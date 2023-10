La médaille olympique, Pamela Ware la « veut tellement »

La plongeuse Pamela Ware est rentrée au pays jeudi dernier avec trois médailles des Jeux panaméricains à son cou : deux médailles d’or individuelles aux tremplins de 1 m et de 3 m et une médaille d’argent au 3 m synchro.

Une performance à la fois satisfaisante et soulageante pour la plongeuse de 30 ans qui ne fait qu’ajouter à la meilleure saison de sa carrière.

Je suis tellement, tellement contente!, répond d’entrée Ware avec un grand sourire. Je ne me sentais pas nécessairement bien en allant là-bas [...], mais tout s’est mis en place et ça a bien fonctionné.

Je doutais d'être capable de performer. Les plongeuses du Mexique, des États-Unis et Mia (Vallée) sont vraiment bonnes et je voulais bien faire pour le pays et pour moi. En arrivant là-bas, je n’étais pas sûre que j’allais bien faire parce que je ne me sentais pas prête à compétitionner, à faire mes plongeons.

Ware jugeait qu’elle n'avait pas le volume d'entraînement nécessaire pour les Jeux panaméricains. C’est qu’après les Championnats du monde de Fukuoka, au Japon, à la fin juillet, elle s’est autorisée trois semaines de congé pendant lesquelles elle s’est mariée. À son retour à la piscine, Ware ressentait une certaine urgence.

On n’est pas habitué à avoir une compétition en octobre, explique Ware. Je me sentais un peu rushée à recommencer l’entraînement et à mon âge, ce n’est pas nécessairement facile, mais j’ai bien réussi. Je suis contente.

Ce sentiment de ne pas être prête pour la compétition, elle le connaissait bien. Elle avait eu ces mêmes doutes dans les jours précédant sa médaille de bronze au 3 m aux Championnats du monde, cet été.

À la Coupe du monde à Montréal (en mai), c’est là que je me suis sentie le mieux de toute l’année. Quand on est arrivé aux Championnats du monde, j’ai regardé mon entraîneur [Hui Tong] et je lui ai dit : "Je ne me sens pas aussi bien qu’à Montréal." Ça n’aidait pas ma confiance parce que je ne me sentais pas aussi bien et je voulais retrouver les mêmes sensations.

Il m’a répondu : "Ce n’est pas grave. Fais ce que tu sais faire et ça va bien aller." C’est ça que j’ai fait, et ça a super bien été, poursuit la médaillée de bronze de ces mondiaux. Il m’a dit la même chose dans les jours avant les Jeux panam.

Ouvrir en mode plein écran Après la médaille de bronze au 3 m synchronisé vendredi, Pamela Ware a obtenu la médaille d'argent en individuel au 3 m. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Pamela Ware sait exactement ce qui a causé cet état d’esprit.

Je suis trop exigeante envers moi-même, mais ça, je le savais déjà, admet-elle, sourire en coin. Je pense que je dois juste me sortir ça de la tête. Je dois avoir la confiance que ça va bien aller même si je ne me sens pas à mon top.

Ce sera d’ailleurs son grand défi en route vers les Jeux olympiques de Paris. Et à huit mois de ces Jeux, la question de la médaille olympique est inévitable. Sans en faire une obsession, Ware se permet d’y penser, à l’occasion.

J’essaie de ne pas trop y penser. J’essaie de me concentrer sur ce qui est plus près. Je dois me qualifier avant de toute façon.

C’est sûr que la médaille olympique est très, très possible et je la veux tellement, parce que je sais qu’à Tokyo, elle était accessible, poursuit-elle. J’étais super stressée [à Tokyo]. Maintenant, j’essaie de m’amuser et de bien exécuter mes plongeons. Pour le moment, ça fonctionne, je vais continuer comme ça.

Pamela Ware reprend l’entraînement dès mardi matin, après quatre jours de repos.

Sa prochaine compétition, elle la fera aux essais nationaux, en décembre, à Winnipeg, une compétition qui servira de qualification en vue des Championnats du monde en février 2024, à Doha, au Qatar.

L’enjeu sera important pour Ware et sa coéquipière Mia Vallée à ces mondiaux. Elles tenteront d’y obtenir leur place pour les Jeux de Paris au 3 m synchro.