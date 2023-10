Le match entre Marseille et Lyon a été annulé dimanche après des incidents en amont de la rencontre au stade Vélodrome, quand des projectiles ont visé le bus de l’équipe de l’OL, blessant l’entraîneur Fabio Grosso, et des bus de supporteurs lyonnais.

Avec l’avis de l’OL et le protocole, la décision de ne pas démarrer la rencontre a été actée , a annoncé l’arbitre du match François Letexier, en ajoutant que les rapports ont été transmis aux autorités compétentes qui décideront des suites .

Lors de la réunion de la cellule de crise mise en place après des incidents survenus sur le trajet vers le Vélodrome, l’Olympique Lyonnais a fait connaître son opposition à prendre part à la rencontre compte tenu des circonstances , a confirmé la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué.

Il appartiendra désormais à la Commission des compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre , a-t-elle ajouté sans préciser quand elle se réunirait.

Selon le journal L’Équipe, la LFP devrait seulement fixer la date du match à rejouer et l’OM ne devrait pas écoper de sanction sportive. Les faits s’étant produits à l’extérieur du stade, les responsabilités incombent aux autorités chargées du maintien de l’ordre sur la voie publique.

L’entraîneur italien de Lyon, Fabio Grosso, et son adjoint Raffaele Longo ont été blessés.

Sur des images du diffuseur Prime Video, l’entraîneur a été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l’infirmerie située dans les couloirs du stade Vélodrome.

Une photo circulant sur les réseaux sociaux le montre couché sur un brancard avec une plaie au niveau de la paupière gauche, de l’arcade et au-dessus du sourcil.

Le technicien a été victime de nombreux vertiges et souffre de traumatismes multiples, selon une source proche de l’OL.

Vers 18 h 45, le bus de l’équipe de l’OL a été caillassé et quatre vitres ont été brisées, selon une source policière.

Par ailleurs, au moins un bus de supporteurs lyonnais a été attaqué et les vitres ont été abîmées, blessant plusieurs personnes à bord, a indiqué une autre source policière à l’AFP.

Sept personnes ont été interpellées, dont deux pour avoir lancé des objets sur les bus, a précisé la préfecture de police de Marseille.

Ces images sont révoltantes : voir comme ça le bus caillassé, le visage ensanglanté de Fabio Grosso… Ce sont des actes inadmissibles qui nient les valeurs même du foot et du sport. Je souhaite que l’enquête soit menée très rapidement, que les auteurs soient retrouvés et qu’ils soient sévèrement sanctionnés , a déclaré la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra à l’AFP, en marge d’une cérémonie sportive à Paris.

Selon la ministre, c’est profondément injuste et il faut que ces agissements, commis en dehors d’un stade et qui gâchent la fête sportive, soient éradiqués avec la plus grande détermination .

Pablo Longoria, le patron de l’OM, a condamné des circonstances complètement inadmissibles .

Ma première pensée est pour Fabio Grosso, quelqu’un que je respecte et que je connais depuis longtemps. Je suis allé le voir dès mon arrivée au stade, j’ai vu son état , a-t-il dit en zone mixte.

Le président de Lyon, John Textor, s’est dit, lui, déçu et en colère après ces incidents choquants .

Il y a eu plus que du verre brisé. Une fois la vitre cassée, d’autres projectiles l’ont touché , a-t-il expliqué, évoquant des bouteilles de bière .

Dans un communiqué, l’OL a annoncé son intention de porter plainte ces prochains jours , confirmant que six bus de supporteurs avaient été pris pour cible.

La préfète de police de Marseille, Frédérique Camilleri, a dénoncé lors d’un point de presse une poignée d’inconscients, d’irresponsables qui ont gâché une fête du sport pour 65 000 personnes , alors que la venue des 600 supporteurs lyonnais au Vélodrome avait fait l’objet d’une préparation avec les groupes de supporteurs des deux équipes.

L’attaque du bus et des joueurs de l’OL est inacceptable. Soutien et rétablissement à leur entraîneur et son adjoint , a poursuivi le maire de Marseille Benoît Payan.

Deux heures après l’heure prévue du coup d’envoi, les supporteurs lyonnais ont été salués par l’entraîneur, le patron et les joueurs de l’OL, eux qui n’avaient toujours pas quitté leur emplacement. Ils devraient être évacués sous haute protection policière.

Après un début de saison catastrophique, Lyon était dernier de la Ligue 1 avant cette 10e journée, et l’Olympique de Marseille 8e.