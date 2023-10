Julien Frascadore remporte l’argent au judo au Chili

Les compétitions de judo ont débuté samedi aux Jeux panaméricains de Santiago et déjà, un Québécois est monté sur le podium de sa catégorie. Julien Frascadore a décroché la médaille d’argent des moins de 66 kg à la suite d’une défaite contre le Vénézuélien Willis Alberto Garcia Estrada en grande finale.

Frascadore a entamé le tournoi avec une victoire par ippon en prolongation face au Mexicain Robin Sergio Jara Arana. Un scénario similaire s’est produit par la suite, alors qu’il a poursuivi sa route en ayant le dessus sur l’Équatorien Lenin Preciado, lui qui a été pénalisé une troisième fois en prolongation. Le Québécois a par la suite profité des trois shidos octroyés au Péruvien Juan Postigos pour passer en finale.

Ce n’est pas le résultat que je voulais, particulièrement après ma victoire aux Championnats panaméricains. Je suis déçu de la façon dont la finale s’est terminée, a-t-il mentionné. J’ai eu de gros défis tout au long de la journée que j’ai été capable de surmonter. C’est certain que perdre en finale, ça laisse un petit goût amer.

Avec le recul, je pense que je vais être fier de cette médaille-là. Je pense que j’ai connu une bonne journée.

En sports équestres, Colleen Loach et sa monture Fe Golden Eye ont pris le 11e rang du cross-country en raison d’un pointage de 41,8.

Au classement par équipe, Loach et ses coéquipiers Linday Traisnel, Karl Slezak et Michael Winter pointent en troisième place avec un cumulatif de 105,2. Les Américains (86,2) et les Brésiliens (101,5) les devancent toujours.

L’épreuve ultime des sauts sera présentée dimanche.