré le président des 76ers, Daryl Morey, lors d’un événement promotionnel en Chine.

Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie de la même organisation que lui , avait-il lancé, puis répété.

Le circuit Silver lui a imposé une amende de 100 000 $ US à la suite de ses propos. En juin, il s'était prévalu de l'année d'option de son actuel contrat dans l'espoir d'un échange.

À Los Angeles, il retrouverait l’ancienne vedette des Raptors de Toronto Kawhi Leonard, ainsi que Paul George, l’un des meilleurs marqueurs de la NBA . Russell Westbrook, joueur par excellence en 2017 et ancien coéquipier de Harden avec le Thunder d’Oklahoma City, a également vêtu l’uniforme des Clippers cette saison.

En 2022-2023, Harden a été le meneur de la ligue au chapitre des passes décisives avec une moyenne de 10,7 par rencontre. De 2018 à 2020, alors avec les Rockets de Houston, il a été le champion marqueur du circuit trois saisons d’affilée.