L’expression « Contruire l’avion pendant qu’il est en vol » pourrait très bien s’appliquer à la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin.

Même si le premier camp d’entraînement de la LPHF prendra son envol dans à peine deux semaines, beaucoup de travail reste à faire.

Le logo du circuit a été présenté la semaine dernière et des noms d’équipes ont été enregistrés dans la base de données du droit d’auteur américain. Si ces noms reflètent ceux qui seront attribués aux six équipes du circuit, celle de Montréal s'appellerait l'Écho.

Pour ce qui est des couleurs, il faut se fier aux comptes de médias sociaux de la nouvelle ligue qui présente l’équipe de Montréal en couleur bourgogne, un peu comme la Force de Montréal, qui a été annihilée par la nouvelle ligue, ou encore comme les Maroons de Montréal, équipe des années 20 et 30 de la LNH .

Plus précisément, l’Écho de Montréal devrait avoir des allures de l’équipe de hockey universitaire de Boston College , ce qui rappellera certainement des souvenirs à Marie-Philip Poulin, qui les affrontait régulièrement quand elle jouait à l’Université de Boston.

Une joueuse de l'équipe de hockey féminin des Eagles de Boston College (à droite) Photo : Boston College

Pour celle qui sera certainement la première capitaine de l’équipe montréalaise, le nom (bien que non officialisé) et les couleurs pourront rapidement devenir des sources de fierté. La priorité, c’était d’avoir enfin une équipe.

L’Écho, je vois ça comme quelque chose qui va résonner, qu’il va y avoir des gens qui vont l’entendre et ça va se répandre, a dit l'attaquante, qui a déjà hâte de retrouver ses nouvelles coéquipières, rencontrée à Verdun cette semaine.

Ça fait tellement longtemps qu’on n’a pas eu un vrai camp d’entraînement, a-t-elle ajouté avec le ton d’une joueuse qui a vraiment hâte que ça commence.

Du personnel à embaucher, mais déjà au boulot

Les trois premières joueuses de l'équipe – les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey et la gardienne de but Ann-Renée Desbiens – ont été officiellement embauchées au début du mois de septembre. D'autres joueuses ont été ajoutées lors du repêchage tenu moins de deux semaines plus tard. L’attaquante canadienne Kristin O’Neill a d'ailleurs été la première joueuse repêchée à signer son contrat avec Montréal, lundi.

Du côté de la direction, les entraîneurs-chefs des différentes équipes sont connus depuis la mi-septembre, mais on attend encore la nomination de leurs adjoints et adjointes.

À la ligue, on dit que les contrats doivent d'abord être finalisés et qu’une mise à jour sera faite avant le début des camps.

En attendant, à Montréal, l’entraîneuse-chef Kori Cheverie peut déjà compter sur des adjoints pour préparer le camp d’entraînement.

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien du Canadien Éric Houde a annoncé, au début octobre, qu’il quittait l’équipe junior du Collège français pour se joindre à la ligue professionnelle féminine.

L’ancien gardien de but de l’organisation du tricolore Olivier Michaud fait aussi partie du groupe qui participe à la préparation du premier camp d’entraînement.

La directrice générale de l’équipe, Danièle Sauvageau, souhaite que Cheverie soit bien entourée.

J'aimerais que, dans un monde idéal, nous ayons cinq entraîneurs sur la glace pour l’ensemble des séances d’entraînement , a-t-elle expliqué cette semaine.

Le personnel d’entraîneurs que j’aimerais avoir autour de Kori serait constitué d’entraîneurs d’habiletés (skills coach). Donc, naturellement, un entraîneur des gardiens de but, mais aussi des spécialistes du patin ou des entraîneurs qui viennent travailler des composantes de jeu très spécifiques.

L’équipe montréalaise a l’avantage d’être construite autour du Centre 21.02, un complexe de haute performance de hockey féminin fondé par Sauvageau et situé dans l'arrondissement de Verdun.

L’équipe montréalaise a donc pu puiser parmi les entraîneurs qui venaient travailler au 21.02 depuis sa création.

Cheverie est consciente de l’avantage que lui procure la proximité du Centre 21.02 sur le plan du personnel, mais aussi des infrastructures. Plutôt que de penser à bâtir des vestiaires et un gymnase, on peut déjà parler de hockey et c’est l’fun.

Puisqu’il est question du vestiaire, il existe déjà, mais il faudra y faire de la place. On dit qu’il y a de grosses boîtes d’équipement bourgogne et crème qui sont sur le point d’arriver…

De nouvelles couleurs

Les logos provisoires utilisés par les six équipes de la LPHF sur les médias sociaux. Photo : LPHF

Par ailleurs, les autres couleurs choisies par la LPHF s'éloignent aussi des couleurs traditionnelles des équipes de hockey leur région, sauf pour celle d'Ottawa, qui hérite du rouge Sénateurs .

À Boston, on se colle sur l'équipe de basketball des Celtics, dans la NBA , plutôt que sur les Bruins, tandis qu'au Minnesota, on va vers le violet des Vikings, plutôt que le vers le vert du Wild ou des North Stars.

Toronto sera en bleu, à mi-chemin entre le bleu poudre des Argonauts, dans la LCF , et le bleu traditionnel des Maple Leafs.