Les Alouettes terminent la saison avec une victoire

On le savait à l'avance, les substituts allaient être utilisés à profusion dans ce dernier duel de la saison entre les Tiger-Cats d'Hamilton et les Alouettes de Montréal. Ceux des Alouettes ont fait juste un peu mieux pour aider les locaux à l'emporter 22-20 devant 16 402 spectateurs au stade Percival-Molson.

Une interception chanceuse de Kabion Ento après que le ballon eut dévié sur le casque de son coéquipier Dionte Ruffin a permis aux Alouettes (11-7) de reprendre le ballon à la ligne de 52 des Ti-Cats (8-10), tard au quatrième quart. Davis Alexander et Jeshrun Antwi se sont alors chargés de mener les locaux à la porte des buts, Alexander rejoignant Antwi sur un jeu de 18 verges. David Côté, avec son deuxième placement du match sur 23 verges, a procuré la victoire aux siens.

Il a tout de même fallu que la défense confirme ce gain sur le tout dernier jeu du match, une passe désespérée tentée par Taylor Powell, finalement interceptée par le secondeur Darnell Sankey.

Tout ce qu'on voulait, c'était d'exécuter le plan de match, a dit Sankey. On sait qu'ils ont une bonne équipe et la semaine prochaine sera un meilleur match. Mais on sait aussi qu'on est la meilleure équipe.

Les Alouettes complètent ainsi leur saison avec un cinquième gain consécutif et une première saison de 11 victoires depuis 2012.

Il n'y a que Kristian Matte qui se souvienne de ça, a déclaré l'entraîneur-chef Jason Maas. (...) Ce dont je suis le plus fier, ce ne sont pas ces 11 victoires, mais plutôt la façon dont nous avons travaillé pour les remporter.

James Letcher fils avait procuré une avance de courte durée aux Alouettes au tout début du quatrième quart sur un retour de dégagement de 99 verges, couronné par une transformation de deux points sur une passe précise d'Alexander à Cole Spieker.

J'ai vu tellement de mes coéquipiers devant moi, que je me suis dit que je ne pouvais autre chose que de viser la zone des buts, a raconté Letcher. J'ai eu quelques bons blocs. C'est vraiment un travail de toute l'unité quand vous marquez de la sorte.

La passe d'Alexander à Spieker était sa toute première passe en situation de match de la saison.

Quand j'ai vu Letcher ramener le ballon pour un touché, je me suis dit que je n'aurais pas grand-chose à faire dans l'immédiat. Mais Coach Maas a signalé qu'on y allait pour deux points. Je me suis dit : 'Oh merde!'.

Ces gars-là sont tous prêts. Nous ne voyons pas des partants et des substituts, mais des gars faisant partie de la formation de 45 joueurs attendant leur occasion de briller, a pour sa part indiqué Maas. (...) Davis n'a pas joué beaucoup de football dans ces 18 rencontres. Il entre dans une situation où la pression est très forte et lance une belle passe sur une transformation de deux points, son premier jeu qui compte vraiment cette année. Il a fait ça comme s'il l'avait fait toute la saison.

Il s'agissait du deuxième gros jeu des unités spéciales menant à un touché. Sur le botté d'envoi de la rencontre, les Alouettes ont fait perdre le ballon aux Tiger-Cats et deux jeux plus tard, Tyson Philpot inscrivait le premier touché des vainqueurs.

Côté a complété la marque avec un placement de 37 verges. Il a toutefois raté sur 45, ce qui a mené au spectaculaire retour de 122 verges de Tyreik McAllister pour un touché. Côté a aussi raté sur une distance de 50 verges au quatrième quart, arrivant à court.

Les Tiger-Cats ont également profité de deux placements de Marc Liegghio, sur 29 et 31 verges.

Départ canon

Les unités spéciales des Alouettes sont directement responsables du premier touché dans la rencontre. Sur le botté d'envoi, Marc-Antoine Dequoy a rejoint McAllister et lui a fait reprendre le ballon. Tyson-Otis Copeland l'a ensuite récupéré à la ligne de 30 des visiteurs. Cody Fajardo a d'abord rejoint Spieker, qui a effectué un spectaculaire attrapé, sur 24 verges, avant de trouver Philpot dans le fond de la zone des buts, un jeu officiellement de six verges.

Les deux équipes ont profité des erreurs de l'adversaire. Kavros Katsantonis a fait perdre le ballon à William Stanback en deuxième moitié du premier quart. Les Ti-Cats en ont profité pour inscrire leurs premiers points, sur un placement de 29 verges de Liegghio.

En fin de premier quart, la défense des Alouettes a provoqué un revirement quand Reggie Stubblefield a fait perdre le ballon à Kevin Smith. Récupéré par Sankey à la ligne de 31, les Alouettes n'ont pas été en mesure d'en profiter. En fait, ce sont les Ti-Cats qui ont inscrit des points.

Sur un placement raté de 45 verges de Côté, McAllister a réparé sa bévue du début du match en ramenant le ballon sur 122 verges pour donner les devants 10-3 aux visiteurs après la transformation. Les spectateurs sur place ont alors eu bien peu à se mettre sous la dent jusqu'au quatrième quart.

Moment inquiétant dans cette victoire : au deuxième quart, Pier-Olivier Lestage a quitté le terrain blessé à la jambe droite. Il est entré directement au vestiaire, mettant peu de poids sur sa jambe.