Christine Sinclair, Jessie Fleming et la succession

Sur le terrain, Jessie Fleming prend peu à peu l’importance qu’avait jadis Christine Sinclair. Si l’apport de la meilleure buteuse du soccer international s’est souvent mesuré au tableau indicateur, celui de Fleming est plus subtil, mais tout aussi important – et on en a pris la pleine mesure dès la 22e minute de la défaite de 1-0 des Canadiennes contre les Brésiliennes.

Victime, semble-t-il, d’une migraine, Fleming a dû céder sa place à Julia Grosso. Cette dernière a fait du bon boulot , selon la sélectionneuse Bev Priestman, mais il a aussitôt semblé que la Seleçao a pris ses aises sur la pelouse du stade Saputo.

Coïncidence ou non, dans les minutes qui ont suivi la sortie de Fleming, les Canadiennes ont peiné à sortir le ballon proprement de derrière à trois reprises, coup sur coup, et les Brésiliennes ont pu tenter trois tirs – de loin, il est vrai. Après le troisième, la gardienne Kailen Sheridan s’est un peu emportée contre ses coéquipières, et on peut la comprendre.

Ce serait malhonnête d’attribuer ces difficultés à l’absence de Fleming, puisque le Brésil avait déjà embêté le Canada dans ces circonstances. On a néanmoins senti dès lors l’adversaire plus en confiance quand il s’agissait de presser les Canadiennes.

Publicité

Naturellement, quand on te presse haut et que tu perds le ballon, parfois, tu peux te cacher, et c’est à moi de les rassurer et de dire qu’on essaie de faire ces choses-là maintenant pour que ça finisse par payer à Paris, a expliqué Priestman en conférence de presse lundi, à la veille du match du Canada contre le Brésil à Halifax. […] Il faut trouver un équilibre; tu vois que quelqu’un te presse haut, et soudainement, plus personne ne veut le ballon. Il faut faire confiance aux capacités de tout le monde dans cette équipe avec le ballon, et il faut que tout le monde s’offre en cible plus souvent ou propose des manières créatives de battre la pression.

Devant le trio défensif jouaient contre le Brésil des athlètes qui ont des aptitudes certaines avec le ballon. Quinn propose du jeu simple et propre, peut se soustraire à la pression et fait partie depuis trois ans des cadres de l’OL Reign, une des équipes phares de la NWSL. Grosso a été nommée la milieu de terrain de la saison en Serie A à sa première campagne complète avec la Juventus.

Fleming est cependant la patronne de ce secteur de jeu. À 25 ans, elle compte déjà 120 sélections. Elle a inscrit 19 buts et a donné 6 passes décisives pour l’équipe nationale.

Ouvrir en mode plein écran Jessie Fleming Photo : AP / Andre Penner

Elle joue à Chelsea depuis 2020, et malgré la concurrence de joueuses internationales comme la Galloise Sophie Ingle, l’Écossaise Erin Cuthbert et les Allemandes Sjoeke Nüsken et Melanie Leupolz, voire l’Anglaise Lauren James qui peut comme Fleming jouer derrière une attaquante de pointe, Fleming a participé à tous les matchs du club dans le championnat anglais sauf trois au cours des deux dernières saisons.

Son état sera réévalué dans les prochaines heures, a indiqué Priestman, qui a décrit certains problèmes observés à Montréal que les qualités de Fleming, justement, auraient pu gommer.

Nous n’avons pas eu possession du ballon autant que nous l’aurions voulu, a soutenu Priestman. Notre jeu n’était pas assez fluide, notamment parce que, d’abord, notre formation est nouvelle, ensuite, leur formation était nouvelle, et enfin, elles nous ont pressées haut. […] Il n’y avait pas de connexion entre l’arrière et l’avant, et ce n’était pas fluide. Il faut s’ajuster dans notre manière de répondre à leur formation, tout en sachant que le Brésil pourrait débarquer avec quelque chose de nouveau encore.

À lire aussi : L’influence de Christine Sinclair est là pour longtemps, croit Priestman

Fleming est un peu l’héritière spirituelle de Sinclair. Elles n’occupent pas la même position, mais elles présentent le même genre de personnalité discrète, de la trempe de ces leaders qui montrent l’exemple au lieu d’élever le ton. Les microphones rebutent les deux joueuses, mais elles savent braver les tempêtes médiatiques et maîtrisent davantage l’art de la communication qu’elles le laissent paraître.

Publicité

En Australie, avant le premier match du Canada contre le Nigeria, il n’y avait qu’à compter les questions sur l’état de santé de Fleming – qui n’a finalement joué qu’à partir de la deuxième rencontre – pour comprendre pleinement sa valeur, désormais, au sein de ce collectif, et ce, à tous les chapitres.

Jeudi dernier, quand elle s’est adressée aux médias pour la première fois depuis l’annonce de sa retraite internationale, Sinclair n’a pas voulu nommer de joueuse, parmi la nouvelle génération, à laquelle elle pourrait s’identifier, parce que je ne voudrais imposer ça à personne . Mais quand on prend tous les parallèles entre les deux en compte, en plus de ce brassard de capitaine qui aboutit de plus en plus autour du bras de Fleming, c’est difficile de ne pas faire de lien.

Je sais que l’avenir de cette équipe est entre bonnes mains , avait assuré Sinclair. Il y a plein de jeunes qui ont de l’envie, qui sont prêtes à jouer et qui ont acquis de l’expérience.

J’ai hâte de voir ce que cette équipe va faire – non seulement à Paris, mais dans les années à venir.

Lundi, Canada Soccer a annoncé que tous les billets pour le premier match de la fenêtre internationale de décembre, à Victoria, en Colombie-Britannique, contre l’Australie, ont été vendus en quelques minutes. On semble se diriger vers une salle comble à Vancouver pour la toute dernière rencontre de Sinclair en rouge également.

Comme le répète Bev Priestman depuis des jours maintenant, cette tournée d’adieu est un jeu d’équilibriste entre la volonté d’offrir à la légende l’au revoir qu’elle mérite et la nécessité de préparer l’équipe pour les Jeux olympiques de Paris. Si le Canada souhaite se donner les moyens de ses ambitions contre les plus grandes équipes et jouer au ballon – lire : avec le ballon –, c’est plus que jamais à Fleming de s’emparer du bâton de pèlerin.