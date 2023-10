(Las Vegas) Normalement, quand on va à Vegas et qu’on ne gagne pas, on voit la différence. Elle se vérifie dans nos poches. Mais même si le Canadien s’est incliné 3-2 en tirs de barrage face aux Golden Knights, lundi soir, il est reparti plus riche qu’il ne l’était avant.

« Je pense que depuis que j’ai pris la job, c’est notre meilleur match du début à la fin, a affirmé l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Ce sont des matchs qui, même si on n’a pas le résultat voulu, nous font monter nos standards.

C’est une décision de groupe, et ce n’est pas l’entraîneur qui monte les standards. On essaie de les diriger dans une direction, mais ça leur revient. Et c’est ce qu’ils ont fait ce soir.

Le Canadien a réussi dans un troisième match de suite à combler un déficit après avoir amorcé la troisième période en tirant de l’arrière. Les joueurs ne cessent de répéter qu’ils ne veulent pas être définis par leur hockey de rattrapage – car cela devient aussi éreintant que dangereux à la longue – mais force est d’admettre que cela témoigne d’une force de caractère et d’un leadership qui contribue à définir le Canadien en ce début de saison.

On a été défiés émotionnellement durant ce match-là, a ajouté St-Louis. Certaines décisions n’allaient pas en notre faveur et on nageait à contre-courant à certains moments. J’ai l’impression que dans le passé, on se serait perdu en étant défiés émotionnellement. Mais on s’en est parlé ce soir, et il fallait se réguler. Tu ne peux pas juste être un thermomètre, tu dois être un thermostat aussi.

Ce n’est pas banal de tenir en respect les champions de la Coupe Stanley comme l’a fait le Tricolore dans cette rencontre. Les Golden Knights ont pris les devants 2-1 avec 1 :50 à faire en deuxième période sur leur deuxième lancer seulement de l’engagement. Avant la prolongation, le CH avait pratiquement doublé les Golden Knights au chapitre des lancers.

On parle souvent des lendemains de veille difficiles pour les équipes championnes de la Coupe Stanley, mais les Golden Knights sont en train de nous faire croire que les lendemains de veille n’existent pas à Vegas. (Ça reste à voir.) Il reste que dans l’histoire de la LNH, aucun champion en titre n’a accumulé 19 points à ses dix premiers matchs de la saison suivante comme Vegas vient de le faire.

À côté de cet accomplissement, la tenue du CH défraiera sûrement moins la manchette à la grandeur du circuit. Cela dit, quelqu’un aurait-il parié qu’à la fin octobre, le Canadien revendiquerait 12 points en neuf rencontres et qu'il occuperait le sixième rang du classement général ? Si cette personne existe et qu'elle était à Vegas pour assister au match, elle n’a pas dû attendre l’Halloween pour aller festoyer.

Notre niveau de compétition et notre façon de jouer , a répondu le capitaine Nick Suzuki lorsqu’on lui a demandé ce qui définissait ce premier mois de la saison.

On peut gagner contre n’importe qui. Nos unités spéciales sont très bonnes. Notre façon de jouer est très plaisante à jouer. L’avenir est très prometteur, des gars se dressent et nos jeunes jouent très bien. C’est très amusant à voir aller.

Des signaux positifs de Harvey-Pinard

Suzuki s’est fait plaisir à l’occasion de son 300e match dans la Ligue nationale en amenant la marque à 2-2 avec à peine plus de quatre minutes à faire dans le match. Il a profité d’une très belle passe de Rafaël Harvey-Pinard, posté au cercle droit, qui l’a rejoindre à l’embouchure du filet de l’autre côté.

En matinée, le capitaine avait observé que Harvey-Pinard était gonflé à bloc lorsqu’il s’était amené avec l’équipe l’an dernier et que tout lui avait souri, mais qu’il avait du travail à faire au plan de sa confiance pour retrouver sa pleine efficacité. Le Québécois, lui, a dit que sans pour autant se dénaturer et cesser d’aller au filet, il devait faire plus de jeux avec la rondelle lorsqu’il se retrouvait dans la zone payante.

C’est exactement ce qu’il a fait sur le but égalisateur de Suzuki.

Je m’en allais vers le filet et il m’a aperçu à travers les jambes d’autres joueurs, a décrit Suzuki. C’était un jeu à haut pourcentage de réussite et, dans l’angle mort du gardien, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. HP a fait plusieurs bons jeux. À un autre moment il m’a trouvé dans l’enclave et c’est moi qui ai raté mon lancer. J’ai trouvé qu’il avait beaucoup mieux manipulé la rondelle ce soir et ça a aidé notre trio à générer plus d’attaque.

Ceux qui voient le verre à moitié vide diront que le mois d’octobre, avec des équipes encore en rodage et un niveau d’intensité qui n’est pas celui de février, peut créer des mirages. Mais St-Louis voit toujours le verre à moitié plein et, à ses yeux, la bonne fiche et la cohésion du Canadien en début de campagne peuvent servir de fondations pour les mois à venir.

Inutile de s’exciter inutilement ou de s’embarquer dans des prédictions sur la suite des choses, mais il y a déjà quelque chose qui ressort du Canadien par rapport à l’an dernier. Ce n’est plus seulement un regroupement de joueurs ; c’est vraiment une équipe.