Le Canadien comble un autre retard pour vaincre les Jets

Le Canadien a comblé un retard de 3-1 lors d'un deuxième match de suite et a encore triomphé.

Nick Suzuki a été le seul à faire scintiller la lumière rouge en tirs de barrage et le club de hockey montréalais a défait les Jets de Winnipeg 4-3, samedi, au Centre Bell.

Suzuki a déjoué le gardien Laurent Brossoit avec une belle feinte et un tir du revers. À l'autre bout de la patinoire, Jake Allen a été parfait devant les trois tireurs des Jets.

Le Tricolore avait aussi effacé un retard de 3-1 avant de s'imposer en prolongation contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi. La troupe de Martin St-Louis a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, dont trois victoires en bris d'égalité.

Le Canadien a perdu les services du défenseur Mike Matheson. Le Montréalais de 29 ans n'a pas joué en troisième période. L'équipe n'a pas immédiatement fourni d'information concernant son absence, se contentant de dire qu'il subissait des examens.

Justin Barron, Sean Monahan et Joel Armia, à son premier match de la saison avec le grand club, ont marqué pour le Canadien (5-2-1). Kaiden Guhle a amassé deux aides et Jake Allen a stoppé 42 tirs.

Adam Lowry a réussi un doublé, tandis que Nino Niederreiter a récolté un but et une aide pour les Jets (4-3-1). Mason Appleton a accumulé deux aides et Laurent Brossoit a réalisé 26 arrêts.

Guhle était de retour dans la formation du Canadien après avoir raté quatre parties en raison d’blessure au haut du corps.

Gustav Lindstrom et Jesse Ylonen ont été laissés de côté par l'entraîneur Martin St-Louis.

Le Canadien jouera son prochain match lundi, quand il rendra visite aux Golden Knights de Vegas.

L'histoire se répète

Lowry a ouvert la marque à 4 min 28 s du premier vingt, lors d’un tir de punition. Le capitaine des Jets a surpris Allen entre les jambières.

Barron a créé l'égalité 37 secondes plus tard. Il a reçu une passe de Rafaël Harvey-Pinard dans l'enclave, puis a battu Brossoit sous le bras droit.

Les Jets ont menacé en fin de première période, mais Allen a été vigilant pour arrêter la rondelle après qu'elle eut dévié contre Guhle.

Jake Allen a réalisé 42 arrêts dans la victoire du Canadien contre les Jets. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Allen a toutefois été impuissant sur les deux premiers tirs des Jets en deuxième période.

Lowry a d'abord fait mouche après 15 secondes de jeu. Il a pris Allen à contre-pied après une passe de Niederreiter derrière le filet.

Niederreiter a ensuite battu Allen du revers 18 secondes plus tard, à la suite d'une passe de Mason Appleton à partir de l'arrière du filet.

Monahan a réduit l'écart à 3-2 après 8:23 de jeu en deuxième période, lors d'un avantage numérique. Il a accepté une passe de Suzuki devant le filet, puis est revenu vers sa droite pour déjouer Brossoit du revers.

Le Canadien a continué à cogner à la porte, mais s'est buté à Brossoit. Brendan Gallagher et Jordan Harris ont gaspillé des chances sur la même séquence, chaque fois après des passes de Monahan.

Armia a créé l'égalité 3-3 après 1:54 de jeu en troisième période, quelques instants après que Harvey-Pinard eut atteint le poteau en infériorité numérique. Guhle a rejoint Armia lors d'une attaque à trois contre deux et le Finlandais a déjoué Brossoit entre les jambières.

Allen a gardé le Canadien dans le coup en frustrant Rasmus Kupari, qui s'était échappé.

Cole Caufield a obtenu la plus belle occasion de marquer tard en prolongation, mais il a raté un filet ouvert devant lui.

Suzuki a finalement tranché en tirs de barrage.