Le revers de la médaille des JO de Paris

« Cachez également ces migrants, cachez ces mendiants, cachez ces usagers de drogues, c'est cela que l'on ne veut pas montrer. Et pourtant, la précarité et la pauvreté, cela fait aussi partie de Paris. Mais il ne faut pas oublier que la solidarité, chère au mouvement olympique, fait aussi partie de Paris. »

C'est ce que déclare d’emblée Paul Alauzy, porte-parole de Médecins du monde et coordinateur de l’association Le revers de la médaille, pour illustrer la situation dramatique que vivent les plus démunis à moins d’un an des Jeux olympiques.

Le regroupement de quelque 70 associations à caractère social a publié, lundi, une lettre ouverte adressée aux comités organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques pour dénoncer le déplacement forcé des plus fragiles de la société parisienne dans le but de présenter au monde une image propre pendant les deux compétitions.

Les Jeux vont occasionner un bouleversement profond de la ville, avec un impact très négatif sur la vie de ces personnes : délogement des sans-abri, réduction des places d’hébergement d’urgence, fermeture des points d’accueil, diminution de la distribution d’aide alimentaire, etc. , peut-on y lire.

L’expérience des mégaévénements sportifs dans le monde révèle un risque avéré de "nettoyage social" des rues. Ce dernier est devenu la procédure standard pour de nombreuses villes hôtes des Jeux olympiques depuis les années 1980. À ce jour, tout porte à croire que Paris 2024 s’inscrive dans cette dynamique.

Malgré nos demandes répétées et plusieurs rencontres, les autorités publiques ne présentent aucun plan d’action et ne prévoient aucune concertation avec les acteurs associatifs et solidaires. Ceci n’est pas acceptable. Nous demandons à pouvoir participer aux comités d’organisation et d’aménagements de la ville en préparation des JOP 2024 , poursuivent les signataires.

Joint à Paris par Radio-Canada Sports, Paul Alauzy a précisé la position de l'association et la situation vécue par les démunis parisiens.

Le revers de la médaille est un regroupement des associations de terrain qui veulent montrer à l’opinion publique et aux parties prenantes de ces Jeux olympiques de Paris le revers de la médaille. Celui de la non-prise en compte des personnes les plus exclues, des personnes qui vivent dans la rue , explique-t-il.

Paul Alauzy ne compte plus les exemples d’expulsions qui se répètent depuis quelques mois dans la capitale française.

On parle ici d’expulsions des lieux de vie informels comme les bidonvilles, les bâtiments laissés à l’abandon où se réfugient ceux qui n’ont pas de logement. Par exemple, récemment, lors des tests olympiques sur la Seine, on a déplacé des sans-abri qui vivent depuis 20 ans sous certains ponts.

Le problème, c’est qu’on met tous ces gens dans des autobus pour les envoyer loin de Paris, mais que les régions qui sont censées les accueillir n’ont pas les moyens de répondre à ce flux de personnes en difficulté. On ne fait que repousser le problème ailleurs. Il faut que tout soit beau pour que Paris montre sa plus belle image durant les Jeux , affirme sans détour le porte-parole de Médecins du monde.

Ouvrir en mode plein écran Des sans-abri sous un pont de Paris Photo : afp via getty images / JACK GUEZ

Ces déplacements de population pour des Jeux olympiques ont été documentés par l' ONG internationale The Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). L’organisme, qui est basé en Suisse et qui défend aussi les droits de l'homme dans le sport, précise dans une étude que plus de 2 millions de personnes ont été déplacées lors de Jeux olympiques entre 1980 et 2007. Un chiffre qui a aussi augmenté depuis.

Pour se faire entendre, le regroupement Le revers de la médaille a projeté, dimanche soir, un message lumineux sur la façade du comité organisateur des Jeux de Paris. Il a aussi placardé des affiches montrant des slogans qui détournent la célèbre devise du CIO : PLUS VITE pour vider l’Île-de-France des populations précarisées, PLUS HAUT vers l’exploitation des travailleurs sans-papiers, PLUS FORT dans la réponse sécuritaire contre les personnes à la rue.

Ouvrir en mode plein écran Un message lumineux sur la façade de Paris 2024 Photo : Le revers de la médaille

Paul Alauzy est véritablement inquiet des conséquences dramatiques qu’auront les Jeux olympiques de 2024 sur des centaines de personnes.

Il existe plusieurs centres comme le nôtre qui distribuent de la nourriture un peu partout dans Paris. Et on sait que ces lieux vont être impactés par les épreuves olympiques et par la présence des touristes, affirme-t-il. Par exemple, à la mairie de Paris, 40 000 repas qui sont servis sur 6 semaines pendant l’été. C’est le seul repas de la journée que les sans-abri vont avoir. Nous, on a un accueil de jour ouvert 7 jours sur 7 où l’on donne à manger avec des médecins, des travailleurs sociaux. Eh bien! cet endroit va devenir un endroit totémique pendant les Jeux. Cela veut dire des "fan zones", des écrans géants, des encadrements policiers.

Il est clair que notre clientèle sera refoulée. Quand un mineur non accompagné qui dort dans les parcs se fera réveiller par ces mêmes policiers, il sera difficile pour lui de rejoindre notre centre.

La lettre ouverte signée par plus de 70 associations a déjà fait réagir le COJO. Son service inclusion va recevoir les responsables du Revers de la médaille pour évaluer toutes les solutions au problème.