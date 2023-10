LOS ANGELES — Après son congédiement par le Canadien, en février 2022, Dominique Ducharme a passé plus d’un an à attendre une nouvelle chance d’être entraîneur dans la LNH. Il n’a jamais douté de ses moyens malgré le tumulte qui a marqué la fin de son règne à Montréal. Cette pause forcée l’a amené à prendre du recul par rapport aux mois mouvementés qu’il venait de vivre, mais Ducharme explorait en même temps diverses avenues, entre autres dans la Ligue américaine ou encore en Europe.

L’appel des Golden Knights de Vegas, qui lui ont offert un poste d’entraîneur adjoint à Bruce Cassidy cet été, n’aurait pas pu mieux tomber.

Il reste encore à Ducharme une année de contrat avec le Canadien, mais cela n’a pas posé problème quand est venu le temps d’accepter l’offre de Vegas.

Il voulait revenir au travail, se joindre à une bonne organisation, apprendre et faire le nécessaire pour nous aider, a expliqué l’entraîneur-chef des Golden Knights, Bruce Cassidy. Ça n’avait rien à voir avec ce qu’il avait fait auparavant – c’est un gars dont le parcours dans le junior est assez accompli et il s’est rendu en finale de la Coupe Stanley avec Montréal, donc on sait que c’est un bon coach – mais c’était davantage de se présenter comme quelqu’un qui voulait simplement faire partie de l’équipe.

Bien que Ducharme ait autrefois côtoyé le DG des Golden Knights Kelly McCrimmon dans le cadre d’un tournoi junior et qu’il ne connaissait Cassidy ni d’Ève ni d’Adam, c’est ce dernier qui a eu carte blanche dans l’embauche de ses nouveaux adjoints.

Fraîchement couronnés champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights avaient vu l’adjoint Misha Donskov s’en aller pour Dallas tandis que Ryan Craig, qui avait été derrière le banc des Golden Knights depuis leur naissance et qui avait épaulé trois entraîneurs-chefs différents, il avait exprimé le souhait de diriger à son tour, et les Golden Knights lui ont confié les rênes de leur club-école de la Ligue américaine.

L’ancien attaquant Joel Ward a remplacé Donskov tandis que pour prendre le relais de Craig, qui était responsable des attaquants, Cassidy a voulu trouver un entraîneur dont l’atout premier serait une façon de penser axée sur l’offensive.

Dom n’a pas peur de prendre des risques, et c’est un peu le hockey d’aujourd’hui, il ne faut pas avoir peur , a expliqué l’attaquant William Carrier, qui a jadis été encadré par Ducharme au Championnat du monde des moins de 17 ans.

Les gars sont bons, ils ont des habiletés. On sait qu’en séries personne ne veut faire de revirement parce que ça risque de coûter cher, mais ils sont ouverts à ce qu’on essaie de faire des jeux. Et si ça ne fonctionne pas et que la rondelle repart dans l’autre sens, on sait qu’on a une bonne zone défensive qui va nous aider à avoir une bonne relance.

Les Golden Knights, qui tenteront lundi contre le Canadien d’enchaîner un 10e match sans défaite en temps réglementaire, formaient déjà une équipe dangereuse en attaque l’an dernier. Ducharme n’est donc pas arrivé à Vegas avec l’idée de tout chambouler, mais il cherche plutôt à apporter des éléments qui permettront de perfectionner ce qui est déjà en place.

C’est un gars très brillant qui comprend bien le jeu et qui voit beaucoup de petits détails qu’il est à même de relever pour t’aider à t’améliorer, a souligné le centre Jack Eichel. En zone offensive, puisqu’il travaille spécifiquement avec les avants, il nous incite beaucoup à faire des jeux à partir du mouvement circulaire pour qu’on s’approche du filet.

Samedi soir, lors de la victoire de 4-3 des Golden Knights en tirs de barrage, leur premier but reflétait bien ce dont parle Eichel.

Ducharme encourage les joueurs à toujours rester actifs après avoir fait un jeu et à ne pas être des spectateurs du résultat de leurs propres actions. En les incitant à rester dynamiques, il veut les aider à sortir des endroits en zone offensive où le jeu risque de mourir et à graduellement faire graviter le jeu vers l’enclave. Le but de Michael Amadio pourrait se comparer aux écrans radars qui surveillent la trajectoire des ouragans. L’offensive roule, modifie sa trajectoire, mais l’échange de rondelle et le mouvement des joueurs qui se libèrent permettent de regagner l’espace payant.

Suite logique à cela, Ducharme est un fervent partisan de la présence devant le filet. Cette idée peut paraître simple et conventionnelle, mais ce ne sont pas toutes les équipes qui sont à même d’amener leurs habiletés à l’intérieur de l’enclave et ne pas rester en périphérie.

Carrier a parlé du Big Man , le nom générique que donne Ducharme à la présence d’un de ses attaquants dans le bas de l’enclave.

Comprendre la pression

Outre les connaissances offensives de Ducharme, Cassidy a été interpellé par le fait que l’ancien pilote du Canadien venait de vivre un premier congédiement à titre d’entraîneur-chef dans la Ligue nationale.

Cassidy dit ne pas être au courant des facteurs qui ont déboulonné Ducharme de son poste avec le Canadien quelques mois seulement après que l’équipe eut profité des étranges circonstances liées à la COVID pour se frayer un chemin jusqu’en finale. Mais chacun a son histoire, a dit Cassidy, et il compte bien profiter de l’expérience qu’a acquise Ducharme à la barre du Tricolore.

J’ai beaucoup d’estime pour des entraîneurs-chefs de cette ligue qui ont été congédiés auparavant, a dit Cassidy. Je l’ai été à deux reprises et (l’adjoint) John Stevens aussi. Il est passé à travers ça lui aussi et c’est ce qui le distinguait. Il avait cette expérience-là. On se retrouve avec trois instructeurs qui ont été entraîneurs-chefs, qui comprennent la pression de la situation, et il fait du très bon travail pour nous.

Avant d’officialiser son choix, en juillet dernier, Cassidy a consulté Marc Bergevin, Luke Richardson, son responsable des gardiens Sean Burke, ainsi que Donskov, qui a connu Ducharme au sein des programmes de Hockey Canada, avant d’arrêter son choix sur le natif de Joliette.

Ducharme a certes profité des bons mots de gens avec lesquels il avait travaillé, mais il n’est pas comme ces nombreux hommes de hockey qui ont joué chez les professionnels pendant 15 ans et qui se sont créé un vaste réseau qu’ils mettent à profit durant leur deuxième carrière.

Autrement dit, il n’est pas à Vegas aujourd’hui à cause de ses contacts.

S’il s’est rendu aussi loin, c’est qu’il doit connaître quelque chose au hockey, a fait valoir Cassidy. Personne ne se rend jusque-là par accident.

Les grandes entrevues – Dominique Ducharme.

Beaucoup de travail individuel

William Carrier a fait remarquer qu’il n’est pas facile pour un adjoint d’arriver au sein d’une formation qui vient de gagner la Coupe. C’est une équipe qui, forcément, croit en sa façon de faire et qui estime que ses méthodes sont éprouvées.

Voilà pourquoi Cassidy a d’entrée de jeu fait savoir que la formule des Golden Knights ne changeait pas, et qu’il revenait à Ducharme de trouver des manières d’y contribuer.

Une équipe gagnante peut être ancrée dans ses habitudes, mais cela n’a pas que du mauvais. Les Golden Knights, par exemple, ont beaucoup plus de stabilité au sein de leurs quatre trios que plusieurs formations de la ligue. Ils ne passent pas leur temps à brasser la soupe. Dans ce contexte, Ducharme a commencé à transmettre certains enseignements propres à un trio en particulier. Il y a un système de jeu appliqué par toute l’équipe, mais il apporte des nuances en fonction du style que pratique telle ou telle unité. Il arrivera donc qu’il prenne les membres d’un trio à part dans le cadre d’une séance vidéo ou au terme d’un entraînement sur glace.

Bien que certains amateurs du Canadien se soient fait une idée à propos de Ducharme en raison de son débit lorsqu’il s’exprime devant les médias, on continue de nous assurer qu’il est un excellent communicateur auprès des joueurs. Et les Golden Knights l’invitent à souvent intervenir de façon individuelle.

À l’époque où il était entraîneur adjoint sous Claude Julien, Ducharme servait surtout de consultant à Julien durant les matchs. Il y avait quatre entraîneurs derrière le banc du CH tandis qu’il n’y en a que trois à Vegas. Ward surveille les matchs depuis la galerie de presse.

Cette dynamique à trois doit sûrement favoriser les interventions individuelles, car Ducharme est souvent allé voir l’un de ses attaquants durant le match à Los Angeles. Le titre est le même qu’à son arrivée à Montréal, mais la description n’est donc pas pareille.

Il interagit bien avec les joueurs, a noté Cassidy. La langue n’est pas une barrière pour lui et il parle aux joueurs avec confiance. Et j’aime cette attitude-là, qu’il puisse être en confiance devant un groupe qui vient tout juste de gagner la Coupe. Ce n’est pas du tout un gars répressif, mais j’aime sa façon de penser et son côté proactif sur la glace.

La saison est jeune et la période d’adaptation de Ducharme avec les Golden Knights n’est peut-être pas terminée, mais il a trouvé la bonne équipe pour se donner les meilleures chances de s’intégrer.