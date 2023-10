Le deuxième slalom géant de Sölden annulé en raison du vent

Le slalom géant messieurs de Sölden en Autriche, première étape de la saison de Coupe du monde, a été annulé dimanche en cours de première manche en raison d'un « vent extrême » sur le glacier.

La course avait été interrompue après le passage de 47 des 73 skieurs inscrits.

En 2022, c'est l'épreuve dames qui avait été annulée, également en raison des conditions météo.

Le départ de la course, normalement prévu à plus de 3000 mètres d'altitude, avait déjà été abaissé en raison des fortes rafales en haut du glacier du Rettenbach.

Le vent extrême en fin de matinée et des prévisions encore pires pour le reste de l'après-midi ont poussé l'organisation et la FIS à annuler la course. En bas du glacier, l'arche signifiant l'arrivée était secouée par le vent et a vite été démontée.

Parmi les skieurs qui ont pu effectuer la manche, c'est l'Autrichien Marco Schwarz qui avait le meilleur temps, suivi du Suisse Marco Odermatt et du Français Alexis Pinturault.

Ouvrir en mode plein écran Le vent a gêné les concurrents durant la première manche du slalom géant de Sölden. La course a été interrompue et annulée. Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Les résultats ont été effacés par la FIS.

Forcément c'est dommage. Les athlètes, on est tous un peu déçus , a réagi Alexis Pinturault, très satisfait après sa première manche.

En début de course il faisait plutôt beau, les conditions étaient bonnes, la piste vraiment très bien préparée, donc ça donnait un beau spectacle de manière générale.

Une heure avant la course, le mouvement appelé le Soulèvement de la dernière génération, une alliance d'activistes de la mouvance écologiste allemande, autrichienne et italienne, avait bloqué la seule route menant au glacier, ce qui a ralenti l'arrivée des spectateurs, mais les athlètes étaient déjà sur place.