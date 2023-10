Un joueur de hockey meurt tragiquement durant un match

Le joueur de hockey américain Adam Johnson est mort dans un accident tragique dimanche, en Angleterre, selon son équipe.

Johnson, 29 ans, jouait pour les Panthers de Nottingham dans un match de la Challenge Cup contre les Steelers de Sheffield. Il a reçu un coup de lame au cou pendant la seconde période.

Les Panthers de Nottingham sont dévastés d’annoncer la mort d’Adam Johnson après un terrible accident hier soir , a dit l’équipe dans un communiqué dimanche matin.

Les Panthers envoient leurs condoléances à la famille d’Adam, sa conjointe et tous ses amis en cette période difficile. Le club, les joueurs, le personnel, la direction et les propriétaires ont le coeur brisé par cette tragédie.

Les Panthers souhaitent remercier toutes les personnes qui se sont portées au secours d'Adam dans des circonstances très éprouvantes. Il était non seulement un bon joueur de hockey, mais un excellent coéquipier qui avait la vie devant lui. Il nous manquera beaucoup.

Originaire du Minnesota, Adam Johnson a joué pour les Penguins de Pittsburgh avant de poursuivre sa carrière en Europe en 2020-2021, avec les Redhawks de Malmö en Suède.

Ouvrir en mode plein écran Adam Johnson dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh en 2019 Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Johnson a disputé 13 matchs dans l'uniforme des Penguins entre 2018 et 2020. Il a marqué un but et obtenu trois passes.

Les Penguins de Pittsburgh se joignent à la communauté du hockey dans le deuil, a indiqué l'équipe par communiqué. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, à ses coéquipiers. Adam restera toujours un membre de la famille des Penguins de Pittsburgh.

Adam Johnson a aussi joué pour trois équipes de la Ligue américaine et en championnat allemand (avec les Panthers de Augsburg) avant de rejoindre Nottingham en 2023.

Trois matchs prévus dans la ligue anglaise (UK Elite League) ont été reportés après la mort d'Adam Johnson.