L’or pour deux duos canadiens à Vancouver

Piper Gilles et Paul Poirier ont gagné l’or en sol canadien une fois de plus. L’équipe a gagné en danse sur glace à l’International Patinage Canada à Vancouver, samedi.

Le duo, qui participait à une première compétition depuis l’annonce du cancer des ovaires de Gilles, a amassé un pointage de 131,46 en danse libre, pour un pointage total de 219,01.

Nous sommes vraiment comblés, a dit Gilles. On a mis du temps à se rendre à ce point-ci dans notre carrière. Je crois que nous commençons à savourer chaque instant quand nous foulons la glace, on croit en nous un peu plus.

Les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson, qui ont soulevé la foule avec une performance inspirée de Rocky, ont terminé à 5 points des Canadiens dans le programme libre.

Les Lithuaniens Allison Reed et Saulius Ambreulevicius ont complété le podium.

Gilles et Poirier forment la première équipe à gagner quatre fois l’International Patinage Canada depuis leurs compatriotes Victor Kraatz et Shaw-Lynne Bourne, qui ont gagné cinq fois de suite, la première en 1994-1995.

Le Canada a une grande tradition en danse sur glace, a précisé le Franco-Ontarien Poirier. Nous sommes inspirés par toutes ces équipes qui nous ont précédé, ont leur doit une partie de nos succès.

Stellato-Dudek et Deschamps s’imposent en couples

En couples, les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont confirmé leur première place acquise vendredi. Ils ont explosé de joie après leur programme libre et un pointage total de 214,64.

Ça fait plus d’une saison qu’on attendait de pouvoir dire qu’on a coché chaque case, a dit Stellato-Dudek. Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu montrer en compétition ce qu’on sait faire à l’entraînement.

Dans la compétition féminine, la Japonaise Kaori Sakamoto a continué sa domination. La championne du monde en titre a inscrit 151 points, un sommet cette saison, dans son programme libre, pour finir en première place avec un cumulatif de 226.13.

J’ai pu patiner exactement comme je le voulais, donc je suis vraiment soulagée et satisfaite de cette performance , a déclaré Sakamoto.

La Coréenne Chaeyon Kim, 16 ans seulement, a pris la deuxième place, dans le premier Grand Prix de sa carrière.

La Japonaise Rino Matsuike a complété le podium.

La Canadienne Madeline Schizas a terminé en quatrième place, un bond remarquable pour la jeune femme qui était huitième après le programme court.

Schizas a réussi le deuxième programme libre de la journée samedi pour finir avec un cumulatif de 189,91