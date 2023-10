La nouvelle présidente et chef de la direction de Hockey Canada, Katherine Henderson, ne voit certainement pas le sport comme ses prédécesseurs.

Avant cette première entrevue avec elle, je n’avais eu l’occasion de parler à Katherine Henderson qu’une seule fois. Et très brièvement.

C’était le 2 juillet dernier. Je l’avais contactée afin de la féliciter pour sa nomination au poste de commande de la plus prestigieuse fédération sportive au pays. Il y avait toutefois un problème : son embauche n’avait pas encore été annoncée par Hockey Canada. Un peu mal à l’aise, Mme Henderson avait donc suggéré que l’on se reparle à un moment plus opportun.

Elle en riait encore quand nous avons enfin pu faire connaissance la semaine dernière.

Vous auriez dû me voir quand j’avais reçu cet appel. J’étais au chalet. En fait, j’étais sous mon chalet, couverte de terre, en train d’effectuer une réparation , raconte-t-elle.

Depuis son entrée en poste, Katherine Henderson semble avoir impressionné beaucoup de gens dans le monde du hockey. La nouvelle dirigeante du hockey amateur canadien ne semble avoir peur ni des gens ni des questions difficiles, pas plus de la tâche qui se dresse devant elle.

Il faut dire qu’elle a vu neiger.

Katherine Henderson a été présidente de Curling Canada. Photo : Gracieuseté : Curling Canada

En plus de son poste à Hockey Canada, elle copréside le Caucus des sports d’hiver, un organisme qui collabore avec les programmes olympiques et paralympiques canadiens. Et avant de faire le saut à Hockey Canada, elle occupait le poste de PDG de Curling Canada depuis 2016. Elle a par ailleurs été vice-présidente principale des Jeux panaméricains tenus à Toronto en 2015, et elle a siégé pendant 10 ans au conseil d’administration de Rugby Canada.

Dans le passé, Mme Henderson a aussi occupé des postes décisionnels dans diverses grandes entreprises privées. Elle a notamment été directrice générale et vice-présidente à Whirlpool Canada.

Vous savez, je réfléchis sur les systèmes sportifs depuis un bon moment. Quand je suis entrée en poste à Hockey Canada, j’avais une tonne de choses à apprendre sur la fédération, ses membres, ses commanditaires, ses athlètes et ses employés. Mais d’un autre côté, Hockey Canada est une association de sport amateur. Et compte tenu de mes expériences passées, je saisissais certainement l’ampleur de ce dans quoi j’embarquais , dit-elle.

Depuis son entrée en poste, Katherine Henderson se fait beaucoup questionner sur des thèmes comme la gouvernance en raison des scandales qui ont précédé son arrivée. C’est tout à fait normal. Il en a d’ailleurs souvent été question dans cette chronique au cours de la dernière année. Et il en sera encore question en temps opportun.

Mais pour cette première discussion, j’avais envie d’aborder avec elle des sujets plus reliés au sport et à la réalité à laquelle les athlètes, et souvent leurs parents, font face sur le terrain.

Quand il a été question des coûts reliés à la pratique du hockey, Mme Henderson a particulièrement attiré mon attention.

Disons les choses comme elles sont. Si des fils de familles modestes comme Maurice Richard ou Mario Lemieux vivaient leur enfance à notre époque, leurs parents ne pourraient probablement pas leur permettre de jouer dans des programmes d’excellence parce que les coûts d’inscription, d’équipement, d’entraînement et de déplacements sont exorbitants.

Pour pratiquer le sport national du Canada, il ne suffit donc plus d’aimer le hockey. Il faut avoir des parents fortunés. Et pour faire partie des programmes d’excellence, il faut avoir des parents encore plus riches ou prêts à faire d’énormes sacrifices.

On ne compte plus le nombre de fois où des dirigeants du hockey mineur et divers intervenants du milieu ont déploré le fait que leur sport soit de moins en moins accessible. L’une des premières recommandations des auteurs du rapport sur le développement du hockey québécois publié en 2022 soulignait d’ailleurs l’importance de s’attaquer à ce fléau.

Questionnée à savoir quelles solutions pourraient être mises de l’avant pour régler ce problème en apparence insoluble, Katherine Henderson a esquissé un léger sourire.

J’ai quelques idées radicales. Je n’ai pas de baguette magique pour les réaliser, mais je peux les tester , a-t-elle lancé.

Il y a des endroits dans le monde où les enfants qui veulent pratiquer un sport le font gratuitement, tout simplement. Et quand on donne aux enfants un tel accès, quand ils peuvent choisir leur sport peu importe les revenus de leur famille, vous obtenez des résultats intéressants.

De façon générale, les enfants sont plus heureux et réussissent mieux à l’école. Les enfants sont aussi en meilleure condition physique. Ils sont entourés d’un plus grand nombre de modèles positifs et la criminalité juvénile diminue. Puis, sur une plus longue période, les coûts de santé diminuent , fait-elle valoir.

Nettement, la présidente de Hockey Canada a beaucoup réfléchi aux systèmes sportifs. L’idée radicale qu’elle lance et qu’elle souhaite tester à plus petite échelle surpasse la réalité du hockey. C’est un véritable projet de société.

J’ai lu des études qui disent que vous pouvez prendre un enfant provenant de n’importe quel milieu, qui provient par exemple d’un pays étranger ou d’une autre ville, et que la meilleure façon de l’intégrer à sa nouvelle réalité consiste à le placer dans un environnement sportif. On donne ainsi à cet enfant une chance d’apprendre à travers le sport.

J’ai des idées radicales et j’aimerais voir le jour où chaque enfant qui souhaite jouer au hockey puisse le faire. Parce que je pense que ça ne profiterait pas juste aux enfants, mais aussi à la communauté qui les entoure. Mais auparavant, on devra trouver une façon de le faire , soutient-elle.

Imaginez un peu la révolution qu’un tel investissement dans la jeunesse pourrait engendrer!

À ceux qui seraient tentés de la qualifier de pelleteuse de nuages, soulignons que la présidente de Hockey Canada semble au contraire être une femme très pragmatique. Elle dit simplement souhaiter lancer un projet pilote afin de tester au Canada, à petite échelle, une recette qui fonctionne bien ailleurs.

Katherine Henderson n’a pas nommé les pays qui ont inspiré sa réflexion sur les coûts élevés de la pratique du hockey. Mais lorsqu’il est question d’accessibilité aux sports, la Norvège constitue probablement le meilleur exemple.

En Norvège, les frais de participation au sport organisé sont si peu élevés que 93 % des enfants grandissent en pratiquant la discipline de leur choix. Les équipes de compétition — donc la séparation entre l’élite et le sport récréatif — sont formées à l’adolescence. Et une fois que cette séparation est faite, les meilleurs athlètes se font donner les moyens de maximiser leur talent et de briller sur la scène internationale.

Si c’est le genre de projet que Katherine Henderson a en tête, très nombreux seront les parents qui lèveront la main pour que ça se fasse.

Il ne reste qu’à trouver une ou quelques municipalités qui seraient prêtes à créer ce projet pilote avec elle.