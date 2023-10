L’occasion de sensibiliser les joueurs aux paris sportifs, selon Brendan Gallagher

À quelque chose malheur est bon, dit un vieux proverbe, et c’était un peu le sens du discours de Brendan Gallagher vendredi.

L’affaire Shane Pinto a monopolisé une bonne partie de l’attention autour de la LNH depuis 48 heures. Le cas du joueur des Sénateurs d’Ottawa, toujours sans contrat et suspendu pour une demi-saison, fera peut-être école, même s’il est fort possible que les fins détails de cette histoire ne soient jamais connus.

Ce n’est pas la première fois que la ligue doit gérer des contrevenants en la matière, mais c’est la première de l’ère moderne, si l’on peut dire.

Le dossier le plus célèbre est peut-être celui de Rick Tocchet qui, en 2006, a plaidé coupable à une accusation d’avoir fait la promotion du jeu. L’ancien des Flyers avait participé à la mise sur pied d’un réseau de paris sportifs illégaux. Aux dernières nouvelles, Tocchet se trouve toujours derrière le banc d’une équipe de la LNH.

Il y a aussi eu les soupçons à propos d’Evander Kane, les dettes de jeu de Thomas Vanek et de Jaromir Jagr. Tout ça à une époque où le jeu était bien moins réglementé et souvent illégal aux États-Unis.

Le cas Pinto constitue toutefois le premier depuis que la ligue s’est associée à des maisons de paris sportifs et à des applications de jeu dont les publicités sont omniprésentes lors des reportages de matchs des télédiffuseurs ou dans les événements des organisations.

Le premier aussi de cette ampleur depuis que le pari sportif n’a jamais été aussi accessible grâce aux (ou à cause des) téléphones intelligents. Déjà, ça s’active en coulisses, a confirmé Gallagher après l’entraînement du CH à Brossard vendredi midi.

L’Association des joueurs nous a déjà contactés. Il y aura des appels-conférences disponibles pour tous à travers la ligue , a expliqué le plus vieux membre du Tricolore.

Gallagher est l’un des deux représentants de l’Association des joueurs chez le Canadien, l’autre étant Mike Matheson. Un délégué syndical en quelque sorte.

Il a rappelé que les règles de base étaient connues. Les joueurs peuvent bien parier sur qui ils veulent ou ce qu’ils veulent, tant que ça se fait dans la légalité du territoire où ils le font et, évidemment, tant qu’il n’est pas question de hockey.

Avant le début de la saison, toutes les équipes ont reçu la visite d’un spécialiste qui les mettait en garde contre les périls de ces tentations.

Mais c’était plus du genre, si tu as un problème de jeu, comment peux-tu aller chercher de l’aide, des trucs comme ça. Ce n’était pas vraiment par rapport aux restrictions , a-t-il spécifié.

On a toujours des réunions avec l’Association des joueurs. Il y a beaucoup de sujets à l’ordre du jour et on en a déjà parlé. Ce n’était jamais arrivé avant, alors on n’en parlait pas tant que ça. Maintenant que c’est arrivé, je suis certain qu’on va en parler davantage.

Il faut s’en servir pour faire de la sensibilisation. Je ne peux pas parler du cas [de Shane Pinto] spécifiquement, mais ça donne l’occasion de partager l’information et de s’assurer que tout le monde connaît les règles , a ajouté le petit attaquant.

Ce qui aurait pu être fait avant, diront certains.

En espérant que ça n’arrive plus, a renchéri Gallagher. C’est juste une question de gros bon sens.

L’homme des grandes occasions

Pendant qu’Alex Newhook et Josh Anderson tentaient de mettre fin au match jeudi soir, en prolongation, les joueurs du Canadien leur criaient de rentrer au banc. Pas très sport direz-vous, on a déjà vu plus franche camaraderie, mais l’idée était surtout de renvoyer Nick Suzuki et Cole Caufield sur la glace le plus rapidement possible.

Parce que le jeu à trois contre trois, c’est leur domaine. En fait, c’est surtout celui du petit numéro 22, qui a inscrit un sixième but en prolongation depuis le début de sa carrière, à égalité au quatrième rang de tous les temps pour les joueurs de moins de 23 ans.

Ouvrir en mode plein écran Cole Caufield Photo : Reuters / Eric Bolte

C’est autant que Mario Lemieux… qui l’a fait lorsque la période de temps supplémentaire se disputait à cinq contre cinq. C’est un de moins que Steven Stamkos et Connor McDavid. Et surtout, ce sont deux buts de moins que Sean Monahan, le meneur dans le département.

Aujourd’hui, Monahan est l’homme envoyé par Martin St-Louis pour tenter de gagner la mise au jeu en prolongation et qui a comme ordre de rentrer au banc le plus vite possible pour laisser sa place à Caufield. Quelle ingratitude quand même.

Alors, Cole, peux-tu rattraper ton aîné?

Évidemment , a-t-il laissé tomber en délaçant tranquillement ses patins.

J’en ai besoin de deux autres pour l’égaler , a-t-il ajouté, dubitatif, comme frappé par la hauteur du défi.

C’est bien cela. Deux autres dans les 67 prochains jours, ou dans les 29 prochains matchs si vous préférez.

Tandis que Caufield en avait terminé avec cette question, la tentation fut grande d’en parler à Monahan, quelques casiers plus loin. Caufield se démarque de plus en plus comme un joueur des grandes occasions; Monahan l’était aussi, si l’on se fie à la statistique évoquée ci-haut. Alors, de quel bois sont faits ces gens?

Il faut que tu veuilles être LE gars. Tu dois vouloir la rondelle. On l’a vu avec Cole hier soir, il prend contrôle de la rondelle et on dirait presque qu’il sait qu’il va marquer ou, à tout le moins, avoir une chance. Il arrive à se créer de l’espace, il a un excellent lancer et apprécie ces moments. Il est à la hauteur. C’est vraiment un joueur spécial , a fait valoir l’ancien des Flames.

Ça prend du swag , a lancé, plus concis, mais tout aussi percutant, Juraj Slafkovsky.

Un jeune mentor

Parlant du grand Slovaque de 19 ans, le premier choix du CH en 2022 s’est mis à recevoir des conseils inattendus. Kirby Dach, contraint à un an d’inactivité, est demeuré dans l’entourage de l’équipe et a décidé de devenir le conseiller spécial du jeune projet du Canadien.

Il y a de petites choses dans mon jeu qu’il voit probablement mieux que moi depuis les hauteurs. Des choses que je fais pendant le match sans nécessairement y penser parce que le jeu se développe si rapidement , a confié le géant.

Les deux faisaient la paire depuis le début du camp d’entraînement et Slafkovsky avait pris un certain élan avant que Dach ne se déchire des ligaments du genou. Dissocié de son coéquipier, il semble depuis désorienté sur la glace en compagnie de Newhook comme joueur de centre.

Ouvrir en mode plein écran Juraj Slafkovsky. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Slafkovsky l’a admis d’emblée : son début de saison [le] fâche . L’ailier s’est fixé des objectifs avant le début de l’année qu’il n’a aucune intention de partager, même si l’on se doute que n'avoir pas marqué après sept matchs n’en faisait pas partie.

Je dois continuer à bien jouer parce qu’on ne reverra pas [Dach] de sitôt. Il est excellent, il essaie encore de m’aider. Il regarde mes matchs et essaie de m’aider à m’améliorer, en espérant qu’on se retrouve à l’avenir.

De là à savoir exactement ce qui a filtré de ces discussions, allez savoir.

On doit parler aujourd’hui, dès que j’ai fini ici je vais le voir , a-t-il laissé tomber avant de prendre congé.

Un dossier à suivre.