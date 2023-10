La no 1 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka a écrasé la Grecque Maria Sakkari en deux manches de 6-0 et 6-1 lors de la première journée des finales de la WTA, dimanche, à Cancun, au Mexique.

La joueuse de 25 ans a attaqué à merveille son tournoi et la défense de sa place au sommet du classement mondial devant la Polonaise Iga Swiatek (no 2), placée dans l’autre groupe, qui amorce sa compétition lundi.

Malgré plusieurs jeux accrochés, Sabalenka a été parfaite lors des points décisifs (cinq balles de bris sauvées, quatre converties sur neuf). Menée 6-0, 5-0, Sakkari (no 9) s’est au moins battue pour marquer un jeu et éviter un humiliant double 6-0.

Aryna Sabalenka a ainsi pris une revanche par rapport aux phases de groupe des finales de 2022 et 2021, où elle avait été dominée deux fois par la Grecque. Cette année, Sabalenka l’a cependant emporté dans leurs trois confrontations.

Dans l’autre match du groupe, l’Américaine Jessica Pegula (no 5) s’est imposée en deux manches de 7-5 et 6-2 face à la Kazakhe Elena Rybakina (no 4).