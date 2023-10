La saison de ski alpin reprend, presque sans neige et sous les critiques

La saison de Coupe du monde de ski alpin commence ce week-end, en Autriche, avec les traditionnelles épreuves de slalom géant d'ouverture. C'est le départ d'une saison menacée d'être rattrapée par les réalités environnementales.

Sur les images du glacier du Rettenbach, d'où s'élanceront les skieurs pour cette première étape dans le Tyrol autrichien, le bandeau blanc qui dessine la piste fait tache au milieu d'un paysage rocailleux quasiment dénué de neige.

Pas de quoi inquiéter à Sölden, qui accueille depuis 30 ans le rendez-vous automnal.

La Fédération internationale de ski (FIS) a effectué, la semaine dernière, son contrôle de qualité de la neige de rigueur et a donné son feu vert à la présentation des épreuves, qui avaient été en partie annulées l'année dernière à cause des conditions météo.

Au moment où les glaciers autrichiens reculent à toute vitesse sous l'effet du réchauffement climatique, une telle compétition aussi tôt dans la saison ne fait plus l'unanimité.

Nos glaciers ne doivent pas être victimes de projets de prestige , a dénoncé Greenpeace, accusant les organisateurs d'avoir utilisé des pelleteuses sur le Rettenbach pour préparer la piste.

Le sujet a fait réagir jusqu'au gouvernement autrichien. C'est incompréhensible de continuer à commencer à tout prix en octobre, personne ne comprend pourquoi il faut absolument skier sur ce qu'il reste du glacier dans ces circonstances , a estimé la ministre autrichienne de l'Environnement, Leonore Gewessler.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Zermatt dans l'ombre et au fond, éclairé, le mont Cervin Photo : Valentin Emery

À quelques centaines de kilomètres à l'ouest de Sölden, sur un autre glacier et dans un autre pays, les critiques se ressemblent.

À la mi-novembre, les premières descentes de la saison doivent avoir lieu dans une étape inédite entre Zermatt (Suisse) et Cervinia (Italie). Annoncée en grande pompe, cette course spectaculaire au pied du mont Cervin avait été annulée en 2022, faute de neige.

La neige est bien tombée cette année, mais les révélations dans la presse suisse de travaux possiblement illicites sur le glacier qui accueillera la course ont été largement relayées, poussant plusieurs associations à saisir les autorités locales, qui ont finalement ordonné l'arrêt des travaux en dehors du domaine skiable autorisé.

Là encore, les organisateurs nient en bloc avoir outrepassé les autorisations et répètent que ces décisions n'auront pas d'incidences sur la présentation des épreuves.

Pour les athlètes, l'équation est difficile.

On aime notre sport, on aime notre milieu, donc quand on voit ce qui se passe à Zermatt, on se sent affecté , a dit Alexis Pinturault lors d'une rencontre avec les médias à Sölden. On est les premiers concernés par le réchauffement climatique [...] On a envie de préserver notre milieu et en même temps, on a envie de continuer notre activité. La question, c'est comment peut-on arriver à faire tout ça au mieux? , a-t-il ajouté.

Pour lui, reculer le départ de la saison est un vrai sujet , d'autant qu'il est possible de skier jusqu'en juin sans problème sur certains glaciers. Mais commencer plus tard crée d'autres problèmes, notamment des possibilités d'entraînement qui diminuent pour les athlètes et les enjeux pour toute l'économie du ski qui est derrière , souligne le Français.

En février, des centaines de skieurs professionnels, dont Mikaela Shiffrin, avaient signé une lettre préparée par l'association Protect Our Winters (POW) demandant à la FIS d'intensifier ses efforts en matière d'environnement.

La même association a lancé une pétition la semaine dernière, signée depuis par quelque 30 000 personnes, pour demander à la FIS de se réveiller , estimant que les images à Sölden et à Zermatt avaient choqué et nuisent à la crédibilité des sports d'hiver.

La fédération internationale a répliqué en accusant POW de nuire à son image. Vos actions nuisent à la réputation de la FIS , mais aussi à l'avenir du ski et à la crédibilité de tous ceux qui tentent véritablement de lutter pour l'action climatique , a réagi l'organisme mondial dans un communiqué, en y rappelant ses objectifs en matière de réduction carbone et ses quelques mesures déjà prises en la matière, notamment de retarder le début de la saison d'une semaine au nom de la durabilité .

Lucas Braathen choisit la retraite

Dans un autre ordre d'idées, le Norvégien Lucas Braathen, vainqueur du petit globe du slalom l'hiver dernier, a annoncé vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière, à 23 ans seulement, après un conflit avec sa fédération nationale.

Je raccroche, c'est fini pour moi , a dit Braathen lors d'une rencontre avec la presse à Sölden, où il avait remporté sa première victoire en Coupe du monde en 2020 et où il devait concourir dimanche.

Ouvrir en mode plein écran Lucas Braathen Photo : Getty Images / Alain Grosclaude/Agence Zoom

Le skieur et sa fédération sont en désaccord depuis plusieurs années sur le droit à l'image des athlètes. Le conflit s'est amplifié cet automne quand le skieur, passionné de mode, a participé à une campagne publicitaire pour une marque de vêtements concurrente de celle qui commandite la fédération norvégienne.

Cette dernière a annoncé cette semaine qu'elle allait lui infliger une amende.

Pour la première fois depuis au moins six mois, je suis heureux d'avoir pris cette décision. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre , a-t-il expliqué.

Pour que je puisse continuer à skier dans ce système, je ne dois pas seulement mettre mes rêves de côté. Je dois aussi mettre ma joie de côté. Je ne suis pas prêt à faire cela , a ajouté le fantasque skieur.

Cela dit, je suis heureux d'annoncer qu'à l'endroit où j'ai gagné ma toute première course en Coupe du monde, je prends ma retraite , a souligné Braathen.

Ouvrir en mode plein écran Lucas Braathen le jour de sa troisième victoire en Coupe du monde à Val-d'Isère. Photo : AFP / JEFF PACHOUD

Je regrette sincèrement que Lucas en soit arrivé à cette conclusion , a dit la présidente de la fédération, Tove Moe Dyrhaug, dans un communiqué. En même temps, nous ne pouvons que respecter la décision qu'il a prise.

Peu après cette annonce, d'autres athlètes lui ont rendu hommage.

Tu ne peux pas faire ça! Les mecs comme toi sont tellement importants dans notre sport , a lancé le descendeur français Johan Clarey, qui a pris sa retraite en mars dernier, à 42 ans.

Depuis 2020, Braathen a amassé cinq victoires sur le circuit.

Il a décroché l'année dernière son premier trophée, le petit globe du slalom, après une superbe saison qui l'aura vu monter sept fois sur le podium, dont trois fois sur la plus haute marche (deux en slalom, une en géant).