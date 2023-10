On pourrait presque se demander s’il y avait une substance particulière dans l’eau qu’on servait à l’aréna de Saint-Eustache…

Le nouvel entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, Pascal Vincent, dirigera son premier match contre le Canadien de Martin St-Louis jeudi soir. Pour les anciens dirigeants des Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière, de la Ligue midget AAA, il s’agira d’un événement très particulier puisque ces deux entraîneurs ont fait une partie de leur apprentissage dans leur organisation.

Si l’on ajoute Dominique Ducharme, qui occupe un poste d’adjoint à Vegas, trois anciens des Régents détiennent des postes d’entraîneur dans la LNH . Ce n’est pas banal!

Jocelyn Thibault, qui est au sommet de la pyramide du hockey québécois à titre de directeur général de Hockey Québec, est aussi l’un de nos anciens joueurs. Nous devions certainement faire quelque chose de bien! , lance Daniel Noonan, mi-sérieux, mi-blagueur.

L’idée ayant mené à l’écriture de cette chronique ne consistait toutefois pas à faire l’apologie des Régents, quoique cela aurait pu se révéler fort intéressant puisque cette défunte organisation, démantelée par une réforme de Hockey Québec au milieu des années 2000, a été pendant 20 ans l’une des plus prolifiques pépinières de talents.

En fait, j’étais à la recherche d’un ex-entraîneur des Régents pouvant me raconter quel genre d’adolescents étaient Pascal Vincent et Martin St-Louis.

Daniel Noonan est l’un de ces hommes inestimables qui font fonctionner le hockey d’excellence québécois. Il s’implique d’ailleurs depuis plus de 40 ans.

À la fin des années 1980, Noonan a occupé pendant quatre saisons les fonctions d’adjoint à l’excellent entraîneur-chef des Régents, Guy Lefrançois. C’est pendant cette période, au cours de la saison 1987-1988, qu’il a dirigé Pascal Vincent.

Cette saison passée chez les Régents a probablement été la plus belle que j’ai vécue en tant que joueur , raconte l’entraîneur des Blue Jackets.

J’arrivais du bantam AA à Laval. Il y avait 120 joueurs au précamp et je me disais que ça allait être incroyable si je parvenais à mériter une place chez les Régents. Je voulais tellement accéder au junior majeur! Et quelque part, je savais que c’était fini si je ne parvenais pas à décrocher une place au niveau midget AAA. Cette saison chez les Régents a donc été déterminante pour moi.

Puis, au début des années 1990, à la suite du départ de Guy Lefrançois, Noonan a lui-même dirigé les Régents pendant quatre saisons. C’est à cette époque, en 1991-1992, qu’il a accueilli Martin St-Louis dans sa formation.

Pendant ces années fastes, les Régents étaient une véritable machine à fabriquer des vedettes de la LHJMQ et de futurs choix de repêchage de la LNH .

Cette saison passée dans la Ligue midget AAA a été un tremplin pour moi , dit Martin St-Louis.

Avant d’arriver chez les Régents, je savais que j’étais un bon joueur à Laval. Mais là, c’était la première fois que je pouvais me comparer aux meilleurs joueurs du Québec. Ça m’a ouvert les yeux et ça m’a encouragé à poursuivre mon rêve. C’était une belle ligue, au sein de laquelle on ne retrouvait que huit équipes. Et l’organisation des Régents nous encadrait bien. Nous étions entourés de bonnes personnes.

Pascal Vincent et Martin St-Louis étaient des joueurs différents, mais Daniel Noonan se souvient qu’ils avaient des qualités communes recherchées par tous les entraîneurs.

Pascal et Martin étaient tous deux de bons garçons avec lesquels il était agréable de travailler. Ils étaient réceptifs et de vrais bons gars d’équipe. Des coéquipiers idéaux, en fait. Tu n’avais jamais de problème avec ces jeunes-là.

En 1991-1992, Martin St-Louis complétait un trio qui avait été surnommé le trio des Schtroumpfs , avec son ami d’enfance Éric Perrin et Hugo Turcotte. Dans un calendrier de 42 matchs, les trois avaient totalisé 94 buts et 271 points (29-74-103 pour St-Louis).

La domination de ce trio était telle que Noonan n’hésitait pas à laisser ses défenseurs sur le banc et à utiliser Turcotte, Perrin et St-Louis quand son équipe se retrouvait en désavantage numérique à 3 contre 5.

Dès que ces trois gars-là prenaient possession de la rondelle, c’était terminé pour l’autre équipe. Ils étaient animés d’un sens du jeu collectif particulièrement élevé et ils jouaient avec beaucoup d’intensité. Et même s’ils étaient très productifs, ils ne se croyaient pas au-dessus de leurs coéquipiers , se souvient Daniel Noonan.

Cette année-là, les Régents se sont inclinés en finale de la Ligue midget AAA devant les Lions du Lac-Saint-Louis.

Quand Daniel Noonan repense à cette saison, plusieurs anecdotes concernant Martin St-Louis lui reviennent en tête.

Éric Perrin et Martin jouaient dans la même équipe depuis la catégorie atome (9-10 ans). Et ce que je trouvais merveilleux, c’est que lorsqu’ils se retrouvaient à l’aréna, ils se saluaient comme s’ils ne s’étaient pas vus depuis cinq ans! Ils se serraient chaleureusement la main et ils adoraient visiblement jouer ensemble. Ces deux-là ne s’obstinaient jamais sur le banc. Ils collaboraient et cherchaient constamment des solutions. C’était beau à voir et je ne les ai jamais séparés , raconte Noonan.

Cette saison-là, les Régents avaient notamment fait appel à un psychologue sportif pour aider leurs joueurs à mieux performer.

Cette pratique était très avant-gardiste pour l’époque. Notre psychologue venait nous voir toutes les deux semaines. Il donnait des conférences aux joueurs, puis il leur remettait des tests ou des travaux qu’ils devaient faire individuellement , explique Noonan.

Martin faisait toujours ses travaux très minutieusement. Et lorsque le psychologue nous parlait de Martin, il répétait constamment : "Lui, c’est un vrai! Ce jeune-là est un athlète d’exception!" Ce qui rend cette histoire particulière, c’est que le psychologue sportif n’assistait pas à nos matchs. Son jugement n’était donc pas influencé par les performances des joueurs , ajoute-t-il.

Quelques semaines après sa seule saison dans les rangs midget AAA, Martin St-Louis a aussi pris une initiative plutôt inusitée pour un jeune homme de 16 ans. Ce geste a une fois de plus convaincu Noonan qu’il avait eu affaire à un athlète différent des autres.

Nous tenions notre précamp en vue de la saison 1992-1993. Il y avait 120 participants et nous venions de procéder à une ronde de coupures. Et dès le lendemain, le téléphone sonne. C’était Martin St-Louis au bout du fil , raconte Noonan.

- Daniel? Tu as retranché un de mes chums hier.

- Ah oui Martin? Comment ça?

- Le gars que tu as retranché s’appelle Philippe Trudeau. Et je pense que tu as passé tout droit avec lui parce que c’est en plein le genre de joueur que tu aimes, a plaidé St-Louis.

- Écoute Martin, si tu prends la peine de m’appeler pour me dire cela, rappelle ton ami Trudeau et dis-lui de revenir à nos entraînements. On va le regarder plus attentivement, a répondu Noonan.

Philippe Trudeau était un joueur défensif qui avait beaucoup de courage. Il est revenu au précamp et nous l’avons tellement aimé que nous l’avons nommé capitaine , relate l’ancien entraîneur des Régents en riant à gorge déployée.

Cette anecdote est magnifiquement savoureuse.

Tristement, le hasard a fait en sorte que Daniel Noonan et Martin St-Louis ne se sont jamais revus depuis cette fameuse saison 1991-1992. Mais clairement, cette année passée ensemble a marqué leurs esprits.

L’histoire de Pascal Vincent est tout aussi intéressante.

Notre équipe de la saison 1987-1988 était très bien équilibrée. Nous avions un bon trio offensif et nous misions sur un bon groupe de joueurs travaillants qui travaillaient bien défensivement. En plus, nos deux gardiens, Patrick Labrecque et Pierre Gagnon, étaient excellents.

Cette équipe a remporté la finale de la Ligue midget AAA contre les Cantonniers de Magog et nous avons participé au Championnat canadien. C’était une grosse affaire de battre Magog parce que les Cantonniers comptaient sur les deux joueurs vedettes de la ligue, Yanic Perreault et Pierre Sévigny , dit Daniel Noonan.

Au repêchage de la LHJMQ tenu au printemps 1988, Sévigny (43-78-121) et Perreault (70-57-127) avaient d’ailleurs été les deux premiers joueurs sélectionnés.

Dans cette formation championne des Régents, Pascal Vincent était membre d’un trio défensif.

Nous portions une attention particulière au pairage des trios et Pascal jouait pas mal tout le temps contre les bons trios adverses. Et il faisait tout le temps du bon boulot. C’était un gars facile à diriger. Il avait trouvé sa chaise à titre de joueur défensif. Il l’acceptait et il travaillait toujours très fort sans dire un mot.

Pascal Vincent n’a jamais levé la main pour demander pourquoi il ne jouait pas dans telle ou telle situation. Il était concentré sur sa tâche et il la faisait bien , relate Daniel Noonan.

Lorsqu’il pense à Pascal Vincent, l’ancien entraîneur revoit un jeune homme qui était rassembleur, qui était ami avec tout le monde et qui était prêt à tout faire pour aider son équipe.

C’était un bon étudiant et un joueur doté d’un bon sens du hockey et d’un très bon coup de patin , indique-t-il.

Cette attitude et ces qualités, estime Daniel Noonan, ont ensuite permis à Vincent de passer plusieurs saisons au niveau junior majeur.

Pascal était toujours prêt à faire des sacrifices pour le bien de la collectivité. À un certain moment, il a même été employé comme défenseur au niveau junior majeur. Et il faisait du très bon travail. Il se servait de son coup de patin et de son intelligence, il ne courait pas de risques inutiles.

À 23 ans, Pascal Vincent était déjà entraîneur adjoint dans la LHJMQ pour les Lynx de Saint-Jean. Et en 1995-1996, seulement huit ans après avoir porté les couleurs des Régents, il était l’entraîneur-chef de cette formation, qu’il a dirigée pendant quatre saisons avant de faire le saut comme entraîneur-chef au Cap-Breton, toujours dans la LHJMQ .

Au milieu des années 1990, je dirigeais le Canadien de Montréal-Bourassa (et un certain Mike Ribeiro) dans la Ligue midget AAA. Et je me souviens d’avoir ressenti quelque chose de spécial en apercevant Pascal derrière le banc des Régents. C’était spécial comme situation. Il était tellement jeune! , confie Daniel Noonan.

Quand je regarde le parcours de Pascal, je ne suis pas surpris du tout de ses succès. Il provient d’une famille passionnée par le hockey et il a toujours pris le temps de bien faire les choses, sans jamais sauter les étapes.