Les Rangers reprennent les commandes de la Série mondiale

Une poussée de trois points après deux retraits en troisième manche a mené les Rangers du Texas vers une victoire de 3-1 sur les Diamondbacks de l'Arizona lors du troisième match de la Série mondiale, lundi soir à Phoenix.

Avec ce gain, les Rangers reprennent l'avantage deux victoires à une dans cette série quatre de sept. Les quatrième et cinquième matchs seront présentés mardi et mercredi, en Arizona.

Les Rangers ont porté leur fiche à 9-0 à l'étranger depuis le début des éliminatoires même s'ils ont perdu, en cours de route, lundi, leur partant Max Scherzer et leur voltigeur de droite étoile Adolis Garcia.

Ce dernier a quitté en huitième manche après avoir semblé se blesser au côté gauche en s'élançant lors d'une présence au bâton.

Publicité

Les Rangers ont été limités à seulement cinq coups sûrs, mais trois d'entre eux ont été obtenus en troisième manche.

Le joueur de premier but Nathaniel Lowe a entamé la manche avec un double face au partant des Diamondbacks, Brandon Pfaadt.

Posté au troisième coussin deux retraits plus tard, Lowe a croisé le marbre à la suite d'un simple de Marcus Semien au champ centre gauche.

Corey Seager a aussitôt enchaîné en retroussant la première offrande de Pfaadt loin dans les gradins du champ droit pour son cinquième circuit depuis le début des éliminatoires.

Une demi-manche auparavant, les Diamondbacks avaient raté une belle opportunité contre Scherzer.

Publicité

Christian Walker a amorcé la manche avec un double au champ centre droit. Tommy Pham a suivi en cognant un coup sûr au champ droit et Walker s'est dirigé vers le marbre malgré les indications de son instructeur au troisième but d'arrêter sa course.

Garcia a récupéré la balle et son relais au marbre a permis de retirer Walker.

La deuxième manche s'est terminée lorsque Alek Thomas a cogné un dur roulant qui a d'abord frappé Scherzer au coude droit avant de rebondir jusque vers le joueur de troisième but Josh Jung. Ce dernier a effectué un relais vers le premier coussin qui a devancé Thomas de justesse.

Les Diamondbacks ont marqué leur seul point en huitième manche contre le releveur Aroldis Chapman.

Le frappeur suppléant Emmanuel Rivera a amorcé la manche avec un double et il a croisé le marbre sur un simple de Geraldo Perdomo.

Après que Chapman eut retiré Corbin Carroll sur trois prises, le vétéran releveur s'est sorti d'embarras avec l'aide de Seager qui, de sa position de joueur d'arrêt-court, a réalisé une belle pièce défensive pour amorcer un double jeu qui a étouffé la menace.

Cinq lanceurs des Rangers ont limité les frappeurs des Diamondbacks à six coups sûrs.

La victoire est allée au releveur Jon Gray qui n'a donné qu'un coup sûr en trois manches en relève à Scherzer. Parfait en neuvième manche, José Leclerc a été crédité d'un match sauvegardé.

Par ailleurs, Scherzer a quitté la rencontre avant même de pouvoir effectuer un seul lancer en quatrième manche. Selon les Rangers, il a abdiqué en raison de raideurs au dos.

En trois manches complètes, Scherzer a accordé deux coups sûrs et deux buts sur balles, en plus d'inscrire un retrait sur des prises.

En cinq manches et un tiers, Pfaadt a donné quatre coups sûrs, deux buts sur balles et trois points mérités. Il a inscrit quatre retraits sur des prises.