Auger-Aliassime et Raonic de retour à la Coupe Davis

Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic, Vasek Pospisil, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau représenteront le Canada aux finales de la Coupe Davis, du 21 au 26 novembre, en Espagne.

Tennis Canada a annoncé les choix de Frank Dancevic, le capitaine de la formation, lundi matin.

Je suis honoré et ravi d’être le capitaine d’une si grande équipe pour une autre édition des finales de la Coupe Davis, a déclaré Dancevic. Après avoir vu ce que ce groupe était en mesure de faire au cours de la phase de groupe, remportant notamment trois rencontres, et avec les ajouts de Milos (Raonic) et de Félix (Auger-Aliassime), nous sommes persuadés que nous avons ce qu’il faut pour remporter un deuxième titre mondial d’affilée , a-t-il déclaré.

Le Québécois de 23 ans représentera le Canada à la Coupe Davis pour la sixième fois de sa carrière. Il montre une fiche de neuf victoires et quatre défaites. En 2022, il a affiché un dossier presque parfait. Il n'avait flanché qu'à son premier duel avant d'amasser huit gains consécutifs, en route vers la conquête du tout premier titre du Canada dans cette prestigieuse compétition internationale.

Publicité

La semaine dernière, le 19e mondial a atteint son cinquième quart de finale de la saison à Tokyo.

Pospisil, deuxième du pays pour les victoires à la Coupe Davis, fait de nouveau partie de l’équipe. Il a joué un rôle clé lors du tournoi à la ronde en remportant ses quatre matchs. Il se présentera à Malaga avec une fiche de 31 victoires et 24 défaites. Classé 287e du monde, le Britanno-Colombien de 33 ans a surtout évolué sur le circuit Challenger de l’ATP cette année. Il a notamment pris part à la finale à Coblence, en Allemagne, en février.

Raonic, ancien no 3 mondial, fera un retour dans l’équipe pour la première fois en cinq ans. Le joueur de 32 ans, qui en sera à une 14e participation, a gagné 18 de ses 24 matchs. Bien qu’il ait raté toute la saison 2022 en raison d’une blessure, il a joué du tennis de très haut niveau cette année. Il a entre autres vaincu des joueurs comme Miomir Kecmanovic (55e) et Frances Tiafoe (14e).

À 22 ans, Diallo occupe le 133e rang au classement de l'ATP et participera à la Coupe Davis pour la quatrième fois. Le Montréalais a inscrit ses deux premiers gains lors du tournoi à la ronde, battant l’Italien Lorenzo Musetti et le Suédois Elias Ymer. Plus tôt ce mois-ci, il a récolté son deuxième titre du circuit Challenger à Bratislava, en Slovaquie.

Galarneau, 24 ans, complète le contingent canadien. La 185e raquette mondiale en sera à une cinquième présence. Il possède une fiche de cinq gains et deux revers et a gagné ses cinq duels le mois passé pour aider le Canada à se qualifier pour les quarts de finale. Cette année, il a atteint deux finales sur le circuit Challenger et a été titré au Challenger Banque Nationale de Granby.

En quart de finale, le Canada croisera le fer avec la Finlande, le 21 novembre. En cas de victoire, il affronterait le gagnant du duel Australie-Tchéquie pour espérer atteindre la grande finale.