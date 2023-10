À en croire le Canadien, le port obligatoire du protège-cou n’est pas pour demain

LAS VEGAS – Le décès d’Adam Johnson, un ancien joueur de l’organisation des Penguins de Pittsburgh qui est décédé samedi après avoir été lacéré à la gorge par un patin lors d’un match en Angleterre, a laissé le monde du hockey sous le choc. Mais en dépit du caractère tragique de l'accident, les joueurs du Canadien demeurent très prudents à l'égard de quelconques modifications à leur équipement.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver une tragédie semblable à celle de Johnson car le 6 janvier 2022, un garçon de 16 ans du nom de Teddy Balkind a perdu la vie (Nouvelle fenêtre) à Brunswick, au Connecticut, lors d'un match de hockey entre deux écoles secondaires de la communauté où était établie la famille de St-Louis.

Par la suite, malgré le décès de Balkind, USA Hockey n’a pas cru bon rendre le protège-cou obligatoire, même dans le hockey mineur. Tout au plus recommande-t-elle aux joueurs de le porter.

Dans ce contexte, envisager de l'imposer à des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) paraît bien improbable, et St-Louis ne croit pas que ce sera le cas.

Le hockey est un jeu assez vite, mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, tu as un petit peu plus de contrôle, a invoqué St-Louis. Je ne dis pas qu’il n’y en a pas dans les autres ligues professionnelles, mais je serais très en faveur qu’en bas de 18 ou 20 ans, une protection soit obligatoire. Parce que des accidents arrivent, comme ce qui est survenu proche de moi il y a deux ans. Ça n’arrive pas souvent, mais ça arrive.

Il faut préciser que Hockey Canada oblige le port du protège-cou partout dans le hockey mineur, ce qui le distingue de son équivalent américain.

Même si la LNH souhaitait imposer une pièce d’équipement additionnelle, l’Association des joueurs devrait vraisemblablement donner son aval, et la liberté de choix risque de prévaloir.

Ça mérite qu’on y pense sérieusement , a mentionné le défenseur Jordan Harris. Je ne sais pas à quoi cela va mener, cela dit. Je pense que ça relève davantage d’une décision personnelle. Par exemple, ce n’est pas tout le monde qui porte le protecteur buccal. Tout le monde devrait en porter un, mais ce n’est pas le cas. Or, ces choses-là sont disponibles si on le veut.

Je sais qu’ils testent également des protecteurs aux poignets dans la Ligue américaine présentement. C’est quelque chose qui pourrait peut-être mener à des changements au niveau du protège-cou, mais on voit de plus en plus de joueurs être coupé au niveau du bras et du poignet.

Harris devait entre autres faire référence au cas d’Evander Kane, qui a été victime d’une lacération du poignet en novembre 2022. Mais ce genre de blessure ne date pas d’hier. En 2001, dix jours seulement après que le Canadien eut fait son acquisition, Donald Audette s’était fait sectionner plusieurs tendons du poignet gauche par le patin de Radek Dvorak et avait failli perdre la vie sur la table d’opération.

La tragédie qui vient de coûter la vie à Johnson, un attaquant des Panthers de Nottingham de la EIHL, a bien sûr ravivé le souvenir du gardien Clint Malarchuk et de Richard Zednik, qui ont tous deux frôlé la mort après qu’un patin leur ait sectionné la gorge.

C’est sûr que ça fait réfléchir, a dit Rafaël Harvey-Pinard par rapport au décès de Johnson. Les gars se posent des questions. On n’a pas encore parlé ensemble du protège-cou, mais on voit que des joueurs de la Ligue américaine commencent à le porter. J’ai vu ça passer. Ça peut aider, c’est sûr, mais on ne sait pas si ça aurait pu être évité si on avait porté un protège-cou.

C’est malheureux et, encore une fois, ça fait réfléchir. Ce sera de penser en fonction des années futures, et même des prochains mois.

USA Hockey a justifié de ne pas imposer le port du protège-cou et de s’en tenir à le recommander sur la base d’une étude réalisée par un spécialiste en médecine sportive de la Clinique Mayo, qui relevait que les lacérations au cou, bien qu’elles puissent être catastrophiques comme ce fut le cas avec Johnson, demeurent superficielles dans 61 % des cas. Et au moment de l’étude, il avait été observé que 27 % des joueurs victimes d’une lacération au cou portaient néanmoins un protège-cou.

Il faut donc s’attendre à une certaine résistance de la part des joueurs, de la même manière qu’il y en a eu à l’époque pour le port de la visière. St-Louis avoue pourtant qu’il ne pourrait concevoir de jouer sans visière s’il était encore actif.

Peut-être que cet événement-là va démarrer des discussions, a suggéré Brendan Gallagher. Il y a eu une clause grand-père pour les casques, et plus tard pour la visière; peut-être que la ligue procédera encore en ce sens. Mais en tout respect, la discussion pour le moment devrait être concentrée sur la perte de ce jeune homme et sur sa famille qui aura besoin d’aide.

La tragédie à Nottingham a touché Gallagher car son très bon ami Josh Nicholls, qui a grandi tout près de chez lui et avec qui il s’entraîne durant l’été, participait au match de samedi soir dans l’uniforme des Steelers de Sheffield.

J’ai un ami qui prenait part à la rencontre, qui joue là-bas, et quand je lui ai parlé, il m’a dit que ça allait être difficile pour tout le monde là-bas, a confié Gallagher. La plus grosse préoccupation en ce moment doit être la famille.