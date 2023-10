La ministre responsable des Sports du Québec Isabelle Charest a dénoncé une situation « inacceptable » qui s'est déroulée dans un vestiaire de hockey bantam de Gatineau, pendant la saison 2021-2022, tandis que la ministre des Sports et de l’Activité physique du Canada, Carla Qualtrough, s'est dite « furieuse » de ces « actes atroces ».

Complètement inacceptable. Profondément choquée par ce que j'ai pu lire, a écrit la ministre Charest sur les réseaux sociaux. De tels gestes ne doivent pas être tolérés dans un vestiaire de hockey ni nulle part ailleurs. On travaille d'arrache-pied pour offrir à nos athlètes un milieu sain et sécuritaire.

Selon les informations du quotidien Le Droit, deux adolescents racisés auraient subi des gestes racistes graves des mains de leurs coéquipiers de l’Intrépide de l’Outaouais, dans la catégorie M15 AAA. Les victimes étaient alors âgées de 14 ans.

Six joueurs avaient été sanctionnés en avril 2022 dans ce dossier. Radio-Canada a appris en août dernier que trois d’entre eux avaient reçu une sanction supplémentaire.

Un hockeyeur noir aurait notamment été maintenu de force au sol, un genou à la gorge, et forcé de répéter la phrase I can’t breathe , prononcée par l’Américain George Floyd avant que celui-ci ne meure asphyxié par un policier.

La mort de George Floyd en mai 2020 a été un catalyseur du mouvement de revendication social Black Lives Matter. Le policier Derek Chauvin a finalement écopé de 21 ans de prison pour meurtre.

Les détails des gestes posés à Gatineau proviennent d’un rapport confidentiel du Comité de protection de l’intégrité ( CPI ), dont Le Droit a obtenu copie.

Le quotidien d’Ottawa-Gatineau révèle d’ailleurs que deux joueurs ont également subi plusieurs autres sévices à caractère raciste ou dégradant, dont l’emploi du mot en N , des cris de singe ou des références à l’esclavagisme.

Le rapport indépendant, daté de décembre dernier, recensait au moins 14 gestes et propos racistes impliquant six joueurs de l'équipe de Gatineau et visant deux jeunes racisés.

Les événements se seraient déroulés sur plusieurs mois. Le CPI a été mandaté par Hockey Québec pour enquêter, à la recommandation de l’Officier des plaintes.

Trois personnes de l’entourage de l’équipe ont été ciblées par les plaintes déposées auprès de Hockey Québec, dont Alain Sanscartier, directeur des opérations et vice-président de l’ OBNL Midget AAA Gatineau, qui chapeaute l’Intrépide.

Alain Sanscartier est aussi analyste des matchs des Sénateurs, collaborateur au réseau RDS , à la radio 94,5 Unique FM à Ottawa et au 91,9 FM à Montréal.

Le CPI estime qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances .

Des élus choqués

Le ministre québécois de l’Éducation Bernard Drainville a été mis au courant du dossier vendredi matin. Il a évoqué la possibilité d’exclure des élèves d’écoles dans des cas graves. On va prévoir un gabarit commun à toutes les écoles du Québec, il va falloir discuter de sa mise en oeuvre, c’est possible qu’on décide qu’il y ait des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies.

L'affaire a aussi fait réagir au niveau fédéral. La ministre des Sports et de l’Activité physique du Canada, Carla Qualtrough, s'est dite furieuse que de jeunes joueurs de hockey mineur noirs de Gatineau aient été victimes d’ actes atroces de racisme, d’abus et de harcèlement dans leur vestiaire. La ministre a souligné que les athlètes ont droit à un environnement sportif sûr, et les adultes qui les entourent ont la responsabilité de les protéger , rapporte Le Droit, et que cela n’a pas été le cas .

Carla Qualtrough s'est vu confier le dossier des Sports lors du remaniement ministériel de juillet à Ottawa. Elle a immédiatement été appelée à composer avec les appels incessants pour une enquête nationale sur le sport canadien, dont sa prédécesseure Pascale St-Onge a dit qu'il traversait une crise en matière de sécurité.

En tant que ministre du Sport, ma priorité absolue est de réformer le système sportif afin d’assurer la sécurité de nos enfants, en plaçant les droits de l’homme, les athlètes et le sport sans danger au centre de la gouvernance et des opérations sportives , a affirmé vendredi Carla Qualtrough au Droit, reconnaissant l’importance d’une réforme majeure pour lutter contre la discrimination et les maltraitances qui existent dans le milieu sportif.

D'autres élus, dont le député fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon, et le porte-parole du Bloc québécois en matière de Sports, Sébastien Lemire, ont aussi réagi vendredi. En entretien au Droit, Steven MacKinnon a estimé « qu'on ne peut pas tolérer de tels gestes », les qualifiant d' horrifiants et révoltants , tandis que Sébastien Lemire a estimé qu’Ottawa ne peut plus attendre avant de mettre sur pied une commission d’enquête indépendante et publique sur les abus dans le sport.

Le journaliste d’enquête Rick Westhead, du réseau TSN , a ajouté que sans journalisme, le public n’aurait jamais pris connaissance de cette histoire. La plupart des organisations locales et provinciales au Canada refusent de faire preuve de transparence lorsque des joueurs, des entraîneurs ou des responsables sont sanctionnés pour inconduite ou pour un manquement de leadership.

Avec les informations de La Presse canadienne