Gilles et Poirier en tête aux Internationaux Patinage Canada

Les danseurs sur glace canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont obtenu leur meilleur résultat en Grand Prix cette saison, vendredi.

Le duo a inscrit 87,55 points, après la danse rythmique, leur meilleur résultat depuis l’annonce du diagnostic de cancer de Gilles.

Je ne me suis jamais demandée si j’allais continuer ou non, a dit Gilles. En fait, ça m’a même poussée à en faire plus. Le patin fait partie de ma vie, ça me permet d’oublier mes tracas de santé.

Les Canadiens ont devancé les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson.

C’était à l’International Patinage Canada l’an passé que Gilles a commencé à mal se sentir, d’où sa volonté de revenir en force.

C’est la première étape de la saison pour les Canadiens, ravis de retrouver leurs partisans.

Nous sommes choyés d’avoir des compétitions chez nous, en plus des championnats nationaux, a dit Poirier. C’est un cadeau de se donner en spectacle devant eux.

Les Lithuaniens Saulius Ambrulevicius et Allison Reed ont pris la troisième place (75,60), leur premier podium en Grand Prix.

Les Canadiens Alicia Fabbri et Paul Ayer ont terminé 7e en danse rythmique, deux places devant Molly Lanaghan et Dmitre Razgulajevs.

Stellato-Dudek et Deschamps en tête en couple

Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont terminé le programme court en première place, avec un pointage de 72,25.

C’était la première fois en cinq semaines que l’équipe patinait ensemble. Leurs compatriotes Brooke McIntosh et Benjamin Mimar ont pris la 5e place et Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier, la septième.

Sakamoto en tête chez les femmes

Kaori Sakamoto a donné le ton au programme court féminin, plus tôt dans la journée de vendredi. La championne du monde en titre a établi le pointage de référence (75,13), presque cinq points d’avance sur la Coréenne Chaeyeon Kim, dont c’est le premier Grand Prix.

La Canadienne Madeline Schizas a pris la 8e place (57,44), frustrée par des erreurs techniques dans son programme.