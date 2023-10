Valérie Grenier 7e du premier slalom géant de la saison

Valérie Grenier a réalisé deux manches solides, dans le top 10, samedi à Sölden en Autriche. Elle a terminé au 7e rang le premier slalom géant du calendrier et commence la saison du bon pied. C'est la Suisse Lara Gut-Behrami qui a remporté de justesse l'épreuve.

La skieuse franco-ontarienne avait terminé la première manche au 8e rang (+1,42) grâce à une fin de parcours solide.

Bien concentrée, elle s'est montrée constante dans sa performance en terminant la seconde manche au 10e rang (+0,76).

Cette septième place au total des deux manches permet à la skieuse de Saint-Isidore de commencer la saison sur une note encourageante.

C'est Lara Gut-Behrami, championne olympique du super-G, qui s'est sauvée avec la victoire, elle qui avait fait le 4e temps de la première manche.

Je suis contente de cette troisième victoire en 10 ans (à Sölden), a réagi Lara Gut-Behrami. Mais ça n'a pas été facile cette fois.

La Suisse de 32 ans, championne du monde en 2021, a bien skié en deuxième manche, sans toutefois pouvoir maintenir son effort en fin de parocurs, mais son chrono a été suffisant pour l'emporter. De justesse.

Il faut dire que deux athlètes qui visaient la victoire sont passées à côté de leur deuxième manche : l'Américaine Mikaela Shiffrin, nommée athlète de l'année 2023 en ski alpin, a fini 25e et la Suédoise Sara Hector a fini 23e.

Ouvrir en mode plein écran Mikaela Shiffrin très déçue de sa performance dans la deuxième manche à Sölden Photo : Getty Images / Michel Cottin/Agence Zoom

Hector a du coup glissé du podium, en 4e place. Quant à l'Américaine, elle s'est classée 6e au total des deux manches, juste devant Grenier qui ne lui a concédé que 5 centièmes de seconde.

Je tire un peu de positif de cette journée, mais il y a des choses à améliorer, a dit Shiffrin. Je vais analyser mes courses pour savoir quoi faire mieux la prochaine fois.

Justement, sur le podium, aux côtés de Gut-Behrami, on retrouve l'Italienne Federica Brignone, qui passe tout juste à côté de la victoire par deux centièmes de seconde. Elle avait été la plus rapide la première manche) et la Slovaque Petra Vlhova (+0,14).

C'était la 38e victoire de Lara Gut-Behrami en Coupe du monde, sa troisième à Sölden (2013 et en 2016).

Deux autres Canadiennes participaient à ce slalom géant : Britt Richardson, de Canmore en Alberta, a fini 24e (+3,35) tandis que la Québécoise Sarah Bennett, de Stoneham, n'a pas réussi à compléter le premier parcours après avoir fait une erreur dans le troisième secteur.

Un incident a marqué la première manche, quand l'Italienne Sofia Goggia a été obligée d'abandonner sa descente pour éviter un préposé de piste, qui avait glissé entre deux portes. Elle a obtenu de la FIS la possibilité de refaire le parcours, et a finalement terminé l'épreuve au 16e rang.

Au total, 15 400 personnes ont assisté à la course, ce qui est un rcord pour Sölden.

Résultats du slalom géant de Sölden, disputée samedi:

1. Lara Gut Behrami (SUI) 2:18,94 (1:09,50 + 1:09,44)

2. Federica Brignone (ITA) 2:18,96 (1:08,77 + 1:10,19)

3. Petra Vlhova (SVK) 2:19,08 (1:09,40 + 1:09,68)

4. Sara Hector (SWE) 2:20,04 (1:0,27 + 1:10,77)

5. Marta Bassino (ITA) 2:20,13 (1:10,02 + 1:10,11)

6. Mikaela Shiffrin (USA) 2:20.34 (1:09.52 + 1:10.82)

7. Valérie Grenier (CAN) 2:20,39 (1:10,19 + 1:10,20)

8. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:20,94 (1:10,38 + 1:10,56)

9. Alice Robinson (NZL) 2:21,42 (1:11,11 + 1:10,31)

10. Franziska Gritsch (AUT) 2:21,52 (1:09,96 + 1:11,56)

24. Britt Richardson (CAN) 2:22,29 (1:11,84 + 1:10,45)

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press